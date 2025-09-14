توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL): هل ستستهدف مستوى 300$ من جديد بعد مكاسب أسبوعية بلغت 19.4%؟ وهل يبدو ذلك واقعياً؟

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

سجّلت عملة سولانا (Solana) مكاسب أسبوعية بلغت 19.4%، ليلامس سعرها أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 244$، ويعود هذا الصعود إلى الاستثمارات المؤسساتية الجديدة وأبرزُها شراء شركة Galaxy Digital للعملة بما يُعادل 1.16 مليار دولار وتحرُّك Forward Industries الإستراتيجي بنقل 1.65 مليار دولار من احتياطياتها. ومع تزايد الزخم، يختبر السعر مستوى المقاومة البالغ 250$ والذي يُمثّل آخر حاجز فني قبل استهداف سعر 300$ في نهاية العام.

الطلب المؤسساتي على عملة سولانا (Solana)

أعلنت شركة Galaxy Digital عن واحدةٍ من أكبر عمليات الشراء لعملة سولانا (Solana) منذ أشهر، وتتضمّن الصفقة نحو 5 مليون عملة بقيمة 1.16 مليار دولار جرَت عبر منصات التداول الرائدة في فترةٍ لا تتجاوز ثلاثة أيام.

وأدت الشريحة الأولى من صفقة الشراء، والبالغة 486 مليون دولار، إلى دفع سعر عملة سولانا (Solana) لتخطّي أعلى مستوى له منذ ثمانية أشهر عند 220$، كما أدت إلى تصفية صفقات مُضاربةٍ على انخفاض السعر بقيمة 17 مليون دولار.

BREAKING 🚨 GALAXY DIGITAL IS BUYING OVER $1 BILLION OF $SOL FOR MULTICOIN’S DAT



THEY JUST BOUGHT $326M $SOL TODAY pic.twitter.com/AQBKuRAbNs — That Martini Guy ₿ (@MartiniGuyYT) September 11, 2025

وساهمت شركة Forward Industries بدعم بلوكتشين سولانا (Solana blockchain) عبر تحويل جزء من خزينتها المؤسساتية إلى الشبكة، مستندةً إلى انخفاض تكاليف المعاملات وقدرتها على التوسّع. وبمساندة من Jump Crypto وMulticoin Capital، جمعت الشركة 1.65 مليار دولار ساهمت Galaxy بـ 300 مليون دولار منها.

وإليكم أبرز ملامح موجة الشراء المؤسساتية:

ساهمت عمليات الشراء التي قامت بها Galaxy في رفع سعر عملة سولانا (Solana) فوق 220$ لأول مرة منذ مطلع 2024.

تمت تصفية صفقات مضاربةٍ على انخفاض السعر بقيمة 17 مليون دولار مع اشتداد الارتفاع.

يعني تبنّي الخزائن المؤسساتية لعملة سولانا (Solana) أنها أصبحت الآن جزءاً من النظام المالي للمؤسسات.

يرى المحللون أن ذلك قد يمثل بداية “موسم سولانا”، مع توقعاتٍ ببلوغ السعر ما بين 300$ و400$ إذا استمرت الاستثمارات.

التحليل الفني لعملة سولانا (Solana) يدعم الاتجاه الصعودي الراهن

تظل توقعات سعر عملة سولانا (Solana) ذات طابع إيجابي مع تداولها عند 243$ مقتربةً من مستوى المقاومة البالغ 244$، بعد حركة ارتفاع شبه عمودية منذ أواخر آب/أغسطس، ويُظهر نموذج الوتد الصاعد تسجيل قيعان أعلى ما يشير إلى هيكل فني صاعد.ويعمل متوسط الحركة الأسي بمدى 50 يوماً عند 218$ كمستوى دعم قصير الأجل، في حين يمثل نظيرُه بمدى 200 يوم عند 191$ دعماً طويل الأجل. ومع بلوغ مؤشر القوة النسبية (RSI) مستوى 80، يُحتمل حدوث حركةٍ جانبية أو مرحلة تجميع قبل أي امتداد إضافي في الاتجاه الصاعد، كما تشير الشموع الأخيرة إلى تكوّن نموذج “الجنود البيض الثلاثة” وهو من أبرز التشكيلات الفنية الداعمة للموجات الصاعدة.

نظرة فنية على سعر زوج SOL/USD مرفقة بالمخطط البياني – المصدر: TradingView

فإذا حافظ سعر العملة على حركته أعلى مستوى 234$، سيظهر الهدف التالي عند 257$ تليه قممه السابقة عند 268$ و282$، أمّا إذا أخفق في التماسك فوق 234$ فقد نشهد تراجعاً نحو 224$ أو حتى 212$. وبالنسبة للصفقات قصيرة الأجل، يُعتبر الدخول في مركز مضاربةٍ على ارتفاع السعر فوق 244$ مع تحديد وقف خسارة أسفل 224$ إستراتيجية مناسبة من حيث العائد إلى المخاطرة.

وبالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، فإن الاتجاه الصاعد لا يزال قائماً، ويبدو بلوغُ مستوى 300$ بحلول نهاية العام أمراً أكثر واقعية مع تنامي طلب المؤسسات ووضوح الزخم في المؤشرات الفنية، فإذا نجح سعر عملة سولانا (Solana) بتجاوز النطاق بين 257$ و268$، فإنّ احتمالية تسجيل قمة تاريخيةٍ جديدة سترتفع كثيراً. الأهمُّ من ذلك، أنّ مشاركة كلٍّ من Galaxy Digital وForward Industries تجعل هذه الموجة الصاعدة أقربَ إلى عملية تجميع إستراتيجيةٍ منها إلى مجرد مضاربة.

