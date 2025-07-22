نموذج الذكاء الاصطناعي جيميني (Gemini) من جوجل يتوقع أسعار عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) وعملة سولانا (Solana-SOL) بحلول نهاية عام 2025

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يقدم نموذج الذكاء الاصطناعي جيميني (Gemini) الرائد من جوجل (Google) توقعاته حول مكاسب ثلاثٍ من أشهر العملات البديلة مع نهاية العام الجاري.

يتوقع نموذج الذكاء الاصطناعي جيميني (Gemini) أن تسجل العديدُ من العملات الرقمية الرئيسية مستوياتٍ سعرية غير مسبوقة في النصف الثاني من عام 2025 مدفوعةً بالارتفاع الملحوظ لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) التي حققت مؤخراً إنجازاً تاريخياً بوصول سعرها إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 122,838$؛ ويُرجّح المحللون أن استمرار الزخم الحالي قد يُمهّد الطريق إلى زيادة التبنّي العالمي للعملات الرقمية.

وقد عزّز هذا الارتفاع القوي من موجة التفاؤل في السوق، وسط تكهّناتٍ بأن تتفوق السوق الصاعدة القادمة حتى على موجة عام 2021 الشهيرة، ما قد يدفع بأسعار العديد من العملات الرقمية الرئيسية إلى مستوياتٍ غير مسبوقة.

وفيما يلي نستعرض الأصول الرقمية التي يرى نموذج جيميني أنها تتمتع بإمكانيات نمو كبيرة على المدى القريب.

عملة ريبل (Ripple): جيميني يتوقع ارتفاعاً بمقدار 6 أضعاف أو أكثر

يتوقع نموذجGemini ارتفاع سعر عملة ريبل (Ripple) إلى 45$ بحلول نهاية عام 2025، ما يُمثل زيادةً بأكثر من اثني عشر ضعفاً عن سعرها الحالي الذي يقارب 3.56$.

وتستند هذه التوقعات المتفائلة إلى الأداء القوي الذي سجلته عملة ريبل (Ripple) هذا العام. ففي 18 تموز/يوليو، سجل سعر العملة أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3.65$ متجاوزاً بذلك ذروته السابقة عند 3.40$ المُسجلة في عام 2018، ويبدو أنه ما يزال في ارتفاع متواصل.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن تحسُّن التبنّي المؤسساتي، والوضوح التنظيمي، وإيجابية التكهنات المحيطة بالموافقة على صندوق التداول الفوري لعملة ريبل في البورصة (XRP Spot ETF) قد يفتح المجال لجذب استثماراتٍ كبيرة من صغار المستثمرين والمؤسسات.

وتتميز عملة ريبل (Ripple) بكونها حلاً سريعاً ومنخفض التكلفة ومتوافقاً مع معايير المعاملات الدولية. وفي عام 2024، أشاد صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF) بعملة XRP لتسهيلها التحويلات العالمية الفورية دون الاعتماد على الوسطاء الماليين التقليديين.

فوق ذلك، فقد صدر حكم قضائيٌّ تاريخيٌّ عام 2023 ينصّ على أن مبيعات عملة ريبل (Ripple) للأفراد لا تُعَدُّ معاملات أوراق مالية، ما قوَّض موقف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) المتشدد تجاه عملة XRP، وبالتالي تجاه العديد من العملات الرقمية الأخرى بخلاف عملة بيتكوين (Bitcoin).

وفي آذار/مارس الماضي، أعلن براد جارلينجهاوس (Brad Garlinghouse) -الرئيس التنفيذي لشركة ريبل- رسمياً نهاية قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، ما أزال عقبة رئيسية أمام عملة ريبل (Ripple)، وعزز ثقة المستثمرين بها وبقطاع العملات الرقمية بشكلٍ عام.

فنياً، يختبر سعر عملة ريبل (Ripple) حالياً مستوى مقاومة عند مستوى 3.60$. وفي حال تجاوزه هذا المستوى بثقة، فقد تتحقق التوقعات المحافظة لنموذج جيميني، وهي الوصول إلى 10$ بحلول نهاية العام الجاري.

في المقابل، يبقى تحقيق هدف 45$ الطّموح رَهناً بتوفّر محفزاتٍ كبيرة الأثر، مثل صدور تطوراتٍ تنظيمية لصالح قطاع الكريبتو في الولايات المتحدة، حيث يواصل الناشطون في القطاع مُطالبتهم بقوانينَ أكثر وضوحاً. ومن شأن مثل هذه الخطوة من الرئيس ترامب أن تفتح المجال أمام المستثمرين المتفائلين، ما قد يطلق العنان لسوقٍ هائلةٍ تتفوق على الموجة الصاعدة الشهيرة لعام 2021.

ولكنْ حتى قبل ذلك، فقد حققت عملة ريبل (Ripple) خلال العام الماضي مكاسبَ بنسبة 505%، متجاوزةً بكثير مكاسب عملة بيتكوين (Bitcoin) البالغة 75% خلال الفترة نفسها.

عملة شيبا إينو (Shiba Inu): توقعات جيميني بارتفاع قدره 7 أضعاف في نهاية العام

تم إطلاق عملة شيبا إينو (Shiba Inu) في آب/أغسطس 2020، ونمت لتصبح ثاني أكبر عملة ميم من حيث القيمة السوقية بواقع 9.2 مليار دولار، وتُعد منافساً قوياً لعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE).

ويبلغ سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) حالياً 0.00001547$ بعد مكاسبَ بنسبة 16% خلال الأسبوعين الماضيين، و33% خلال الأسبوع الماضي. ويقترب السعر من تحقيق اختراقٍ محتملٍ لنموذجين فنيّين مهمّين: نموذج الوتد الهابط الممتد بين تشرين الثاني/نوفمبر 2024 وآذار/مارس الماضي، ونموذج الراية الصاعد الذي بدأ في منتصف أيار/مايو. ويقع مستوى المقاومة الرئيسي عند 0.000022$، مع توفر فرصةٍ للارتفاع نحو 0.00003$، فيما يتوقع نموذج جيميني (Gemini) وصول سعر عملة SHIB إلى 0.000106$ قبل نهاية العام في حال استمرار هذا الزخم الصاعد، ما يعني ارتفاعاً يقارب سبعة أضعافٍ عن مستواه الحالي.

تأتي هذه التوقعات الإيجابية بفضل التطور المستمر لعملة شيبا إينو (Shiba Inu) نحو نظامٍ تقني يركز على الاستخدامات العملية، حيث تم إنشاء عملة شيبا إينو على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)، وعملَ المشروعُ على تحسين قابلية التوسع من خلال حلّ الطبقة الثانية Shibarium الذي يُوفر معاملاتٍ أسرع، ورسوماً أقل، وتوافقاً أكبر مع التطبيقات اللامركزية (dApps)، وميزاتٍ إضافية لحماية الخصوصية.

عملة سولانا (Solana): جيميني يتوقع تضاعف سعر عملة هذه البلوكتشين سريعة النمو

رسّخت بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) مكانتها كمنصةٍ رائدة للعقود الذكية، كي تصبح الثانية بعد بلوكتشين إيثيريوم من حيث توفير التطبيقات اللامركزية ونشاط المستخدمين. وتتجاوز القيمة السوقية لعملة سولانا (Solana) الآن 104.7 مليار دولار، ما يؤكد اهتمام المؤسسات والمطوِّرين الكبير بها.

ويتنامى التفاؤل بين المستثمرين وسط تكهناتٍ بحصول صندوق التداول الفوري للعملة في البورصة Solana spot ETF)) على الموافقة في الولايات المتحدة قريباً، في سيناريو مشابهٍ لحركة الاستثمارات الواردة التي شهدتها صناديق عملتي بيتكوين (Bitcoin) وإيثيريوم (Ethereum-ETH).

بالإضافة إلى ذلك، تزيد الأحاديث حول إدراج عملة سولانا (Solana) ضمن احتياطي الأصول الرقمية الأمريكي المقترح من جاذبيتها في عيون المؤسسات الاستثمارية.

أما من الناحية الفنية، فقد شهدت حركة سعر عملة سولانا (Solana) انعكاساً لاتجاهها الهابط السابق، بعد تراجع السعر عن أعلى مستوياته في كانون الثاني/يناير الماضي فوق 250$ إلى نحو 100$ في نيسان/أبريل، قبل أن يخترق نمط الوتد الهابط ليتم تداول العملة حالياً حول 195$، وهو مؤشرٌ قوي على استمرار الاتجاه الصاعد.

ويتوقع نموذج جيميني (Gemini) وصولَ سعر عملة سولانا (Solana) إلى 370$ في نهاية العام، وهو ارتفاع كبير عن أعلى مستوى سابق له عند 293.31$ والمُسجّل في كانون الثاني/يناير.

قد يؤدي الارتفاع القوي خلال الصيف إلى اقتراب سعر عملة سولانا (Solana) من منطقة 320$ بحلول الخريف، مع احتمال أن تدفعه المزيد من المكاسب إلى تجاوز توقعات جيميني الأكثر تفاؤلاً بحلول نهاية عام 2025.

وإذا استمرت ظروف السوق المواتية، لا سيّما مع إدخال قوانين تنظيمية شاملة في الولايات المتحدة، فقد تُحفز هذه العوامل موجة صاعدةً ربما تدفع بالأسعار إلى نطاق يتراوح بين 750$ و1,000$، لتدشّن مرحلة جديدةً من النمو الكبير لهذا القطاع.

عملة توكن 6900 (TOKEN6900-T6900): هل تتمكن عملة الميم الجديدة هذه من توفير مكاسب بنحو 1,000 ضعف؟

يتوقع نموذج جيميني عوائد سخيّة للعملات البديلة الشهيرة، لكنّ قيمتها السوقية الضخمة غالباً ما تحدّ من تحقيق أسعارها انطلاقةً صاروخية تلبي تطلعات المتداولين الراغبين بتحقيق أقصى المكاسب. لذا، فإن عملات الميم الجديدة قد توفر لهم فرصاً بمكاسبَ أكبر، ولعل أبرزها حالياً عملة توكن 6900 (TOKEN6900) المتوافقة مع معيار ERC-20، والتي انطلق اكتتابها مؤخراً.

حتى الآن، جمع اكتتاب عملة توكن 6900 (TOKEN6900) أكثر من 970,000$ من المشاركين الأوائل، ما يعكس حماساً كبيراً ويشير إلى إمكانية تحقيق سعرها ارتفاعاً كبيراً عند الإطلاق.

وبخلاف العديد من مشاريع عملات الميم التي تحرص على إثبات استخداماتها، تقدم عملة توكن 6900 (TOKEN6900) نفسها كعملةٍ قائمةٍ على الإثارة المحضة، مُستخدمةً التهكّم وقوة التسويق والخوف من تفويت فرصة الكسب كوسائلَ لجمع المتحمسين حولها. ويُعلن موقعها الإلكتروني ذلك بجرأة إذ يقول عن عملته: “إنها ليست مبنية على أسس متينة، بل على الوهم والسخرية والهذيان الجمعي للمتداولين الغارقين في الإنترنت حتى النخاع”.

وتبدو عملة توكن 6900 (TOKEN6900) مستوحاةً من نظيرتها إس بي إكس 6900 (SPX6900-SPX)، وهي عملة ميم أخرى تحتفي بالحنين إلى بدايات عصر الإنترنت. وتتمتع عملة TOKEN6900 بإجمالي معروض يبلغ 930,993,091 عملة، أي أكثرَ بعملةٍ واحدة فقط من نظيره الخاص بعملة SPX6900، ما يؤكد إستراتيجيتها التنافسية.

ومن الظاهر أن هذه الرؤية تلقى صدى طيباً كما يتضح من الأداء القوي للاكتتاب، فرغم افتقارها للاستخدامات العملية، يُمكن لمالكيها رهنها وتلقّي عوائد إضافيةٍ إلى جانب المكاسب المنتظرة من التداول.

أخيراً، يمكن للمهتمين بالمشروع شراءُ عملة توكن 6900 (TOKEN6900) عبر الموقع الرسمي لعملة توكن 6900 (TOKEN6900) بسعر الاكتتاب الحالي البالغ 0.006675$، مع ضرورة المسارعة الآن إلى ضمان الحصول عليها بأقل سعرٍ ممكن؛ فمع قرب ارتفاع سعر العملة المقرَّر خلال أقل من يومين، باتت الفرصة محدودةً أمام المشترين الأوائل للحصول عليها عند أدنى سعر.

ويُمكنكم البقاء على اطلاع بآخر مستجدات المشروع عبر متابعة حساباته الرسمية على منصتي X وإنستجرام.owing its official X and Instagram accounts