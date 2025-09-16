الإصدار الجديد لنموذج ChatGPT يُدلي بتوقعاته حول أسعار عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة بيبي (Pepe-PEPE) نهاية عام 2025

نموذج تشات جي بي تي (ChatGPT) يتوقع انطلاقة قوية لأسعار عملة ريبل (Ripple) وعملة سولانا (Solana) وعملة بيبي (Pepe).

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

يتوقع الإصدار الخامس البرّاق الجديد لنموذج الذكاء الاصطناعي ChatGPT أن توفر عملة ريبل (Ripple) وعملة سولانا (Solana) وعملة بيبي (Pepe) لمُستثمريها مكاسبَ قوية مع اقتراب موسم أعياد أواخر عام 2025. ولربّما أتت تحركات السوق الأخيرة تمهيداً للانطلاقة المنتظرة، حيث سجل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) مؤخراً أعلى مستوياته الجديدة عند 124,128$ متجاوزاً ذروته التي بلغها قبل ذلك بشهر واحد فقط عند 122,838$، لكنّ انطلاقته توقفت إثر صدور تقرير التضخم الأمريكي لشهر تموز/يوليو من مكتب إحصاءات العمل، والذي جاءت بياناته أقوى من المتوقع وتسبّبت بموجة تصحيح واسعة.

في ذات الوقت، تسارعت خطوات الجهات التنظيمية؛ ففي تموز/يوليو، وقّع الرئيس ترامب قانون GENIUS وهوَ أول قانون شاملٍ للعملات المستقرة يُلزِم جهات إصدارها الاحتفاظ بأرصدة موازيةٍ لمعروضها، تبعه بوقت قصير إطلاق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مبادرة “مشروع الكريبتو” (Crypto Project) الهادفة إلى تحديث قوانين الأوراق المالية وتوفير وضوح أكبرَ لشركات الأصول الرقمية.

ومع تسارع التطورات التنظيمية وتحسّن المزاج العام للسوق، يرى مُحللون أن انطلاقة العملات البديلة وعملات الميم المنتظرة قد تضاهي -أو حتى تتجاوز- نظيرَتها الأسطورية لعام 2021. وإذا تحققت توقعات ChatGPT، فقد يصبح مستثمرو عملات ريبل (Ripple) وسولانا (Solana) وبيبي (Pepe) في طليعة المستفيدين.

عملة ريبل (Ripple): نموذج ChatGPT يتوقع تضاعف قيمتها بنحو 3 أضعاف وحتى إمكانية بلوغ 30$ نهاية العام

وفقاً لتوقعات نموذج ChatGPT، فقد ينطلق سعر عملة ريبل (Ripple) ملامساً 30$ أواخر عام 2025، ما يعني تضاعف قيمتها بنحو 10 أضعاف سعرها الحالي البالغ 3$.

في هذا السياق، أبدى أداء العملة البديلة البارزة مؤخراً مظاهرَ قوة لافتة، فارتفع سعرها في 18 تموز/يوليو إلى 3.65$ متجاوزاً أعلى مستوياته المسجلة عام 2018 عند 3.40$، قبل أن يتراجع بنحو 18% نتيجة الضغوط المتأتية عن عوامل الاقتصاد الكلي.

من جهتها، تواصل شركة ريبل (Ripple Labs) إحراز تقدم في مجال البنية التحتية العالمية لأنشطة الدفع الدولية. ففي عام 2024، أشاد صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال بعملة ريبل (Ripple) نظراً لدورها في تسهيل إتمام الحوالات المالية بتكلفةٍ زهيدة ضمن الأسواق النامية.

وفي وقتٍ سابق من هذا العام، أغلقت شركة ريبل ملف نزاعها القضائي الممتد مع SEC بعد أن تراجعت الأخيرة عن طلب استئناف الحكم القضائي الصادر عام 2023، والذي قضى بأنّ مبيعات عملة ريبل (Ripple) لصغار المستثمرين لا تُعد تعاملاتٍ غير مصرح بها في أوراق مالية، ما أزال الغموض التنظيمي عن كاهل عملة XRP وغيرها من العملات البديلة.

فإذا نجحت عملة ريبل (Ripple) بإعادة اختبار ذروتها السعرية واكتسبت زخماً إضافياً، فإن نموذج ChatGPT يرى في استهداف نطاق 5-8$ أمراً واقعياً في المدى المنظور، كما يتوقع إمكانية تضاعف قيمتها 10 مراتٍ إلى 30$ في حال انطلاق سوق صاعدة شاملةٍ بكامل قوتها.

يبدو ذلك سيناريو مبشراً تدعمه المؤشرات الفنية للعملة، وأبرزها قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) المشيرة حالياً إلى 54، في دلالةٍ على توازن قواها الشرائية والبيعية وأنّها غيرُ مقوّمةٍ بأكثر من قيمتها الحقيقية، مع توفر متسع لانطلاقةٍ إضافية.

جدير بالذكر انطلاق سعر عملة ريبل (Ripple) في آخر 12 شهراً بنسبة 413%، ليتفوّق أداؤها بوضوح على نظيره لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بعد اقتصار مكاسب الأولى على 91.5% والأخيرة على 86% خلال ذات المدة.

عملة سولانا (Solana): الحماسة بشأن صناديقها المتداولة في البورصة (SOL ETFs) وتوسّع البلوكتشين يمكنهما دفع سعرها للتضاعف 4 مرات بحلول أعياد الميلاد

تواصل بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) ترسيخ مكانتها في النظام التقني للعقود الذكية، ما منح عملتها الأساسية -عملة سولانا (Solana)- قيمة سوقية توازي 126.5 مليار دولار، فيما تبلغ القيمة الإجمالية المحجوزة (TVL) ضمن نظامها التقني قرابة 12.75 مليار دولار، مع استمرارها باجتذاب جموع المطوّرين وكبار المستثمرين.

كما تعزى بعض الحماسة الحالية إلى تكهناتٍ بإمكانية موافقة منظمي الولايات المتحدة على إنشاء صناديق تداول فوري لعملة سولانا في البورصة (Solana Spot ETFs)، والتي يُمكنها اجتذاب استثماراتٍ مؤسساتيةٍ قويةٍ على غرار نظيراتها لعملة بيتكوين (Bitcoin Spot ETFs) وعملة إيثيريوم (Ethereum Spot ETFs).

من جهته، ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب سابقاً هذا العام إلى إمكانية إدراج عملة سولانا (Solana) ضمن احتياطيات الكريبتو الوطنية المقترحة للبلاد، إلا أن عملة SOL ستخضع لسياسة “الاحتفاظ بأرصدتها فقط”، بمعنى الاحتفاظ بأرصدة العملة المُحصَّلةِ عبر مصادر مثل المصادرات الحكومية، لا عبر شرائها من السوق المفتوحة.

وشهد سعر عملة سولانا (Solana) تقلباتٍ لافتة مؤخراً، فبعد أن بلغ ذروته عند 250$ في كانون الثاني/يناير، تراجع إلى 100$ في نيسان/أبريل، ليرتفع مجدداً إلى 233$ ويخترق مساره الهابط الممتد، ويتجه حالياً إلى تسجيل قمم جديدة.

وقد دفع اختراق نمط الوتد الهابط نموذج ChatGPT إلى توقع إمكانية بلوغ سعر عملة سولانا (Solana) علامة 1,000$ نهاية العام، ما سيُمثل تضاعفاً بأكثر من 3 أضعاف أعلى مستوياته المسجلة عند 293.31$، لكنّ هذا السيناريو يبقى مرهوناً بتوفير SEC لإطار تنظيمي شامل لأصول القطاع لاحقاً هذا العام.

عملة بيبي (Pepe): نموذج ChatGPT يتوقع تضاعف قيمة رائدة عملات الميم غير المستوحاة من فصائل الكلاب بنحو 5 أضعاف

منذ إطلاقها في نيسان/أبريل 2023، أصبحت عملة بيبي (Pepe-PEPE) ثالثة ترتيب عملات الميم من حيث القيمة السوقية بواقع 4.5 مليار دولار، ما يجعلها كبرى عملات الميم غير المستوحاة من فصائل الكلاب.

وعلى الرغم من المنافسة الشرسة، تواصل عملة بيبي (Pepe) ازدهارها بفضل تمتعها بسيولةٍ قويةٍ وحشد مجتمعي متحمس؛ فحتى إيلون ماسك ألمح إليها بطرافةٍ عبر منصة X، مُلمّحاً بأنه قد يحتفظ بها إلى جانب عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE).

يتم تداول عملة بيبي (Pepe) حالياً عند 0.00001075$ إثر ارتداد سعرها بعد تراجعه بنسبة 5% بالأمس، بما يتماشى مع موجة تراجع فئة عملات الميم بمعدل 8.3%، والتي تبلغ قيمتها السوقية الإجمالية 85.4 مليار دولار، إلا أنها لا تزال محتفظةً بمكاسبَ أسبوعيةٍ بنسبة 4.2% متفوقة على أداء عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة ريبل (Ripple) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB).

فإذا نجح السعر باختراق حاجز نطاق 0.000018$- 0.000022$ فقد يستهدف بلوغ 0.00003$ بحلول منتصف الخريف، وإذا استمرت انطلاقة السوق الصاعدة فيرَى نموذج ChatGPT إمكانية بلوغ سعرها 0.00005$، ما سيُمثل تضاعفاً بنحو 5 أضعاف مستواه الحالي.

من ناحية التحليل الفني، يُوفر تشكّل نموذج الوتد الهابط الممتد بين تشرين الثاني/نوفمبر وآذار/مارس إعداداً فنياً طالما كان مبشراً تاريخياً. ومع تحسن الوضوح التنظيمي، قد تكون عملة بيبي (Pepe) على موعد مع اختراق سعري قوي.

عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI): شبيهة عملة دوجكوين (Dogecoin) الأكثر إثارة

للمستثمرين الباحثين عن فرص خارج اختيارات نموذج ChatGPT المذكورة، تقدم عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) نفسها كخيار مثير في فئة عملات الميم بوصفها النسخة الأكثر جرأةً ومخاطرةً من عملة دوجكوين (Dogecoin)، والتي تحوّلت إلى أصل أكثر استقراراً بقيمة سوقية تقدر بمليارات الدولارات، وترتبط تحركاتها السعرية غالباً بالمسار السعري لعملتي بيتكوين (Bitcoin) وإيثيريوم (Ethereum)، ولم تعُد تقلباتها تقارن بانطلاقة عام 2021.

أما عملة ماكسي دوج (Maxi Doge)، فسرعان ما لفتت انتباه المستثمرين الراغبين بمخاطر أكبرَ وعوائد أعلى، وبفضل حملتها التسويقية المليئة بالسخرية الجريئة وتركيزها على حشد مجتمع داعم قوي، نجَحَ اكتتابها بجمع أكثر من 2.2 مليون دولار بعد شهر واحد فقط من انطلاقه.

يُذكر أن العملة المُصمّمة للعمل وفق معيار ERC-20 على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) تُركز على توسيع مجتمع داعميها عبر حملاتٍ على تيليجرام وديسكورد، وإطلاق مسابقات تداولٍ مُثيرة، وشراكاتٍ مع مشاريع أخرى.

وتتمتع العملة بمعروض إجمالي يبلغ 150.24 مليار عملة، تم تخصيص 25% منه لصالح صندوق ماكسي (Maxi Fund) من أجل تمويل حملات التسويق وعقد الشراكات، كما تُوفر آلية رهن مثيرةً تتيح كسب عوائد سنوية (APY) مجزيةً بنسبة 146% حالياً، ومن المُنتظر تراجعها تدريجياً مع انضمام المشاركين الجدد.

أخيراً، يبلغ سعر العملة خلال مرحلة الاكتتاب الحالية 0.0002575$، ومن المقرر ارتفاعه خلال أقل من يومين، ويُمكن للمستثمرين المشاركة فيه عبر زيارة الموقع الرسمي لمشروع عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) وشرائها باستخدام محافظ كريبتو متوافقةٍ كمحفظتي ميتاماسك (MetaMask) وبيست واليت (Best Wallet).

ولمتابعة آخر المستجدات، يُمكنكم متابعة حسابات المشروع الرسمية على منصتي X وتيليجرام.