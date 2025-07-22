توقعات سعر عملة بيبي (Pepe-PEPE): المخطط البياني يُظهر اختراقاً سعرياً وإشارة تقاطع ذهبي مزدوج، فهل سيصل السعر إلى 1$ قريباً؟

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مع بدء موسم العملات البديلة في السوق ووصول الاهتمام بالمضاربة على عملات الميم مثل بيبي (Pepe-PEPE) إلى مستوياتٍ غير مسبوقة، يُصبح وصول سعر العملة إلى 1$ الذي يطمح له الكثيرون محورَ الاهتمام.

تحولت الاتجاهات على المَدَيين القصير والمتوسط إلى الصاعدة، مع ظهور إشارة تقاطع ذهبي مزدوج على الإطار الزمني اليومي، ما يوحي بأن الاختراق الأخير لنموذج المثلث قد يدفع توقعات سعر عملة بيبي (Pepe) إلى مستوياتٍ أعلى بكثير.

وشهد سعر عملة الميم زيادةً نسبتها 42% خلال آخر أسبوعين، بالإضافة إلى 5% أخرى اليوم مع استمرار تدفق رؤوس الأموال إلى قطاع العملات البديلة.

كذلك، تلاشت موجة الخوف والشك وعدم اليقين (FUD) المحيطة بالوضع الجيوسياسي والاقتصادي إلى حد كبير، لتحل محلها موجة من الزخم التنظيمي الداعم للعملات الرقمية، ما يستمر بدفع السيولة الخاملة نحو الأصول عالية المخاطر.

ومع التوقيع على مشروع قانون جينيوس (GENIUS Act) ليصبح قانوناً نافذاً، وتوقّع صُدور قانون الوضوح (CLARITY Act) في تشرين الأول/أكتوبر، يتجاوز الزخم الإيجابي مُجرَّد كونه حدثاً عابراً مرتبطاً بـ “أسبوع الكريبتو” ليُمهد الطريق نحو مرحلةٍ جديدة من النمو.

🇺🇸 Crypto Czar David Sacks:



Market Structure Clarity Act To Pass By October pic.twitter.com/N06UKHAdRo — Altcoin Daily (@AltcoinDaily) July 19, 2025

المضاربون يراقبون عملة بيبي (Pepe) للاستفادة من موسم العملات البديلة

يُعزى هذا التدفق في رؤوس الأموال إلى ارتفاع مؤشر موسم العملات البديلة من 20 إلى 53 منذ بداية الشهر، بالرغم من أنه لا يزال منخفضاً عن مستوى 75 الذي يُمثل بداية موسم كاملٍ للعملات البديلة.

مؤشر موسم العملات البديلة. المصدر: Coinglass

من ناحيتهم، بدأ المستثمرون الصغار بالعودة إلى السوق بشهيةٍ متجددة باحثين عن بدائل لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، علماً أن عملة بيبي (Pepe) تحظى باهتمام كبير في هذا السياق.ووفقاً لبيانات Coinglass، تجاوزت عقود المشتقات (السارية) لعملة بيبي (Pepe) حاجز المليار دولار لأول مرة في تاريخها، متجاوزةً القمم التي تلت الانتخابات الرئيسية وحفل تنصيب ترامب بفارق كبير.

عقود المشتقات السارية لعملة بيبي تتجاوز المليار دولار. المصدر: Coinglass

قد يأتي ذلك بسبب مشاركة متداولي المشتقات المالية بنشاطٍ في تداول عملة بيبي (Pepe)، فمع وصول نسبة المضاربة على ارتفاع السعر إلى انخفاضه (Long/short ratio) إلى قيمة 0.9646 -والتي تشير إلى تفوق المضاربين على انخفاض السعر- يبدو أن المضاربين يستعدون لتصحيح محتملٍ في السعر.

توقعات سعر عملة بيبي (Pepe): هل يمكن أن يصل السعر إلى 1$؟

يتزامن ظهور التقاطع الذهبي المزدوج -حيث يتجاوز كلٌّ من متوسط الحركة الأسي المقاس في مدى 20 يوماً ونظيره المقاس في مدى 50 يوماً نظيرَهما المقاس في مدى 200 يوم- مع اختراق نمط المثلث المتماثل الذي كان يتشكّل منذ ظهور قاع السوق في منتصف نيسان/أبريل.

مخطط بياني يومي لسعر لزوج PEPE/USDT يوضح التقاطع الذهبي واختراق نمط المثلث المتماثل. المصدر: TradingView، بينانس.

ويتوقع التحليل الفني أن يرتفع السعر بنسبة 70% بعد الاختراق ليصل إلى 0.00002425$ تزامناً مع قمة الارتفاع الذي شهدته العملة في تشرين الثاني/نوفمبر وقت الانتخابات الأمريكية، على الرغم من أن الزخم قد تباطأ عند مستوى مقاومة 0.00001460$.

وتُعتبر قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) مرتفعة، وبلغت 72 مترنحة فوق منطقة الشراء الزائد، وهي منطقة عادةً ما تسبق عمليات تصحيح قصيرة الأجل مع بدء استنفاد الطلب من المشترين.

بالإضافة إلى ذلك، يقترب خط الإشارة من مؤشر MACD، ما يشير إلى ضعف الزخم الصاعد ممهداً الطريق لتراجع السعر. لذلك، يبدو التصحيح السعري على المدى القريب هو المسار الأفضل حالياً لإعادة ضبط التقلبات السعرية.

وعليه، يمكن أن يأتي مستوى الدعم الأقرب عند 0.00001325$ ليمثل أول منطقة ارتداد، علماً أن عمليات جني الأرباح قد تفتح الباب للمزيد من الانخفاض نحو 0.0000123$ من أجل إعادة اختبار الحد العلوي للنمط كمستوى دعم جديد.

وفيما يظل وصول سعر عملة بيبي إلى الهدف البالغ 1$ مجرد توقعاتٍ تفتقر إلى الأساس الفني، يصبح الوصول إلى هذا الرقم ممكناً على المدى الطويل في حال انطلاق موسم حقيقي للعملات البديلة بسبب القوانين الجديدة.

كيفية تحقيق عوائد أسرع رغم أن وصول سعر عملة بيبي (Pepe) إلى 1$ يبدو بعيد المنال

تجدر الإشارة إلى أن إمكانات تحقيق مكاسب ضخمة مع عملات الميم الكبيرة مثل بيبي (Pepe) تظل محدودة، إذ تستغرق الاختراقات السعرية أشهراً لتتكوَّنَ بينما تحدثُ في لحظاتٍ فقط، ما يعني أن مالكي العملة يقضون معظم وقتهم في الانتظار.

في الوقت ذاته، تُحقق العملات ذات القيم السوقية الصغيرة أرباحاً تتراوح بين 10 أضعافٍ و1,000 ضعفٍ مع تدفق السيولة من المستثمرين الصغار.

هنا، يأتي دور عملة سنورتر (Snorter-SNORT)، فهي تقدم روبوت تداول مُصمماً خصيصاً لاكتشاف الزخم المبكر، ومساعدة المستثمرين على اقتناص الفرص مبكراً.

وعلى الرغم من أن روبوتات التداول لا تُعَد مفهوماً جديداً، إلا أن عملة سنورتر (Snorter) صمّمت الروبوت الخاص بها لاقتناص الفرص باستخدام الأوامر الحدية (limit orders) والتداولات المحمية من التداول الاستباقي (MEV) ونسخ التداول وحتى الحماية من عمليات سحب البساط الاحتيالية (التخلي عن المشروع).

كذلك، يختلف اختيار الوقت المناسب للاستثمار تماماً عن معرفة الوقت المناسب للبيع، ويمكن لروبوت عملة سنورتر (Snorter) مساعدتكم في ذلك أيضاً.

مقارنة روبوت سنورتر بالروبوتات الشهيرة الأخرى

وشهد المشروع بداية قوية، فقد جمعت عملة سنورتر (Snorter) بالفعل أكثر من 1.9 مليون دولار في الأسابيع الأولى من اكتتابها، وربما يُعزى ذلك إلى العائد السنوي المرتفع الذي تقدمه مقابل الرهن للمستثمرين الأوائل، والذي يبلغ 186%.

أخيراً، يُمكنكم متابعة مشروع عملة سنورتر (Snorter) على منصات X وإنستجرام، أو الانضمام إلى الاكتتاب من خلال الموقع الرسمي لعملة سنورتر.