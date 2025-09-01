ارتفاع حيازات شركة ميتابلانيت (Metaplanet) من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) إلى 20,000 عملة بعد عملية شراء بقيمة 108.6 مليون دولار

سجّلت الشركة عائداً على استثماراتها في عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 30.7% خلال الربع المالي المنتهي في 1 أيلول/سبتمبر، وهو مؤشر داخليٌّ يقيس قيمة حيازات الشركة من عملة بيتكوين (Bitcoin) مقارنة بعدد الأسهم الكلي.

أعلنت شركة ميتابلانيت (Metaplanet) اليوم الإثنين عن إضافة 1,009 عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى احتياطياتها، لترتفع حيازاتها الإجمالية إلى 20,000 عملة، وبلغ متوسط سعر الشراء في الصفقة الأخيرة 16.33 مليون ين للعملة الواحدة (نحو 111,000$)، بقيمة إجماليةٍ تقارب 16.48 مليار ين (112 مليون دولار)، فيما تبلغ قيمة هذه الصفقة 108.6 مليون دولار تقريباً بحسب السعر الحالي البالغ 107,407$.

بهذه الإضافة، ارتفعت الحيازات الإجمالية للشركة إلى 302.3 مليار ين (حوالي 2.14 مليار دولار)، فيما بلغ متوسط تكلفة شراء كامل حيازاتها حوالي 15.1 مليون ين للعملة الواحدة (102,800$).

ميتابلانيت تسجل عائداً على استثمارات عملة بيتكوين (Bitcoin) نسبته 30.7%

واصلت الشركة تسريع وتيرة تجميعها لعملة بيتكوين (Bitcoin) خلال عام 2025؛ فبعد أن زادت حيازاتها قليلاً على 13,000 عملة فقط نهاية حزيران/يونيو، ارتفعت إلى 20,000 عملة بحلول الأول من أيلول/سبتمبر. وقد نفّذت الشركة عدة عمليات شراء خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس، بتمويلٍ من أنشطتها في أسواق المال إلى جانب الدخل التشغيلي.

وأعلنت الشركة أيضاً عن أدائها المالي الأخير، حيث سجّلت عائداً على استثمارات عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 30.7% خلال الربع المنتهي في الأول من أيلول/سبتمبر، ويُستخدَم هذا المؤشر الداخلي لقياس حجم ممتلكات الشركة من عملة بيتكوين مقارنة بعدد الأسهم الكلية.

وفي فتراتٍ سابقةٍ من العام الجاري، وصل هذا العائد إلى مستوياتٍ قياسية بلغت 309.8%، ما يعكس الإستراتيجية المُكثفة للشركة في توسيع حيازاتها من العملة. وأكدت الإدارة أن مؤشراتٍ مثل العائد على استثمارات عملة بيتكوين (Bitcoin) والمكاسب المُحققة من عملة بيتكوين (Bitcoin) والمكاسب المحققة من عملة بيتكوين المقوّمة بالين الياباني (BTC ¥ Gain)، لا تُعتبر مؤشراتٍ مالية تقليدية، بل هيَ أدوات داخليةٌ لتقييم ما إذا كانت عمليات شراء العملة تحقق قيمة مضافة للمساهمين.

إريك ترامب سيشارك في اجتماع المساهمين في طوكيو

اعتمدت شركة ميتابلانيت في كانون الأول/ديسمبر 2024 رسمياً نهج امتلاك عملة بيتكوين (Bitcoin) كأصل احتياطي رئيسي، ومنذ ذلك الحين جمعت الشركة رؤوس أموال وحوّلت العوائد إلى استثماراتٍ في هذه العملة. نتيجة ذلك، أثارت هذه الإستراتيجية الجريئة مقارناتٍ مع شركة مايكروستراتيجي (MicroStrategy) الأمريكية، التي اعتمدت أيضاً عملة بيتكوين (Bitcoin) كأصل احتياطي إستراتيجي، وتؤكد الشركتان أن الاحتفاظ بهذه العملة يُعَد وسيلة تحوّطٍ ضد التضخم وتآكل قيمة العملات التقليدية.

وجذبت الشركة اهتماماً دولياً إضافياً بعد دخول عائلة ترامب على خط استثماراتها؛ ففي آذار/مارس الماضي عيّنت ميتابلانيت إريك ترامب مستشاراً لها في مجال تسريع تبني عملة بيتكوين (Bitcoin). ومن المقرر أن يَحضرَ ترامب اجتماع مساهمي الشركة في طوكيو يوم الإثنين المقبل، كخطوة جديدة في إطار توسّع العائلة ضمن سوق الأصول الرقمية.

تأتي هذه الخطوة في ظلّ توسيع عائلة ترامب نطاق استثماراتها خلال العام الماضي في قطاع العملات الرقمية بدءاً من العملات المستقرة وحتى عمليات تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin)، في مسعى منها إلى تعزيز حضورها العالمي عبرَ التعاون مع شركةٍ يابانية أصبحت تمثل رمزاً لإستراتيجية الشركات التي تُركّز على عملة بيتكوين (Bitcoin).