Cryptonews 比特币新闻

加密专家警告：今天CPI数据可能引发腥风血雨！摩根大通预测数据达3.1%

bitcoin CPI Crypto 加密市场
作者
Frimpong Chan
作者
Frimpong Chan
作者简介
最后更新: 
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

现时投资者为周五 美国CPI通胀数据 发布做好准备，这将决定未来联储利率决策。如果CPI数据低于预测，将有助于推高联储降息的预期，可提振加密市场的价格发展。华尔街巨头摩根大通预CPI将达到3.1%，在美国政府关闭的环境下，加上不断上升的不确定性，比特币和以太坊将出现抛售潮。

华尔街巨头估算美国CPI数据

随着美国政府停摆的不确定性和波动性上升，加密市场现在期待今天稍后关键的消费者物价指数数据，以获得更多的方向指引。尽管包括主席杰罗姆·鲍威尔在内的美联储官员暗示本月将进一步降息，但美国CPI数据的公布将对FOMC的决策产生重大影响。经济学家预计每月CPI将为0.4%，与8月份的0.4%持平。这将使年CPI通胀上升至3.1%，高于上个月的2.9%。同时，核心CPI预计将环比上升0.3%，与上个月持平。市场预测年核心CPI将保持在3.1%不变。

根据华尔街日报的 Nick Timiraos 指出，18家华尔街巨头的预期中位数显示核心消费者物价指数上升0.30%。此外，CPI的中位数预测为0.39%，对应年增3.1%。值得注意的是，巴克莱、法国巴黎银行、花旗集团、德意志银行、摩根士丹利和野村预测核心CPI超过0.40%。摩根大通预测标题和核心CPI分别上升0.30%和0.39%。而CPI数据低于预测将有助于推动联邦准备局降息的预期，比特币价格可能重新回升至112,000美元至115,000美元，甚至达到120,000美元。然而，如果CPI通胀数据过热，比特币可能再次下跌至102,000美元104,000美元水平。

可能出现的加密货币崩盘

根据 10x Research 的最新报告，交易者正在为比特币和以太坊的短期波动做好准备，期权市场发出谨慎信号。经历了10月的清算后，偏差急剧翻转为看跌，卖权需求和对冲活动增加。比特币的隐含波动率仍然高于实现价格，这对期权卖方有利。与此同时，以太坊的价格已跌至其实现价格以下，导致其期权变得便宜。10x Research建议进行结构性交易，做空比特币并购买较长期的以太坊期权

在X的一篇帖子中，Glassnode 指出短期持有者NUPL数据显示出资本逃避，近来的买家压力增大。历史上，这种短期持有者的痛苦通常与健康的市场复甦相符。另一方面，分析师Ali Martinez 指出，当比特币突破短期持有者的实现价格时，它通常会下降到长期持有者的实现价格以下。长期持有者的实现价格目前为37,000美元。

稳健技术驱动的比特币Layer2革命

Bitcoin Hyper（$HYPER）正以技术创新与长线资金布局，稳步构筑比特币生态的第二层革命。作为基于比特币的Layer2解决方案，Bitcoin Hyper预售金额已突破2,460万美元，最引人瞩目的，是日前一笔来自单一地址的鲸鱼级大额交易，单笔金额高达31万美元，刷新该项目预售以来的单日个人买入纪录，而于10月6日也录得一笔巨鲸购入超过26万美元，引发广泛关注。

Bitcoin Hyper结合Solana虚拟机器（SVM）与比特币的安全共识，使比特币首次具备DeFi、NFT与游戏等可程式设计应用能力。其非托管桥接机制允许BTC在Layer2上自由封装与解封，既保持原链安全，又显着降低手续费。这种架构让比特币从「静态储值」转化为「动态应用」的经济引擎，标志着比特币功能化时代的到来。

目前 HYPER代币 预售价格为0.013165美元，采自动递增设计，每三日调升一次价格。这一机制在确保公平分配的同时，也激发早期参与者的积极入场。HYPER作为整个网路的核心代币，兼具手续费支付、治理投票与质押收益功能，年化回报率高达48%。随着主网预计于2025年第三季上线，Hyper的生态效应与资金活化预期将同步释放。

