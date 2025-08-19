شركة Metaplanet ترفع إجمالي ممتلكاتها من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) إلى 2.18 مليار دولار بعد عملية الشراء الأخيرة

عزّزت شركة ميتابلانيت (Metaplanet) احتياطياتها بإضافة 775 عملة بيتكوين (Bitcoin) جديدة، ليصل إجمالي ممتلكاتها إلى 18,888 عملة، حيث أظهر إفصاح الشركة الصادر يوم الإثنين أن رصيدها من العملة ارتفع إلى نحو 2.18 مليار دولار استناداً إلى سعر الصرف الحالي.

وتعكس عملية الشراء الأخيرة استمرار وتيرة الاستحواذات السريعة التي رفعت مكانة الشركة كأبرز مؤسسة مالكةٍ لعملة بيتكوين (Bitcoin) في اليابان، فقد بدأت Metaplanet منذ العام الماضي في اتباع سياسة تجميع مكثّفة، لتضعَ نفسَها في مصاف الشركات الأمريكية مثل MicroStrategy التي تتخذ من رائدة قطاع الكريبتو أصلاً احتياطياً لخزينتها.

وأنفقت الشركة حوالي 114.3 مليار ين ياباني على هذه الصفقة، أي ما يُعادل 775 مليون دولار وفق سعر الصرف الحالي البالغ 147.37 ين للدولار، وبلغ متوسط التكلفة نحو 120,000$ لكل عملة بيتكوين (Bitcoin)، بينما كانت قيمتها عند الإفصاح قرابة 115,600$.

عمليات شراء عملة بيتكوين (Bitcoin) المتعاقبة تزيد من حدة الضغوط وتجذب الأنظار مع اقتراب التحول في سياسة الفيدرالي

في أحدثِ خُطواتها، تابعت الشركة سلسلة من عمليات الاستحواذ الأسبوعية التي استرعت اهتمام السوق؛ إذ اشترَت في الرابع من آب/أغسطس 463 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمةٍ تناهز 53 مليون دولار، وأتبعتها في 12 من الشهر نفسه بصفقةٍ جديدة بلغت 518 عملة مقابل 61.4 مليون دولار.

ويتجلّى في إستراتيجية “ميتابلانيت” النهجُ ذاتُه الذي تتبعه الشركات الكبرى المتمسكة بعملة بيتكوين (Bitcoin)، والتي تُراهن على مكاسبَ بعيدة المدى من إدراج الأصل ضمن ميزانياتها العمومية. ويأتي هذا التجميع المنتظم بينما يتهيّأ سوق العملات الرقمية لعوامل داعمةٍ محتملةٍ، في مقدمتها خفضٌ متوقع لمعدلات الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في أيلول/سبتمبر.

مراقبون يتوقعون أن تمتد تداعيات خطوة Metaplanet في آسيا، مع مضيّها قدماً في زيادة احتياطياتها من عملة بيتكوين (Bitcoin)

يرى محللون أن الموقف الجريء للشركة قد يدفع شركاتٍ آسيوية أخرى إلى استكشاف إمكانية إدراج عملة بيتكوين (Bitcoin) ضمن خزائنها المالية، لا سيّما مع تزايد وضوح الأطر التنظيمية. ولطالما كانت اليابان رائدةً في مجال الإشراف على الأصول الرقمية، ما يُهيّئ للشركة بيئة ملائمة لمُضيّها في هذه الإستراتيجية.

في ذات السياق، جذبت إستراتيجية Metaplanet التوسعية الجريئة مقارناتٍ مع شركة MicroStrategy التي تحتفظ بما يزيد على 628,946 عملة بيتكوين (Bitcoin). ورغمَ أن مخزون Metaplanet ما يزال أصغر، فإن وتيرة التجميع المتسارعة تكشف عن توجهٍ متنامٍ لدى الشركات غير الأميركية لاعتناق النهج نفسه.

وقد رسخت صفقتها الأخيرة مكانة “ميتابلانيت” كإحدى أكبر الخزائن المُحتفظة بعملة بيتكوين (Bitcoin) في آسيا، فيما يترقب الفاعلون في السوق ما إذا كان مثالها سيُشعل موجةً أوسَع من تبني الأصل بين شركات المنطقة.