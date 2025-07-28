شركة ميتابلانيت (Metaplanet) تشتري 780 عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) إضافية، ليتجاوز رصيدها الإجمالي حالياً 17,000 عملة BTC

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شركة ميتابلانيت تواصل توسيع حيازتها من عملة بيتكوين (Bitcoin) عن طريق إصدار سنداتٍ قابلةٍ للاسترداد النقدي وإصدارات الأسهم الجديدة بالتزامن مع ازدياد أحجام التداول واهتمام المستثمرين. وبذلك، يتجاوز رصيدها الإجمالي من العملة 13,000 عملة BTC خلال 3 أشهر فقط.

تواصل شركة ميتابلانيت (Metaplanet) -المُدرجة في بورصة طوكيو- تطورها لتُصبح إحدى أكثر الشركات الآسيوية الساعية بقوة لامتلاك أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، فقد اشترَت 780 عملة BTC إضافية بتاريخ 28 تموز/يوليو ليُصبح رصيدها الإجمالي 17,132 عملة BTC بعد أن بلغ 13,350 عملة منذ شهرٍ فقط. وأعلنت الشركة عن عملية الشراء ضمن ملف الإفصاح المقدم يوم الإثنين، منوّهةً بأن تكلفة شراء العملة الواحدة بلغت وسطياً 17.52 مليون ين ياباني (119,136$)، ليُصبح استثمارها الإجمالي بقيمة 13.67 مليار ين (92.93 مليون دولار).

ومنذ انطلاق إنشاء خزينتها الخاصة بعملة بيتكوين (Bitcoin) في كانون الأول/ديسمبر 2024، واصلت الشركة شراء كمياتٍ إضافيةٍ منها عبر أنشطةٍ متعلقةٍ بالأسواق المالية والعوائد التشغيلية.

موجة الهوس بالعملات الرقمية تتسبّب بتضاعف أحجام تداول سهم شركة ميتابلانيت

تتزامن موجة الشراء هذه مع ازدياد أنشطة تداول سهم الشركة في بورصة طوكيو، فقد ازدادت قيمة أحجام تداول سهم الشركة إلى 1.86 تريليون ين (12.65 مليار دولار) في حزيران/يونيو، ما يُمثل ضعفي القيمة المسجلة في أيار/مايو البالغة 997.6 مليار ين (6.78 مليار دولار) وفقاً لبيانات بورصة طوكيو (TSE).

ويعكس هذا الارتفاع السريع ازدياد اهتمام المستثمرين بالتزامن مع انغماس الشركة في إستراتيجية الأصول الرقمية، حيث اشترت شركة ميتابلانيت أكثر من 13,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) إضافيةٍ خلال 3 أشهر فقط، وتم تمويل هذا التوسع عبر جولاتٍ متعددة لإصدار الأسهم والسندات القابلة للاسترداد النقدي. ففي 4 و14 تموز/يوليو، استعادت الشركة سنداتٍ من الإصدار التاسع عشر بقيمة 12.75 مليار ين (86.7 مليون دولار) مستخدمة عوائد بيع الأسهم الجديدة وفقاً لحقوقها في إصدار الأسهم.

تمت ترجمة هذه الحقوق إلى تخفيفٍ سريع لحصص الأسهم؛ فأصدرت الشركة بين 30 حزيران/يونيو و28 تموز/يوليو عشرات ملايين الأسهم الجديدة عن طريق برامج حيازة الأسهم من الإصدارات 20-22، حيث يبلغ المعروض الإجمالي للأسهم المتوفرة حالياً قرابة 866 مليون سهم.

عوائد شركة Metaplanet من عملة بيتكوين (Bitcoin) للربع الثاني تزداد بنسبة 129.4%

تقوم شركة Metaplanet بمتابعة العديد من المؤشرات المخصصة -مثل عوائد عملة بيتكوين (Bitcoin) ومكاسبها بعملتي الدولار الأمريكي (USD) والين الياباني (JPY)- لتقييم مدى استفادة مستثمريها من الإستراتيجيات الجريئة لاستثمار رؤوس الأموال، وتهدف هذه المؤشرات إلى تقييم حيازتها الإجمالية من عملة بيتكوين (Bitcoin) مقارنةً بالتزايد المستمر لمعروض سهمها، إلى جانب تقدير النمو الافتراضي في حال عدم إصدار أي أسهمٍ جديدة.

وبلغ معدل عوائد الشركة من الاستثمار بعملة بيتكوين (Bitcoin) بين 1 و28 تموز/يوليو نحو 22.5%، أي قرابة 52.5 مليار ين (357 مليون دولار)، فيما شهدت الأرباع السابقة نمواً أكبر بعائدٍ قدره 129.4% للربع الثاني من عام 2025 و309.8% للربع الرابع من عام 2024. ويبلغ السعر الوسطي للعملة ضمن حيازتها البالغة 17,132 عملة BTC حالياً 14.78 مليون ين (100,504$)، وقد شهد هذا الرقم ارتفاعاً مستمراً -بدءاً من 12.94 مليون ين (87,992$) في نهاية آذار/مارس- بالتوازي مع استمرار الشركة بعمليات الشراء.

شركة ميتابلانيت: مؤشرات الكريبتو ليست بديلاً للموارد النقدية

تعي الشركة أن هذه المؤشرات لا تُعَد بديلاً عن المؤشرات المالية التقليدية كالموارد النقدية أو صافي الدخل، لكنّها تُعبّر -برأيها- عن نجاح إستراتيجيتها المتعلقة برفع نصيب السهم الواحد من عوائد الاستثمار بعملة بيتكوين (Bitcoin)، وتُؤمن الشركة أن قيمة هذا المؤشر ستستمرّ بالارتفاع بالنسبة للمستثمرين طويلي الأجل.

من جانبها، لم تعلن شركة ميتابلانيت عن توزيعات أرباح الأسهم حتى الآن، لكنّها ذكَّرت المستثمرين بأن امتلاك الأسهم لا يعني بالضرورة ملكية المساهمين الضمنية لأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) الخاصة بها، كما حذرت من أن مؤشرات الأداء الأساسية المخصّصة لا تأخذ بعين الاعتبار التزامات الديون أو الأسهم ذات الأفضلية، ما قد ينتج عنه مبالغةٌ في تقدير المكاسب خارج سياق التحليل المالي الشامل.

يُذكر أخيراً أن إستراتيجية شركة Metaplanet تُعد فريدةً من نوعها في اليابان، فهي من الشركات اليابانية العامة القليلة التي أشادت بعملة بيتكوين (Bitcoin) كأداة استثماريةٍ بهذه القوة.