فيتاليك بوتيرين (Vitalik Buterin) يعود إلى مصاف أصحاب المليارات بعد تجاوز سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) علامة 4,000$

قيمة حقيبة بوتيرين الاستثمارية على البلوكتشين تُقدر حالياً بنحو 1.04 مليار دولار، وتضم 240,042 عملة إيثيريوم (Ethereum) كأصلٍ محوري.

عاد مؤسس بلوكتشين إيثيريوم- (Ethereum Blockchain) فيتاليك بوتيرين (Vitalik Buterin)- إلى قائمة المليارديرات بعد تخطي سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) حاجز 4,000$ في إنجاز لم يتكرّر منذ كانون الأول/ديسمبر 2024.

المحاور الرئيسية: تجاوزت قيمة حقيبة فيتاليك بوتيرين الاستثمارية على البلوكتشين علامة المليار دولار بعد اختراق سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) حاجز 4,000$.

المتداولون يترقبون إعادة اختبار محتملة لأعلى مستوى على الإطلاق للعملة البالغ 4,878$.

الاستثمارات الواردة إلى صناديق عملة إيثيريوم المتداولة في البورصة (Ethereum ETFs) فاقت نظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin ETFs)، في إشارة إلى تزايد الاهتمام المؤسساتي بالأولى.

أفادت منصة أركام- (Arkham) المتخصصة بتحليلات البلوكتشين- السبت الماضي أن القيمة الإجمالية لحقيبة بوتيرين الاستثمارية على البلوكتشين -وعمادها الأساسي 240,042 عملة إيثيريوم (Ethereum)- أصبحت تُقدر حالياً بنحو 1.04 مليار دولار، فضلاً عن امتلاك بوتيرين -العقل المدبر لبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)- أصولاً رقمية أخرى كعملة إيثيريوم المغلفة (Wrapped Ethereum-WETH)، وعملة آڤي المربوطة ببلوكتشين إيثيريوم (AETHWETH) وهيَ عملة يصدرها بروتوكول آفي على بلوكتشين إيثيريوم مقابل إيداع عملة WETH، وعملة وايت روك (WhiteRock-WHITE)، وعملة مودينغ (Moo Deng-MOODENG).

سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) يصل إلى 4,332$ بعد نجاحه باختراق حاجز 4,000$

استمرت مكاسب عملة إيثيريوم (Ethereum) خلال عطلة نهاية الأسبوع، فارتفعَ سعرُها بنسبة 6.38% السبت الماضي مُسجلاً 4,332$ بعد نجاحه باختراق حاجز 4,000$ يوم الجمعة، ليستقرَّ تداولها وقت النشر عند 4,298.70$، وتزامنت انطلاقتها مع تراجع هيمنة عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) على القطاع وتجدّد تفاؤل المتداولين. ويرى البعض -كمحلل الكريبتو المعروف باسم تيد -(Ted) أن إعادة اختبار أعلى مستوياته على الإطلاق المُسجل في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2021 عند 4,878$ أصبح وشيكاً، متوقعاً حدوث ذلك “خلال أيام معدودة”.

من جهتها، تشير بيانات السوق إلى أن بلوغ مستوى 4,500$ قد يُطلق موجة تصفية قوية لمراكز المضاربين على الانخفاض (الدببة)، وتُقدِّرُ منصة كوينجلاس (CoinGlass) أن نحو ما قيمته 1.35 مليار دولار من هذه المراكز قد تتم تصفيته عند ذلك المستوى. بالإضافة إلى ذلك، أشارت منصة Arkham إلى بدء ظهور تحوّلٍ يتعلق بالاستثمارات الواردة إلى الـ ETFs لصالح عملة إيثيريوم (Ethereum) على حساب نظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin)؛ ففي يوم الجمعة الماضي، سجّلت Ethereum ETFs ورود استثماراتٍ بقيمة 461 مليون دولار متجاوزةً نظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin ETFs) البالغة 404 مليون دولار.

I told you that the $ETH breakout is coming.



And it happened exactly as predicted.



Ethereum has smashed through its resistance and is now heading higher.



It feels like a new ATH is just a matter of days now. pic.twitter.com/XCxetoP0Ku — Ted (@TedPillows) August 9, 2025

فخلال آخر 5 جلسات تداول، سجلت صناديق التداول الفوري لعملة إيثيريوم (Ethereum Spot ETFs) في البورصات الأمريكية ورود صافي استثماراتٍ بقيمة 326.6 مليون دولار مُقارنةً بـ 253.2 مليون دولار لنظيرتها الخاصة بعملة بيتكوين (Bitcoin Spot ETFs) وفقاً لبيانات Farside.

وانضمَّ بوتيرين إلى نادي أصحاب المليارات للمرة الأولى في أيار/مايو 2021 عندما تجاوز سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) علامة 3,000$ للمرة الأولى. حينها، امتلك قرابة 333,500 عملة ETH بقيمةٍ تقارب 1.029 مليار دولار بعد أن تضاعفت قيمة العملة بنحو 4 أضعافٍ من 700$ مطلع عام 2021، لكنّه صرّح في 2018 بأنه لم يمتلك يوماً أكثر من 0.9% من المعروض الكلي للعملة، وأن صافي ثروته “لم يقترب نهائياً” من علامة المليار دولار حتى انطلاقة عام 2021.

بوتيرين يحذر من مخاطر موجة ضم عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى احتياطيات الشركات

فيما شكّل ازدياد الاستثمارات المؤسساتية وتهافت بعض الشركات على ضم عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى أصول خزينتها محفزاً لانطلاقتها السعرية الأخيرة، أبدى بوتيرين حذره من هذا التحوّل. ففي مقابلةٍ أجراها مؤخراً، حذر من أن الإفراط في الاستدانة من أجل ضم أرصدة العملة إلى أصول خزينة الشركات قد يشكل مخاطر طويلة الأجل بقوله:

“إذا أيقظتني بعد 3 سنوات من الآن وأخبرتني أن ضم عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى أصول خزائن الشركات قد أدى إلى انهيار سعر العملة … سأخمّن عندها أنهم حوّلوها -بطريقةٍ ما- إلى لعبة ذات رافعة مالية مفرطة”.

ففي الأسبوع الماضي، اتجهت شركة BitMine Immersion Technologies -ورئيسها توم لي (Tom Lee) العامل سابقاً لدى شركة Fundstrat- نحو إضافة 208,137 عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى احتياطيات خزينتها المتنامية من العملات الرقمية، لترتفع حيازاتها الإجمالية إلى 833,137 عملة ETH بقيمةٍ تتجاوز 3 مليار دولار، في خطوة رسّخت مكانة شركة BitMine كأكبر الشركات المحتفظة بأرصدة عملة إيثيريوم (Ethereum) ضمن أصول خزينتها، وجعلتها رابعة ترتيب الشركات -بشكلٍ عام- امتلاكاً لاحتياطيات الكريبتو ضمن أصول الخزينة.