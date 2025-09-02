توقعات سعر عملة ترامب (Trump-TRUMP): إدراج عملة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial-WLFI) يولد طلباً كبيراً على عملة ترامب – المخطط السعري يتوقع ارتفاعاً بنسبة 1,000%

ساهم إدراج عملة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial) على منصة بينانس (Binance) بإطلاق موجة طلب على عملات الميم، وتشير التوقعات السعرية لعملة ترامب (Trump) إلى إمكانية الارتفاع بمقدار 10 أضعافٍ في حال استمرار الزخم.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

قامت شركة World Liberty Financial بإدراج عملتها في منصات التداول العامة، ويُمكن لهذا التطوّر أن يدعم التوقعات السعرية لعملة ترامب (Trump) نتيجة الارتباط الواضح بين المشروعين. وقد تم تأكيد حجم المعروض المتداول لعملة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial) البالغ 24.6 مليار عملة، وسيتم تخصيص 20% منها لبيعها للعامة بحسب التفاصيل التي شاركها فريق الإصدار، وستسمَحُ هذه الأصول لمالكيها بالمشاركة في حوكمة المشروع واتخاذ القرارات التي ترسم خارطة طريقه وبياناته الاقتصادية واستخداماته الوظيفية وغير ذلك.

WLFI is officially coming to @binance the largest crypto exchange in the world 🦅🤝 https://t.co/MnPbpPZPlI — WLFI (@worldlibertyfi) September 1, 2025

وتم إدراج عملة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial) على منصة بينانس وغيرها من أفضل منصات تداول الكريبتو مثل Upbit وGate.io وBybit، وقد أثارَ إطلاق هذه العملة الرقمية المدعومة من الرئيس الأمريكي موجة من الشراء لعملة ترامب (Trump) الخاصة به؛ حيث تجاوزت في أدائها عملات الميم العشر الأوائل في الأيام الخمسة الماضية وارتفع سعرها بنسبة 3.1% خلال هذه المدة.

وقد ارتفعت حجوم التداول بنسبة 180% خلال الـ 24 ساعة السابقة لإطلاق عملة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial)، وساهم هذا بتحسين التوقعات السعرية لعملة ترامب (Trump) مع تأكيد من المؤشرات الفنية التي تدل على تسارع الزخم الإيجابي.

توقعات سعر عملة ترامب (Trump): إدراج عملة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial) يمكنه دفع عملة ترامب نحو 80$ – هل سنشهد ارتفاعاً سعرياً قدره 10 أضعاف؟

خرجت عملة ترامب (Trump) من نمط الوتد الهابط على مخطط بياني إطاره الزمني 4 ساعاتٍ بالتزامن مع إطلاق عملة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial) الذي يقدم لها دعماً إضافياً، ويكشف مؤشر القوة النسبية (RSI) زخماً إيجابياً متزايداً مع وصول المنحنى البياني إلى مستويات المبالغة في الشراء.

ويشير هذا عادةً إلى نكسةٍ صغيرة محتملةٍ على المدى القريب تدل على ارتفاع ضغط الشراء، ما يصبُّ في صالح التوقعات السعرية المتفائلة لعملة ترامب (Trump) التي يُمكن لسعرها بلوغ مستوى 30$ بسرعة، ويمكن للاختراق المؤكد لمستوى 17.5$ أن يمهد الطريق لهذا الصعود الكبير، لكنّ الإمكانيات الكامنة للعملة تتجاوز هذه المستويات بمراحل.

كذلك، تشير التقديرات إلى إمكانية ارتفاع سعر عملة الميم إلى 80$ (ارتفاع بنسبة 1,000%) بفضل حدث الإدراج وتأثيره الإيجابي المحتمل على جميع الأصول الرقمية المرتبطة بالرئيس ترامب وعائلته، وقد ساهمت الشهرة الكبيرة لعملات الميم -مثل عملة ترامب (Trump)- برفع جاذبية بلوكتشين سولانا (Solana blockchain) للعملات من هذه الفئة.

هنا، يأتي دور عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe-WEPE) التي تمثل واحداً من أنجح اكتتابات الكريبتو لهذا العام؛ حيث اختارت نقل عملاتها إلى هذه الشبكة بالتزامن مع سيرها على خارطة طريقها الطموحة.

عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) يمكنها التحليق عالياً بعد حرق أكثر من ملياري عملة على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)

تمثل عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) مزيجاً ممتعاً بين ذئب وول ستريت والصورة الطريفة المحببة للضفدع بيبي.

وقد جمعت عملة الميم الناجحة ملايين الدولارات خلال اكتتابها وتستعد الآن للخطوة التنموية التالية بالإطلاق على بلوكتشين سولانا (Solana blockchain)، ويقدم فريق المشروع حافزاً مغرياً لتسريع عملة الانتقال؛ حيث يتم حرق عملات وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) على بلوكتشين سولانا بقيمةٍ تعادل العملات المحروقة على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)، ما يؤدي إلى تخفيض المعروض المتداول وإطلاق حركةٍ صاعدة قويةٍ بمجرد إتمام الانتقال.

في هذا السياق، تم حرق 2.3 مليار عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) حتى الآن، ويُمكنكم الانضمام إلى جيش عملة WEPE -قبل ارتفاع سعرها التالي للانتقال- بشرائِها عبر الموقع الرسمي، ويُمكن إتمام العملية ببساطةٍ عن طريق ربط محفظتكم (Best Wallet مثلاً) بواجهة الموقع والدفع بوساطة عملة سولانا (Solana) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة تيثر (Tether-USDT) أو باستخدام الفيزا والماستر كارد.