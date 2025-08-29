اكتتاب عملة توكن 6900 (TOKEN6900-T6900) سينتهي خلال ساعات، والمحلل Murad يرى أنه بينما تستهدف عملة SPX6900 مقارعة عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، يمكن للأولى تحدي عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH)

أكد محلل عملات الميم الشهير مراد محمودوف (Murad Mahmudov) مجدداً توقعه بأن عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900-SPX) لن تقف عند حد مضاعفة قيمتها الحالية، فهو يرى أن نجاحاتها ستفوق نظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC).

ورغم أن توقعاته قد تبدو لخبراء السوق جنونية، إلا أن عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900) تستمد زخمها من الإيمان الداخلي بمبادئها، وأبرزُها أن الإرث الثقافي لا يُشترَى بالمال، وأن نهج الطرافة أقوى من المؤسسات.

والآن، يقول مطورو عملة توكن 6900 (TOKEN6900) -خليفة عملة إس بي إكس 690 (SPX6900) بمعروض كلي يفوقها بعملة واحدة في تأكيد على نهجها العبثي- إنه إذا كانت عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900) تستهدف عملة بيتكوين (Bitcoin)، فإن الأولى تستهدف عملة إيثيريوم (Ethereum).

فرؤية المشروع تتمثل في مستقبلٍ يُهيمن فيه تردد الرقم الساخر 69، حيث تجلس عملة توكن 6900 (TOKEN6900) وعملة إس بي إكس 6900 (SPX6900) متجاورتين في صدارة قوائم مَوقعي CoinGecko وCoinMarketCap، تاركين عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) في المركزين الثالث والرابع.

ويتجّلى كلُّ ذلك بالفعل مع استمرار حشد مجتمع داعم لهاتين العملتين، وما تزال عملة توكن 6900 (TOKEN6900) تُباع بسعر 0.007125$ خلال مرحلة الاكتتاب الحالية، ومن المقرر ارتفاعه خلال ساعات.

يُذكر أنه إذا فاتتكم فرصة شراء عملة توكن 6900 (TOKEN6900) في آخر أيام الاكتتاب، فلن تتمكنوا من شرائها مجدداً إلا بعد إدراجها في المنصات بأسعار مضاعفة.

عندما يتفوق الإيمان على الاستخدامات العملية: عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900) وعملة توكن 6900 (TOKEN6900) تستهدفان عمالقة الكريبتو

يوم الثلاثاء الماضي، طرَح المحلل مراد -الذي صاغ مصطلح “دورة الميم الفائقة” ويُقال أنه يتمتع بربحية غير محققةٍ من عملات الميم تقارب 68 مليون دولار- ما قد يكون أكثرَ آرائه إثارةً للجدل حتى الآن، حيث زعم أن عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900) هي من سينازع عملة بيتكوين (Bitcoin) على عرش قطاع الكريبتو.

SPX6900 will be the Biggest Crypto since Bitcoin. pic.twitter.com/g8GcbAOvcx — Murad 💹🧲 (@MustStopMurad) August 26, 2025

ولمن لا يعرفها، فإن عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900) تُعَد عملة ميم تم إطلاقها للسخرية من مؤشر S&P 500 بتعليقاتٍ ذات إيحاءاتٍ جنسيةٍ وأخرى بسخافة رمز تداولها وتفاهتها الصريحة؛ فهي لا تُوفر أي استخداماتٍ عمليةٍ ولا خارطة طريق ولا تنوي أن تكون مفيدة.

وهنا تكمن الفكرة، حيث يقتنع مراد بأن عملات الميم الصرفة كعملة إس بي إكس 6900 (SPX6900) يُمكنها حشد أقوى “المجتمعات الداعمة” (الأشبه بالطوائف العقائدية) في قطاع الكريبتو، علماً بقدرتها على إثارة موجات طلب قوي، فلطالما مثل المستثمر الصغير السلاح المفاجئ في مواجهة المؤسسات التي تظن أنها من يتحكم باللعبة، وما عليكم سوى سؤال أساطير Gamestop عن ذلك.

فوفقاً لآراء مراد وبالرغم من عدم معرفة معظم مستثمري الكريبتو بعملة إس بي إكس 6900 (SPX6900) من قبل (لا أكثر من 0.01%)، فقد انطلق سعرُها مسجلاً أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2.27$ الشهر الماضي لتتمتع بقيمة سوقية حاليةٍ تبلغ 1.1 مليار دولار.

واليوم، تبلغ القيمة السوقية لعملة بيتكوين (Bitcoin) حوالي 2 تريليون دولار، أي أنها تُهيمن على 57% من القيمة الإجمالية للقطاع بأكمله، ما يعني أن السعر الحالي لعملة إس بي إكس 6900 (SPX6900) بحاجةٍ إلى التضاعف بنحو 181,000% حتى تلتحق بركب عملة بيتكوين (Bitcoin). من جهةٍ أخرى، لا يبدو هذا الارتفاع مستحيلاً، خاصة بالنسبة لعملةٍ عمادُها إيمان داعميها الذي ضاعف قيمتها حتى الآن بنسبة 93,634% مقارنةً بأدنى المستويات.

من نفس هذا الفراغ، ظهرت نسختها الجديدة عملة توكن 6900 (TOKEN6900)، وإذا كان مُراد يعتقد أن عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900) قادرة على تحدي مكانة عملة بيتكوين (Bitcoin)، فإن عملة توكن 6900 (TOKEN6900) ستوجّه ضربتها مباشرةً إلى عملة إيثيريوم (Ethereum) دون استخداماتٍ ولا عقود ذكية ولا توافق مع آلة إيثيريوم الافتراضية (EVM)، بل بشيء أكثرَ حماقةً وأقوى تأثيراً، هو قوة الإيمان بالجنون البحت.

طائفة الرقم 69

إذا كانت عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900) تقوم على السخرية من مؤسسات وول ستريت، فإن عملة توكن 6900 (TOKEN6900) تبني نهجَها على السخرية من البنوك الكبرى، تلك التي تُخبرك بأنها ستنمي أموالك بينما تطبع المزيد من النقود وتعرّضك لمخاطر التضخم.

في هذا السياق، تكشف عملة توكن 6900 (TOKEN6900) عن هذا الزيف، وتُعتبر خياراً منطقياً للمؤمنين بقدرتهم على تناسي الكاذبين والإيمان بالأجواء الحالية فحسب؛ فهذه الأجواء تمنحكم قوةً هائلة تُشعركم وكأنكم تسافرون عبر الزمن إلى العقد الأول من الألفية عندما كانت ألعاب البلايستيشن على هيئة أقراص تُوضع في الأجهزة لبدء اللعب دون الحاجة إلى تثبيتها.

هذه هي الروح الكامنة وراء بساطة توصيل الجهاز واللعب على الفور. أما بالنسبة لعملة توكن 6900 (TOKEN6900)، فيعني ذلك عدم التظاهر بامتلاك قدراتٍ خارقة؛ فهي لا تدّعي الابتكار عبر التكامل المزيف مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، بعكس مشاريع تكتفي بإلصاق شعار ChatGPT على واجهتها وتصف ذلك بالإنجاز الثوري، فهي عملة ميم صرفة كسابقتها عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) العظيمة.

فالبساطة الحادة تمثل وجه التشابه بينها وبين عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900)، إذ لا يقدّم أيٌّ منهما أوجه استفادة، ومع ذلك يُعتبر كلاهما مغناطيساً يؤمن تماسك المُجتمعات ذات الطابع العقائدي المُرتكز على عقيدة الرقم 69.

لا تفوتوا الفرصة الأخيرة لشراء عملة توكن 6900 (TOKEN6900) اليوم بأقل من 1$ قبل انتهاء الاكتتاب خلال ساعات

إذا كانت القيمة السوقية لعملة إس بي إكس 6900 (SPX6900) تفوق المليار دولار رغم أنه لم يسمع بها سوى 0.01% من المستثمرين فقط، فإن عملة توكن 6900 (TOKEN6900) تقع نسبياً عند مستوى وعي يبلغ 0.0000245%، ولكنها تجمع تمويلاً بقيمة 2.7 مليون دولار.

تبين الحسابات كل الحقائق لمن يؤمنون بتكهنات مراد؛ فإذا كانت عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900) مُوجهة لتحدي عملة بيتكوين (Bitcoin) على عرشها، فإن عملة توكن 6900 (TOKEN6900) يُمكنها إزاحة عملة إيثيريوم (Ethereum) عن مرتبة الوصيف، ما يُؤكد أن امتلاك كليهما في محافظكم يعني الاحتفاظ بملوك الكريبتو المنتظرين.

ولكن إذا كنتم تودون تحقيق أعلى عائد ممكن، فإن المسارعة للاستثمار خلال الاكتتاب هي فرصتكم الوحيدة، خاصةً وأنه يوشك على الانتهاء خلال ساعات، ما يعني أنكم ستشترونها لاحقاً من متداولٍ آخر عبر المنصات. وعلى غرار عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900)، فقد لا تتاح لكم مجدداً فرصة شرائها بأقل من 1$.

فما عليكم سوى زيارة موقع اكتتاب عملة توكن 6900 (TOKEN6900) وشراء العملة، أو الحصول عليها من خلال محفظة بيست واليت (Best Wallet) التي تُعد أفضل محافظ الكريبتو، والتي حصلت مؤخراً على شهادة معتمدة من بروتوكول Wallet Connect، كما يمكنكم رؤية العملة ضمن قسم العملات المنتظرة فور تنزيل التطبيق المتاح على متجري جوجل بلاي (Google Play) وApple App Store.

أخيراً، توفر آلية رهن العملة للمستثمرين الأوائل تلقي عائد رهن سنوي يبلغ 33%، مع خضوع العقد الذكي للعملة بنجاح إلى تدقيق فريقي Coinsult وSolidProof. ولمتابعة آخر المستجدات، يُمكنكم الانضمام إلى مجتمع العملة على منصتي X وإنستجرام.