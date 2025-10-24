加密专家警告：今天CPI数据可能引发腥风血雨！摩根大通预测数据达3.1%

作者 Frimpong Chan 作者 Frimpong Chan 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。 最后更新: 十月 24, 2025

现时投资者为周五 美国CPI通胀数据 发布做好准备，这将决定未来联储利率决策。如果CPI数据低于预测，将有助于推高联储降息的预期，可提振加密市场的价格发展。华尔街巨头摩根大通预CPI将达到3.1%，在美国政府关闭的环境下，加上不断上升的不确定性，比特币和以太坊将出现抛售潮。

华尔街巨头估算美国CPI数据

随着美国政府停摆的不确定性和波动性上升，加密市场现在期待今天稍后关键的消费者物价指数数据，以获得更多的方向指引。尽管包括主席杰罗姆·鲍威尔在内的美联储官员暗示本月将进一步降息，但美国CPI数据的公布将对FOMC的决策产生重大影响。经济学家预计每月CPI将为0.4%，与8月份的0.4%持平。这将使年CPI通胀上升至3.1%，高于上个月的2.9%。同时，核心CPI预计将环比上升0.3%，与上个月持平。市场预测年核心CPI将保持在3.1%不变。

The last 3 CPI data have resulted in a short-term correction for $BTC.



The good thing is that Bitcoin has recovered in a few weeks, so I'll be paying close attention to tomorrow's CPI data. pic.twitter.com/RGqfs0yAWK — Ted (@TedPillows) October 23, 2025

根据华尔街日报的 Nick Timiraos 指出，18家华尔街巨头的预期中位数显示核心消费者物价指数上升0.30%。此外，CPI的中位数预测为0.39%，对应年增3.1%。值得注意的是，巴克莱、法国巴黎银行、花旗集团、德意志银行、摩根士丹利和野村预测核心CPI超过0.40%。摩根大通预测标题和核心CPI分别上升0.30%和0.39%。而CPI数据低于预测将有助于推动联邦准备局降息的预期，比特币价格可能重新回升至112,000美元至115,000美元，甚至达到120,000美元。然而，如果CPI通胀数据过热，比特币可能再次下跌至102,000美元104,000美元水平。

可能出现的加密货币崩盘

根据 10x Research 的最新报告，交易者正在为比特币和以太坊的短期波动做好准备，期权市场发出谨慎信号。经历了10月的清算后，偏差急剧翻转为看跌，卖权需求和对冲活动增加。比特币的隐含波动率仍然高于实现价格，这对期权卖方有利。与此同时，以太坊的价格已跌至其实现价格以下，导致其期权变得便宜。10x Research建议进行结构性交易，做空比特币并购买较长期的以太坊期权。

The Bitcoin Options Market Saw This Bitcoin Move Coming



Analyzing Bitcoin option markets, derivatives flows, and positioning has become essential to anticipating where Bitcoin and Ethereum prices may head next.



While many traders were caught off guard by the recent weakness,… pic.twitter.com/WkYTT4Lv4M — 10x Research (@10x_Research) October 23, 2025

在X的一篇帖子中，Glassnode 指出短期持有者NUPL数据显示出资本逃避，近来的买家压力增大。历史上，这种短期持有者的痛苦通常与健康的市场复甦相符。另一方面，分析师Ali Martinez 指出，当比特币突破短期持有者的实现价格时，它通常会下降到长期持有者的实现价格以下。长期持有者的实现价格目前为37,000美元。

Historically, when Bitcoin $BTC breaks below the STH Realized Price, it tends to fall under the LTH Realized Price too, now sitting at $37,000. pic.twitter.com/HM4RuypxXp — Ali (@ali_charts) October 23, 2025

稳健技术驱动的比特币Layer2革命

Bitcoin Hyper（$HYPER）正以技术创新与长线资金布局，稳步构筑比特币生态的第二层革命。作为基于比特币的Layer2解决方案，Bitcoin Hyper预售金额已突破2,460万美元，最引人瞩目的，是日前一笔来自单一地址的鲸鱼级大额交易，单笔金额高达31万美元，刷新该项目预售以来的单日个人买入纪录，而于10月6日也录得一笔巨鲸购入超过26万美元，引发广泛关注。

Bitcoin Hyper结合Solana虚拟机器（SVM）与比特币的安全共识，使比特币首次具备DeFi、NFT与游戏等可程式设计应用能力。其非托管桥接机制允许BTC在Layer2上自由封装与解封，既保持原链安全，又显着降低手续费。这种架构让比特币从「静态储值」转化为「动态应用」的经济引擎，标志着比特币功能化时代的到来。

目前 HYPER代币 预售价格为0.013165美元，采自动递增设计，每三日调升一次价格。这一机制在确保公平分配的同时，也激发早期参与者的积极入场。HYPER作为整个网路的核心代币，兼具手续费支付、治理投票与质押收益功能，年化回报率高达48%。随着主网预计于2025年第三季上线，Hyper的生态效应与资金活化预期将同步释放。

点击这里参与预售