إيرادات منصة كراكن (Kraken) للربع الثاني تسجل ارتفاعاً بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي بما قيمته 411.6 مليون دولار

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رغم تنامي إيرادات كراكن، فقد انخفضت الربحية المُعدلة باحتساب الفوائد والمستحقات الضريبية وإهلاك واستهلاك الموارد (EBITDA) بنسبة 7% مسجلة 79.7 مليون دولار.

أفادت منصة كراكن (Kraken) لتداول العملات الرقمية بأنها حققت إيراداتٍ قدرُها 411.6 مليون دولار للربع الثاني من العام الحالي، مسجلة زيادةً سنوية بنسبة 18%، وذلك وفقاً لأحدث إفصاح مالي للشركة تم نشره أمس الأربعاء.

أبرز النقاط: إيرادات منصة كراكن (Kraken) ترتفع بمعدل 18% مقارنةً بالعام الماضي مُسجلةً 411.6 مليون دولار.

ازدادت أحجام التداول عبر المنصة بنسبة 19% مقارنة بالعام الماضي، لكنّها بقيت دون نظيرتها للربع السابق بنحو 11%.

تسعى المنصة إلى التوسع بما يتجاوز الأصول الرقمية مع إتاحة تداول الأوراق المالية دون عمولة وعروض الأسهم الممثلة رقمياً.

على الرغم من تنامي إيرادات منصة كراكن، فقد انخفضت الربحية المُعدلة بعد خصم الفوائد والضرائب وإهلاك واستهلاك الموارد (EBITDA) بنسبة 7% لتبلغ 79.7 مليون دولار. جاء ذلك نتيجة لتأثر أنشطة التداول باضطرابات السوق وانعدام اليقين بشأن تطورات الاقتصاد الكلي؛ وأشارت الشركة (صاحبة المنصة) إلى انخفاض أحجام التداول للربع الثاني بعد أداء قوي للربع الأول، مُوضحة أن هذه الفترة عادةً ما تشهد تراجع أنشطة التداول في أسواق الكريبتو بشكلٍ عام.

أحجام التداول عبر منصة كراكن تزداد بنسبة 19% مقارنة بالعام الماضي، وتقل بنسبة 11% عن الربع الأول

ازدادت أحجام التداول الإجمالية عبر المنصة بمعدل 19% مقارنة بالعام الماضي لتبلغ 186.8 مليار دولار، لكنّها بقيت دون نظيرتها لأول ربع من أرباع العام الحالي بنسبة 11%، كما ازدادت قيمة أصول المنصة بنسبة 47% مقارنة بالعام الماضي لتسجل 43.2 مليار دولار في نهاية حزيران/يونيو.

كما ارتفعت نسبة إسهام منصة كراكن في أسواق التداول الفوري للعملات المستقرة مقابل نظيرتها التقليدية من 43% إلى 68% للربع الثاني، حيث أفادت المنصة بالقول:

“مع استمرار التقارب بين نظم التمويل التقليدية (TradFi) وأسواق الكريبتو، نسعى إلى الاستثمار الإستراتيجي في الابتكارات، وتوسيع باقة منتجاتنا لتسريع وتيرة النمو”. وأردفت: “في الربع الثاني، سرَّعنا وتيرة إطلاق المنتجات وإجراء تحسيناتٍ للمنصة، إلى جانب جهودنا التسويقية المدروسة التي وفرت عوائد استثمارية كبيرة”.

Kraken reported $412M in Q2 revenue, up 18% YoY, as the exchange expanded into equities trading in the U.S. 🏦🇺🇸



Exchange volume reached $186.8B, while platform assets surged 47% YoY.📈 pic.twitter.com/BHG7UyAp5C — Moby Media (@mobymedia) July 31, 2025

يُذكر أن منصة كراكن تعكف حالياً على توسيع أنشطتها بما يتجاوز حدود قطاع الكريبتو. ففي نيسان/أبريل الماضي، أطلقت الشركة ميزة تداول الأسهم دون عمولةٍ داخل الولايات المتحدة.

وفي أيار/مايو، أعلنت منصة التداول عزمها إطلاق إصداراتٍ ممثلةٍ رقمياً لأكثر من 50 سهماً أمريكياً وصندوقاً متداولاً في البورصة (ETF) للمُستخدمين غير الأمريكيين، بدءاً بأسهم شركات آبل (Apple) وتسلا (Tesla) وإنيفيديا (Nvidia)، مع استهداف المستثمرين في أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا خلال الأسابيع المقبلة.

شركة Kraken تستهدف جمع تمويل بقيمة 500 مليون دولار لمنحها تقييماً مالياً بقيمة 15 مليار دولار

وفقاً لمصادر نقلتها صحيفة The Information، تستعد شركة كراكن لجمع تمويل بقيمة 500 مليون دولار يرفع تقييمها المالي إلى 15 مليار دولار قبل الاكتتاب العام المحتمل لأسهمها (IPO) مطلع عام 2026، وأوضح أرجون سيثي (Arjun Sethi) -الرئيس التنفيذي المشارك لمنصة كراكن- أن جولة التمويل هذه قد تسهم في رفع التقييم المالي للشركة، وتمهد الطريق لإدراج سهمها في البورصة مستقبلاً.

جدير بالذكر أن منصة تداول العملات الرقمية حققت أداء مالياً قوياً، فارتفعت إيراداتها للربع الأول من عام 2025 إلى 472 مليون دولار، كما وصلت ربحيتها المعدلة (EBITDA) إلى 187 مليون دولار، بزيادة نسبتها 1% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي رغم انخفاض إيراداتها بنسبة 7% مقارنة بالربع الأخير من عام 2024.

في ذات السياق، أشارت المنصة إلى ازدياد أحجام التداول عبرها بنسبة 29% مقارنة بالعام الماضي، وازدياد الحسابات الممولة بنسبة 26%؛ فرغم تباطؤ أنشطة التداول عقبَ تسجيل أداء قوي للربع الرابع، أوضحت المنصة أن معدل احتفاظها بمستخدميها بقي مستقراً بفضل الأدوات الجديدة والميزات الجذابة التي تم توفيرها خلال الأشهر الأخيرة.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت وكالة بلومبيرج (Bloomberg) في آذار/مارس الماضي أن الوضوح التنظيمي الأخير في الولايات المتحدة شجّع شركة كراكن على وضع خططٍ طويلة الأجل من أجل طرح أسهمها للاكتتاب العام، وهو ما أكدته الشركة بقولها:

“سنسعى لاعتراك الأسواق العامة عندما يكون ذلك مفيداً لعملائنا وشركائنا والمساهمين”. وخلال الأسبوع الماضي، تقدّمت شركة الحفظ الوصائي الناشئة للأصول الرقمية BitGo سراً بطلب طرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة، كي تنضمَّ إلى مجموعة شركات الكريبتو الساعية للاستفادة من الزخم القوي الحالي للسوق؛ تأتي هذه المساعي بعد أن قامت شركة سيركل (Circle) -جهة إصدار عملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC)- بطرح أسهمها للاكتتاب العام في حزيران/يونيو، والذي قوبل بترحيب قوي من المشاركين في السوق.