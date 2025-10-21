美联储将于10月21日举办支付创新会议！重点整合数字资产和区块链金融

作者 Frimpong Chan 作者 Frimpong Chan 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。 最后更新: 十月 21, 2025

美国联邦储备系统将于10月21日星期二的支付创新会议上，就数位资产作出关键决策。来自加密货币和传统金融领域的领军人物将出席此次活动，因为投资者等待了解这对市场的可能影响。会议将主导旨在提高支付效率、安全性和通过加密货币促进创新的讨论。

🚨 JUST IN: The U.S. Federal Reserve will host a Payments Innovation Conference on Oct 21, 2025 in Washington D.C.



Spotlight : Stablecoins, tokenization, and AI in payments.



📺 Livestream available on the Fed’s official website and YouTube. pic.twitter.com/pdRlQCRHlJ — Cointelegraph भारत (@CointelegraphIN) October 20, 2025

美联储旨在改善加密货币监管

美国联邦储备会议于9月3日宣布，旨在改善国内的加密货币监管。会议将聚焦于新兴技术如何改变全球支付格局。根据主席Christopher J. Waller的说法，他将主持此次活动的开幕和闭幕，目标是检视创新如何在适应消费者和企业不断变化需求的同时，提高支付的安全性和效率。另外，小组讨论将涵盖广泛的主题，包括如何将传统金融与数字资产经济结合，探索稳定币商业模式，以及人工智慧在支付中的整合。另一个备受期待的板块将探讨标记化金融产品。

🚨BREAKING: The Federal Reserve will host its Payments Innovation Conference on October 21, 2025, spotlighting the future of money, stablecoins, and tokenization.



Key panelists include:



•Sergey Nazarov (Co-Founder & CEO, Chainlink) bridging traditional finance & Web3.… pic.twitter.com/46YLn1EOuh — FinancialPress.com (@FinancialPress_) October 20, 2025

而会议将邀请来自BlackRock、Franklin Templeton、Fireblocks、Chainlink 及 BNY Mellon 高级主管分享见解。这次是美国联邦储备系统首次公开与业界领袖就比特币、稳定币及代币化资产进行交流。实际上，这些讨论可能为加密支付如何融入美国金融体系奠定基础。

川普政策为加密发展打开大门

川普政府 自就职以来的政策改革，经已有效地逆转了早前限制银行服务加密公司的制约。美国联邦储备局还结束了针对数字资产机构的监管计划，并移除了曾经限制其获得金融服务的声誉风险标记。另外，自7月GENIUS法案通过后，分析师表示区块链创新的环境前所未有的有利。这些政策举措为明天的会议奠定了基础，为数字支付提供了更明确的监管路径。

JUST IN: 🇺🇸 210 Democrats and 13 Republicans voted against advancing Crypto Genius Act, Clarity Act & Anti‑CBDC Act. pic.twitter.com/tt4M2HX27O — Watcher.Guru (@WatcherGuru) July 15, 2025

此次会议也恰逢货币政策的关键时刻。联邦公开市场委员会 FOMC 将在10月28日至29日再度开会。市场预期将再次减息25个基点，将联邦基金利率降至约4%。美国联邦储备局上个月首次减息，因劳动市场和增长乏力。但有官员表示，尽管通胀有所缓解，但川普的关税使前进之路复杂化。再次减息可能为金融市场本轮週期全新挖矿即赚收益方式

本轮週期全新挖矿即赚收益方式

在上一个週期中，Pepe横扫迷因世界，将一隻爆红的青蛙变成加密文化中最具代表性的符号之一。如今，延续同样的热度，新专案 PepeNode（$PEPENODE）正加入原版从未拥有的元素，真正的被动收入。其他模因币也曾尝试过类似的模式，訏犬币引入了质押机制，而PepeNode更进一步，推出了全新的挖矿即赚（Mine-to-Earn）模式，用户只需登入平台、取得虚拟节点、组装矿机，即可在多个成熟的迷因币中开始产生奖励收益。

Mining on easy mode. ⛏



Mine to Earn the smart way with $PEPENODE. 🔥https://t.co/FaKIaBpf4I pic.twitter.com/dapLeSGSxv — PEPENODE (@pepenode_io) October 19, 2025

数据同样表现稳健。 PepeNode预售金额已突破188万美元，而早期质押者在下一阶段开始前，仍可获得高达680%的年化收益率APY。此外，平台对所有用于购买节点与矿机的 PEPENODE代币 实施70%的燃烧机制，从而透过通缩设计强化代币的长期价值支撑。此外，平台对所有用于购买节点与矿机的PEPENODE代币实施70%的燃烧机制，从而透过通缩设计强化代币的长期价值支撑，现阶段每个代币的价格为0.0011094美元。

点击这里参与预售