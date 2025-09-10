نموذج الذكاء الاصطناعي الرائد Claude يدلي بتوقعاته لأسعار عملات ريبل (Ripple-XRP) وبادجي بينجوينز (Pudgy Penguins -PENGU) ودوجكوين (Dogecoin-DOGE) في نهاية عام 2025

تتوقع برمجية الذكاء الاصطناعي المتطورة Claude -التي تعمل شركة Anthropic على تطويرها- ارتفاع أسعار عملة ريبل (Ripple) وعملة بادجي بينجوينز (Pudgy Penguins) وعملة دوجكوين (Dogecoin) خلال الأشهر القادمة.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

يتوقع نموذج اللغة المتقدم Claude العامل بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI) من شركة Anthropic أن توفر كلٌّ من عملة ريبل (Ripple) وعملة بادجي بينجوينز (Pudgy Penguins) وعملة دوجكوين (Dogecoin) مكاسبَ قوية للمستثمرين مع اقتراب موسم عطلات نهاية العام.

ويبدو أن المسارَ الحاليَّ للسوق يدعم هذا التوقع؛ فمع نهاية الشهر الماضي، ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) مسجلاً أعلى مستوياته الجديدة عند 124,128$ بعد نجاح بتجاوز أعلى مستوياته السابقة عند 122,838$، والتي بلغها قبل بضعة أسابيع فقط، لكنّ انتعاشة السوق تباطأت بعد صدور تقرير التضخم لشهر تموز/يوليو من مكتب إحصاءات العمل، والذي جاءت أرقامه أعلى من التوقعات.

أما على الصعيد التنظيمي، فقد وقع الرئيس الأمريكي ترامب مؤخراً على قانون جينيوس (GENIUS)، وهو أول قانون شاملٍ في البلاد لتنظيم العملات المستقرة، والذي يشترط أن يكون مَعروضُها مدعوماً بالكامل باحتياطياتٍ موازية، فيما أطلقت -في ذات الوقت- لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مشروع الكريبتو (Project Crypto)، وهو مبادرة إصلاح شاملةٌ تهدف إلى تحديث قوانين الأوراق المالية وتوفير إرشاداتٍ أوضح للشركات العاملة في قطاع البلوكتشين.

قادت هذه التطورات إلى توقع مُحللين كُثر لإمكانية انطلاق موجة ارتفاعاتٍ جديدة، وإذا صحّت دقة توقعات نموذج Claude، فقد تكون عملات ريبل (Ripple) وبادجي بينجوينز (Pudgy Penguins) ودوجكوين (Dogecoin) في طليعة موجة الارتفاع التالية لعملات الميم والعملات البديلة.

عملة ريبل (Ripple-XRP): نموذج Claude يرى إمكانية تضاعف سعرها بنحو 17 ضعفاً إلى 50$

يرى نموذج Claude إمكانية ارتفاع سعر عملة ريبل (Ripple-XRP) إلى قرابة 50$ في نهاية عام 2025، ما يعني تضاعف قيمتها بنحو 17 ضعف سعرها الحالي البالغ قرابة 3$.

يُذكر إبداء أداء سعر العملة قوةً ملحوظة، حيث ارتفع سعرها إلى 3.65$ في 18 تموز/يوليو مُتجاوزاً أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق عام 2018 عند 3.40$، قبل أن يتراجع مجدداً بنحو 18%.

من ناحيةٍ أخرى، تواصل شركة ريبل (Ripple) توسعها عالمياً، حيث أشاد صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF) بقدرات عملة ريبل (Ripple) كخيار واعدٍ لتسهيل عمليات الدفع الدولية في المناطق النامية عام 2024.

كما نجحت شركة ريبل (Ripple) بتسوية نزاعها القضائي الممتد مع SEC في وقتٍ سابق من هذا العام بعد أن تخلت اللجنة عن طلب الاستئناف، ما أبقى على الحكم الصادر في عام 2023 نافذاً، وقد نصَّ على أن مبيعات عملة ريبل (Ripple) لعامة المستثمرين لا يُمكن تصنيفها كتعاملاتٍ غير مصرّح بها في أوراق مالية، ليُوفر الحُكم الوضوح التنظيمي والثقة اللازمة لعملة ريبل (Ripple) وغيرها من العملات البديلة البارزة بشكلٍ عام.

وتشير توقعات نموذج Claude المتحفظة إلى إمكانية بلوغ السعر نطاق 3.20$-5$، بينما يضعُ السيناريو الأكثر تفاؤلاً هدفاً بعيد المدى عند 50$ شريطة موافقة SEC على طلبات إنشاء صناديق تداول فوري للعملة في البورصة (XRP Spot ETFs).

يُذكر أن المؤشرات الفنية تدعم توقعاته، حيث تشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) حالياً إلى 55 في دلالةٍ على هدوء ضغوط البيع واكتساب زخم شرائي، فيما يُوحي تشكل أنماط العلم المبشرة عبر خطوط الدعم والمقاومة خلال العام بإمكانية مواصلة الارتفاع.

يُشار إلى أن سعر عملة ريبل (Ripple) يستقر حالياً على ارتفاع بنحو 467% مقارنةً بالعام الماضي، متفوقاً على أداء رواد القطاع كعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) التي سجّلت ارتفاعاً بنسبة 194% وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) التي زادت قيمتها بنسبة 88% إضافية.

عملة بادجي بينجوينز (Pudgy Penguins-PENGU): عملة الميم المستوحاة من البطاريق والعاملة على عدة نظم بلوكتشين أصبحت كبرى عملات الميم على بلوكتشين سولانا، وتوقعات Claude ترجّح مواصلة النمو

توسّعت عملة بادجي بينجوينز (Pudgy Penguins) لتنتقل من العمل على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) إلى بلوكتشين سولانا (Solana blockchain) في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ولتُصبح كبرى عملات الميم على بلوكتشين سولانا حالياً بقيمة سوقية تقارب 2.2 مليار دولار.

ويبلغ سعر عملة بادجي بينجوينز (Pudgy Penguins) حالياً 0.03465$ بعد ارتفاعه بنسبة 18% الأسبوع الماضي، لتُصبح خامسة ترتيب عملات الميم. وحتى لحظة كتابة هذا الخبر، يتم تداول العملة على تراجع بنحو 49% مقارنةً بأعلى مستوياتها المسجلة على الإطلاق عند 0.06845$ في 17 كانون الأول/ديسمبر 2024.

كذلك، تراجعت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 57 مواصلةً الانخفاض، في دلالةٍ على وجود متسع كبير للنمو على المدى القصير إلى المتوسط، مع استمرار استهداف المستثمرين لحاجز 0.05$ النفسي، خاصةً وأن اختراقه سيتيح لسعر العملة تجاوز قمته السابقة.

كما تستحق الأنماط الفنية المتابعة أيضاً، فقد شكل سعر عملة بادجي بينجوينز (Pudgy Penguins) في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل نمط الوتد الهابط المبشر، والذي يرتبط غالباً بقرب انعكاس المسار.

وتشير توقعات برمجية Claude إلى إمكانية انطلاق السعر صوب 0.0791$ بحلول رأس السنة الجديدة بشرط اكتساب الزخم، ما سيُمثل ارتفاعاً بنحو 123% في 5 أشهر، أي أكثرَ من الضعف مقارنة بالسعر الحالي.

عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE): عملة الميم الأصلية ما تزال مهيمنة على القطاع

تم إطلاق عملة دوجكوين (Dogecoin) عام 2013 كمزحة، لتنضمَّ إلى قائمة العملات الرقمية العشرة الأوائل، حيث بلغت قيمتها السوقية 36.3 مليار دولار من نظيرتها الإجمالية لقطاع الكريبتو البالغة 4 تريليون دولار. ويعود استمرار تمتعها بالقوة إلى إخلاص مجتمعها الداعم لها، واستخدامها كخيار دفع عبر عدد متزايد من المنصات.

وعلى الرغم من أنَّ سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) غالباً ما يتبع مسار نظيره لعملة بيتكوين (Bitcoin)، إلا أن سيولتها القوية وقاعدة داعميها المتزايدة ساعدتها على تجاوز عدة دوراتٍ للسوق. ويتم تداول العملة حالياً حول 0.2417$ بعد أن تضاعفت قيمتها خلال العام الماضي، متفوقة على أداء عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) وعملة بيبي (Pepe-PEPE).

يُشار هنا إلى تراجع قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) الخاصة بعملة دوجكوين (Dogecoin) مؤخراً إلى 40 أثناء موجة بيع موسّعةٍ عمّت السوق الشهر الماضي بعد بلوغها 80 في تموز/يوليو. مع ذلك، ارتفعت القراءة مجدداً إلى 60 ما يشير إلى اكتسابها زخماً شرائياً متزايداً، وبينما يرتبط أداؤها بنظيره للعملات الرقمية البارزة نتيجة قيمتها السوقية الكبيرة، تتمتع العملة بسجلٍ حافلٍ من الانطلاقات القوية المفاجئة.

من جانبهم، لاحظ المحللون تشكّل نمط الوتد الهابط المبشر بين تشرين الثاني/نوفمبر ونيسان/أبريل، ومُجدداً منتصف تموز/يوليو، وأخيراً في آب/أغسطس، وهي إشارات متكررة توحي بإمكانية ارتفاع السعر.

وتشير توقعات Claude المتفائلة إلى إمكانية بلوغ سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) 0.39$ في نهاية العام، ما سيُمثل مكاسب بنحو 62%. مع ذلك، يُعتبر هذا الرقم أقلَّ من تطلعات “جيش داعمي العملة” ممّن يَطمَحون إلى بلوغ قيمتها علامة 1$ على المدى الطويل.

يأتي ذلك مع استمرار العملة بالتمتع بتبنٍّ متزايد؛ حيث أصبحت شركة تسلا (Tesla) تقبل شراء بعض منتجاتها باستخدام بعملة دوجكوين (Dogecoin)، كما تتيح منصات كبرى مثل باي بال (PayPal) وRevolut تحويلات العملة.

