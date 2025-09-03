ملياردير صناديق التحوّط راي داليو (Ray Dalio) يوضح ما قد يجعل الأصول الرقمية أكثر جاذبية من الدولار

بالإضافة إلى تصريحاته السابقة، أشار داليو أيضاً إلى أنّ العملات المستقرة لا تُشكّل خطراً هيكلياً إذا تم إخضاعها للقوانين التنظيمية، لكنه حذَّر من أن تراجع قيمة سندات الخزانة الأمريكية هو مكمنُ القلق الحقيقي.

صرّح الملياردير راي داليو (Ray Dalio) -مؤسس أحد أكبر صناديق التحوّط- بأن العملات الرقمية قد تُصبح بديلاً مغرياً للدولار الأمريكي نتيجة استمرار ضعف العملات الرسمية المُثقلة بالديون وفقدانها جاذبيتها كأداة لحفظ الثروة؛ ففي منشور له في حسابه على منصة X اليوم الأربعاء، وصف داليو العملات الرقمية بأنها “عملات بديلة” محدودة المعروض، زاعماً أنه إذا استمر معروض الدولار بالازدياد أو قل الطلب عليه، فربّما يعتبر المستثمرون العملات الرقمية خياراً أفضل بشكلٍ متزايد.

وجاءت تغريدة داليو -الذي أسّس شركة Bridgewater Associates وحوّلها إلى أكبر صناديق التحوّط عالمياً- لتوضيح تعليقاتٍ أدلى بها مؤخراً إلى صحيفة فاينانشال تايمز (Financial Times)، حيث أشار إلى أن غالبية العملات التقليدية -وبخاصةٍ تلك المُثقلة بديون كبيرة- ستُواجه صعوبة في الاحتفاظ بقيمتها، فهناك سوابق تاريخيةٌ مشابهةٌ برأيه، حيث ظهرت سيناريوهات مماثلةٌ بين عامي 1930 و1940، ومجدّداً بين عامي 1970 و1980.

أعباء الديون المتزايدة تحد من جاذبية عملات الاحتياطيات النقدية

أضاف داليو أن تخفيف القيود التنظيمية لا يُهدد وضعية الدولار كعملة احتياطيةٍ عالمية، مشيراً -في المقابل- إلى أعباء الديون المتزايدة للولايات المتحدة وغيرها من جهات إصدار عملات الاحتياطيات النقدية باعتبارها مكمن الخطر الحقيقي، زاعماً أن ظروفاً كهذه تُقوّض جاذبيتها كأصول احتياطيةٍ ومخازن لقيمة الثروة، ما ساهم في ارتفاع أسعار الذهب والعملات الرقمية برأيه.

من جانب آخر، قلل داليو من المخاوف المتعلقة بتشكيل العملات المستقرة (Stablecoins) -المدعومُ بعضُها بأرصدة موازيةٍ من سندات الخزانة الأمريكية- مخاطرَ هيكليةٍ على النظام المالي، موضحاً أن المشكلة الأكبر تكمن في تراجع القوة الشرائية لسندات الخزانة بحدِّ ذاتها بقوله: “لا ينبغي أن يتسبّب ذلك بجعل العملات المستقرة ذات مخاطر هيكلية إذا خضعت لإجراءاتٍ تنظيمية جيدة”.

داليو يحذر المستثمرين من أن الولايات المتحدة تواجه “تراجعاً نموذجياً” لقيمة عملتها

في تموز/يوليو الماضي، نصح داليو المستثمرين بتخصيص نحو 15% من أصول حقائبهم الاستثمارية لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) أو الذهب، مُحذراً من أن الولايات المتحدة تواجه خطر “التراجع التقليدي” لقيمة عملتها على غرار أحداث ثلاثينيات وسبعينيات القرن الماضي، نتيجة أزمة الديون المتزايدة التي قد تصل إلى “نقطة اللاعودة”.

ولإثبات وجهة نظره، قدم داليو بعرض بياناتٍ صادمةٍ مفادها أنّ الحكومة الأمريكية تنفق سنوياً قرابة 7 تريليون دولار بينما تحقق إيراداتٍ تبلغ 5 تريليون دولار فقط، ما يُخلف عجزاً قدره 2 تريليون دولار.

🤑 Billionaire Ray Dalio recommends 15% Bitcoin allocation warning of 'classic fiat currency devaluation' as US debt reaches unsustainable point of no return.#Bitcoin #BTChttps://t.co/L9BnkbqT0H — Cryptonews.com (@cryptonews) July 28, 2025

ولتغطية التزاماتها، يتعين على واشنطن بيع سندات دين جديدة تقدر بنحو 12 تريليون دولار العام المقبل. وأضاف أن فوائد هذه السندات وحدَها قد وصلت إلى 1 تريليون دولار سنوياً، أي ما يعادل نصف العجز في الميزانية.

رؤية داليو مُستمدّة من دور الذهب كثاني أكبر أصول الاحتياطيات

لطالما أبدى داليو تفضيله الاستثمار في الذهب على عملة بيتكوين (Bitcoin)، مشيراً إلى دور الذهب كثاني أكبر أصول الاحتياطيات العالمية، معتبراً المعدن النفيس أداة تحوطٍ أقوى رغم أنه يرى إمكانات في العملات الرقمية.

يُذكر أن داليو حذر آنفاً هذا العام من أن الولايات المتحدة قد تواجه أزمةً أعمق من مجرد ركود اقتصادي إذا أساء الرئيس ترامب إدارة التعريفات الجمركية والسياسات الاقتصادية الأشمل، وتعكس تصريحات داليو الأخيرة تزايد القلق بين المستثمرين ممّن يرون في تضخم الديون التهديدَ الأكبر لهيمنة الدولار.