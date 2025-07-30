BTC $118,096.97 0.72%
ETH $3,780.70 0.96%
SOL $178.42 -0.56%
PEPE $0.000011 -0.57%
SHIB $0.000012 -1.15%
BNB $788.22 -2.14%
DOGE $0.22 -0.10%
XRP $3.13 1.82%
Cryptonews أخبار

هيئة الأوراق المالية والبورصات تسمح بالدفع العيني إلى الصناديق المتداولة في البورصة للعملات الرقمية

المؤلف
رحى ياسين
المؤلف
رحى ياسين
قراءة المؤلف
آخر تحديث: 
لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟
لأكثر من عقد من الزمن، يواصل موقع Cryptonews تقديم تغطية شاملة ومميزة لعالم العملات الرقمية، بهدف تزويد قرائه بمحتوى غني بالمعلومات. يتمتع فريقنا من الصحفيين والمحللين بخبرة عميقة في أسواق العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين. نحن ملتزمون بأعلى المعايير التحريرية، مع التركيز على الدقة والحياد في تقديم الحقائق والتقارير، سواء كانت تتعلق بالعملات المشفرة أو مشاريع البلوكشين أو آخر المستجدات والمنتجات والتطورات التكنولوجية. وجودنا المستمر في هذا المجال يعكس التزامنا العميق بمواكبة التغيرات السريعة في عالم الأصول الرقمية وتقديم المعلومات القيمة لقرائنا. تعرف على المزيد عن Cryptonews
إفصاح إعلاني نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات.

يرى المحللون أن تطبيق نموذج الاسترداد العيني على المنتجات المتداولة في البورصة (ETPs) للعملات الرقمية يُذلّل العقبات ويمنح المُصدِرين وصنّاع السوق قدراً أوسع من المرونة.

أزالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) العقبات أمام الصناديق المتداولة في البورصة للعملات الرقمية (Crypto ETFs) عبر السماح باستخدام آليات الإنشاء والدفع العيني، في خطوةٍ يراها خبراء القطاع بمثابة دفعةٍ لزيادة الكفاءة وخفض التكاليف في هذا السوق النامي بسرعة. فقد صوتت الهيئة في 29 تموز/يوليو بالموافقة على أوامر تسمح للمشاركين المُعتمدين بإنشاء واسترداد أسهم المنتجات المتداولة في البورصة (ETPs) لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) عينيّاً، أي من خلال تسلّم العملات الرقمية الأساسية مباشرةً بدلاً من الاقتصار على التعاملات النقدية.

جدير بالذكر أن منتجات التداول الفوري في البورصة لعملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) التي تمت الموافقة عليها في عام 2024 كانت تقتصر حتى الآن على المعاملات النقدية فقط. بدوره، علّق رئيس الهيئة بول إس. أتكينز (Paul S. Atkins) بعد التصويت قائلاً: “من أولويات رئاستي تطوير إطار تنظيمي ملائم لسوق الأصول الرقمية، وستُسهم هذه الموافقات في تقليل التكاليف وزيادة كفاءة المنتجات المقدمة للمستثمرين”.

خيار استرداد جديد يزيد المرونة ويقلّص التكاليف

يعتمد نموذج الاسترداد العيني -السائد في الصناديق المتداولة التقليدية في البورصة للأسهم والسلع- على مبدأ المبادلة بين المشاركين المعتمدين والأسهم مقابل الأصول الأساسية بدلاً من النقد.

ويشير خبراء القطاع إلى أن اعتماد النموذج ذاته في المنتجات المتداولة في البورصة للعملات الرقمية يخفف من التعقيدات ويوفر مرونة أكبر للمُصدِرين وصنّاع السوق في إدارة المحافظ.

خطوة تسمح للمستثمرين بإرجاء تسجيل أرباح رأس المال إلى حين بيع الأصول الرقمية

عبر السماح بعمليات النقل العيني، توفر الهيئة للمستثمرين المؤسساتيين مزايا ضريبية أكثر فاعلية. ففي حال الاسترداد النقدي، ستضطر الجهة المصدرة إلى بيع الأصل الرقمي، ما يؤدي إلى تحقيق مكاسب رأسمالية يتم تحميلها على مالكي الأسهم. أما الاسترداد العيني، فيتيح نقل الأصل الرقمي نفسه إلى المستثمرين، مع تأجيل المسؤولية الضريبية حتى بيعِهِ فعلياً.

وقد ساهم تصويت هيئة الأوراق المالية والبورصات في دعم عدد من المبادرات الرامية إلى توحيد أسلوب التعامل مع المنتجات القائمة على العملات الرقمية، إذ وافقت الهيئة على إدراج وتداول منتج مشتركٍ للتداول الفوري لعملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) في البورصة، إلى جانب خياراتٍ تقليدية وخياراتٍ مرنة (FLEX) على بعض منتجات التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة، وتعديل حدود المراكز المفتوحة لعقود الخيارات على منتجات بيتكوين لتتوافق مع الحد العام البالغ 250,000 من العقود.

مُصدرو المنتجات المتداولة في البورصة أصبحوا مؤهلين للاستفادة من الوضع الجديد مع قيام هيئة الأوراق المالية والبورصات بتخفيف القيود التشغيلية

أصدرت الهيئة كذلك أمرين لفتح باب التعليق العام بشأن السماح لبورصات الأوراق المالية الوطنية بإدراج وتداول اثنين من منتجات التداول في البورصة للعملات الرقمية ذات القيمة السوقية العالية؛ وكانت هذه المنتجات قد حظيت بموافقةٍ سابقةٍ من قبلِ قسم التداول والأسواق بموجب الصلاحيات المفوّضة إليه.

ويُمثل هذا التحول خروجاً واضحاً عن سياسة الحذر تجاه صناديق ETFs للعملات الرقمية العام الماضي. ويقر المحللون بأن هذا الاتجاه يقرّب السوق من معايير الصناديق التقليدية، مع ما يترتب على ذلك من تضييق الفروقات السعرية، وتحسين السيولة، واستقطاب مستثمرين مؤسساتيين جدد كانوا يتجنّبون قيود الاسترداد النقدي.

وقد شهدت أصول الصناديق المتداولة في البورصة للعملات الرقمية نموّاً سريعاً منذ إطلاق صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين (BTC spot ETFs) أوائل عام 2024 لتصل إلى عشرات المليارات في الأصول الخاضعة للإدارة. وقد تُسهم الأوامر الأخيرة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات في تسريع وتيرة ذلك النمو مع تكيُّف جهات الإصدار مع الإطار التنظيمي الجديد.

توقعات أسعار العملات الرقمية اليوم 30 تموز/يوليو: عملة ريبل (Ripple-XRP)، وعملة كاردانو (Cardano-ADA)، وعملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB)
2025-07-30 16:06:50
نموذج تشات جي بي تي (ChatGPT) يحلل 28 مؤشراً لسعر عملة ريبل (Ripple-XRP): احتمال بنسبة 95% للموافقة على إنشاء صندوقها المتداول في البورصة (ETF) يشعل معركة حول خط الدعم عند 3.11$
2025-07-30 14:21:07
نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek يدلي بتوقعاته حول أسعار عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وعملة سولانا (Solana-SOL) في نهاية عام 2025
2025-07-30 13:16:24
هيئة الأوراق المالية والبورصات تسمح بالدفع العيني إلى الصناديق المتداولة في البورصة للعملات الرقمية
2025-07-30 11:53:22
منصة كراكن (Kraken) تسعى إلى جمع تمويل بقيمة 500 مليون دولار يرفع قيمتها التقديرية حتى 15 مليار دولار بما يناسب ما تأمل أن يحققه الاكتتاب العام الأولي (IPO) الخاص بها
2025-07-30 10:14:43
شركة Strategy تضاعف استثماراتها في عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بشراء 21,021 عملة جديدة بعد جمع 2.5 مليار دولار من اكتتاب أسهمها الجديدة “Stretch”
2025-07-30 10:07:05
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 30 يوليو 2025 - هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) توافق على الاسترداد العيني لصناديق البيتكوين والإيثريوم، مع تدفقات قياسية نحو صناديق الإيثريوم.
2025-07-30 07:48:51

لا تفوّت الفرصة

أخبار
توقعات أسعار العملات الرقمية اليوم 30 تموز/يوليو: عملة ريبل (Ripple-XRP)، وعملة كاردانو (Cardano-ADA)، وعملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB)
Tim Hakki
2025-07-30 16:06:50
أخبار
نموذج تشات جي بي تي (ChatGPT) يحلل 28 مؤشراً لسعر عملة ريبل (Ripple-XRP): احتمال بنسبة 95% للموافقة على إنشاء صندوقها المتداول في البورصة (ETF) يشعل معركة حول خط الدعم عند 3.11$
كريم بوسعادة
كريم بوسعادة
2025-07-30 14:21:07
رحى ياسين
اقرأ المزيد
Crypto News in numbers
editors
قائمة المؤلفين أكثر من 66
2M+
المستخدمون النشطون شهرياً حول العالم
250+
الإرشادات والمراجعات
8
سنوات في سوق العمل
70
فريق من المؤلفين الدوليين