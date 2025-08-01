توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP) وسط إشارة محللين إلى انطلاق أقوى الموجات توفيراً للمكاسب للتو، فهل تكون محطته التالية 10$ ثم 100$؟

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ما يزال سعر عملة ريبل (Ripple) مُحتفظاً بمكاسب سنويةٍ بنحو 420%، وأحد المحللين يرى أن أقوى موجات انطلاقته توفيراً للمكاسب بدأت للتو، ويُرجّح ارتفاعه إلى 10$ تمهيداً لبلوغ 100$.

رغم الانخفاض الطفيف لسعر عملة ريبل (Ripple-XRP) بالأمس إلى 3.13$، فإن تحركاته الأخيرة تبشر بآفاق واعدة. فبعد احتفاظه بمكاسب بنسبة 6.5% مقارنةً بقيمته قبل أسبوعين و43% قبل شهر واحد، و420% مقارنةً بالعام الماضي، ما يزال سعر عملة ريبل (Ripple) يُبدي زخماً قوياً ومتواصلاً رغم الاستقرار النسبي لأسواق الكريبتو بشكلٍ عام.

يُذكر أن هذا الزخم الإيجابي القوي لفت انتباه الكثيرين؛ فمثلاً، رجّح المحلل الشهير XForceGlobal مؤخراً إمكانية ارتفاع السعر إلى 4$ قريباً جداً نظراً لازدياد الطلب على العملة، والدلالات الإيجابية المستمرة لمؤشرات التحليل الفني. غير أن بلوغه 4$ قد يمثل مجرّد بداية موجة ارتفاعاتٍ قوية، فمع ازدياد التبني المؤسساتي وازدياد قوة الأسس المالية والتقنية أكثر من أي وقتٍ مضى، أصبحت توقعات سعر عملة ريبل (Ripple) طويلة الأجل الأكثر تفاؤلاً وإيجابية في القطاع.

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP) وسط إشارة محللين إلى انطلاق أقوى الموجات توفيراً للمكاسب للتو، فهل تكون محطته التالية 10$ ثم 100$؟

في منشور على منصة X، أشار المحلل والمتداول المعروف على منصة X باسم XForceGlobal أن سعر عملة ريبل (Ripple) “يمر حالياً بأقوى مرحلةٍ” ضمن سلسلة موجات، مُعتمداً في تحليله على موجات إيليوت (Elliott Wave)، إذ يرى أن السعر يوشك على المرور بثالث وأقوى الموجات الخمس، علماً أن الأخيرة عادةً ما تعقبها موجة تصحيح قوي تتكون من 3 موجاتٍ ضمنية.

$XRP#Ripple's #XRP is getting primed for $4, very soon.



The biggest clue lies in our assumption that the higher degree waves (i)-(ii) and ①-② have been labeled correctly. The proper wave context is assumed, imo.



We’re now likely in the most profitable phase: wave ③. pic.twitter.com/Ypmev6obfx — XForceGlobal (@XForceGlobal) July 27, 2025

وإذا كانت رؤيته دقيقة، فإن ذلك يعني أن سعر عملة ريبل (Ripple) قد يصل إلى 4$ في آب/أغسطس، مع إمكانية تجاوزه حاجز 7$ نهاية العام.

لكنّ السعر قد يمر بتصحيح قوي في المدى المنظور، مع قيام عدد من الحيتان (كبار المستثمرين) بعمليات تحويل إلى منصات التداول بالأمس، (كالواردة هنا وهنا وهنا وهنا).

وربّما يكون التراجع السعري الأخير تمهيداً لانطلاقةٍ قويةٍ رغم دلالات مؤشرات التحليل الفني السلبية الأسبوع الماضي، حيث تراجعت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) من مستويات الشراء الزائد عند قرابة 80 إلى 45 بالأمس، وهو ما قد قد يُعتبر تمهيداً لارتدادة قوية وشيكة. أما حالياً، فيختبر السعر منطقة دعمه القوية ضمن نطاق 3.10$-3.00$، وفي حال تماسك السعر أعلاها، فمن المرجّح استمراره في مساره الصاعد.

يُذكر أن أحجام التداول اليومي لعملة ريبل (Ripple) ما تزال مرتفعة بواقع 5.6 مليار دولار، أي أكثر من ضعف نظيرتها قبل شهر، في دلالةٍ على تمتع العملة باهتمام شرائي مستدام دون تخلي المشترين عن مراكزهم الحالية.

فإذا اكتسب السعر زخماً إضافياً، قد ينطلق للأعلى مجدداً صوب 3.65$ في المدى المنظور، وعندها قد يواصل ارتفاعه مستهدفاً الحاجز النفسي البالغ 5$. على المدى الطويل، تزداد إمكانات ارتفاع السعر نحو 10$ -أو حتى 100$– إذا تسارعت وتيرة الطلب المؤسساتي، وبخاصةٍ إذا وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على إنشاء صناديق التداول الفوري للعملة في البورصة (XRP Spot ETFs) خلال الأشهر القادمة، ما قد يوفر للعملة استثماراتٍ قوية، إلى جانب تعزيز مكانتها كإحدى الأصول الرائدة في الموجة التالية لسوق الكريبتو الصاعدة.

حصيلة اكتتاب عملة توكن 6900 (TOKEN6900-T6900) تتجاوز 1.4 مليون دولار تمهيداً لإطلاق أقوى عملات الميم الجديدة لعام 2025

بعيداً عن العملات البارزة كعملة ريبل (Ripple)، يود المتداولون عادةً الاستثمار في العملات الجديدة نظراً لتمتعها بإمكانية التفوق على أداء بقية العملات، وتشمل هذه الإستراتيجية الاستثمار في العملات التي تمر بمراحل الاكتتاب، والتي قد يوفر لها نجاحها بجمع التمويل زخماً قوياً، ما قد يُساعدها على رفع قيمتها كثيراً لدى إدراجها في منصات التداول، ولعلَّ أبرزها حالياً عملة توكن 6900 (TOKEN6900) العاملة وفق معيار ERC-20، والتي نجح اكتتابها بجمع أكثر من 1.4 مليون دولار حتى الآن.

TOKEN6900 is the 1 i jus kno it pic.twitter.com/Z2bqUvofLo — Token6900 (@Token_6900) July 27, 2025

فنظراً لنهجها الفريد في الترويج الذاتي وجهود التسويق، تلقى هذه العملة رواجاً كبيراً لدى المستثمرين رغم عدم تمتعها بأية استخداماتٍ وظيفية أو أسس مالية أو تقنية، لكنّ مشروعها يَعِد بتوفير عملة ميم عادية تعتمد في رواجها على التسويق والصخب والخوف من فوات فرصة تحقيق المكاسب (FOMO)، متبنية الطرافة والتصاميم التي تُذكر بفترة فقاعة الإنترنت أواخر تسعينيات القرن الماضي، ما منحها جاذبية الحنين إلى الماضي ومكّنها من حشد مجتمع داعم قوي، تماماً كما فعلت عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900-SPX) مطلع العام الحالي.

ومع التزامها بكونها مجرد عملة ميم جديدة وحسب، فإن عملة توكن 6900 (TOKEN6900) لا تدّعي توفير ميزاتٍ استثنائية أو استخداماتٍ عملية، لكنْ يُمكن لمالكيها رهنُها والاستمتاع بكسب دخل دون عناء، علماً أن معروضها الكلي هو 930,993,091 عملة، أي أكثر من نظيره لعملة إس بي إكس 6900 (SPX6900) بعملة واحدة فقط.

وبإمكان المستثمرين شراؤها بزيارة موقع الاكتتاب وربط إحدى المحافظ المدعومة بواجهته، علماً أن عملة توكن 6900 (TOKEN6900) تباع حالياً بسعر 0.0068$. ونظراً لارتفاعه المقرر في أقل من يومين، على المهتمين بالمشاركة التحرك سريعاً.