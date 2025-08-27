جوجل كلاود (Google Cloud) تكشف عن تطوير شبكة بلوكتشين من الطبقة الأولى (L1) لإتمام عمليات الدفع والتسوية

صرّح ريتش ويدمان -رئيس قسم الإستراتيجيات لدى شركة جوجل- بأن شبكة البلوكتشين الجديدة Google Cloud Universal Ledger مُصمّمةٌ لتقديم الخدمات للمؤسسات المالية، ويُمكن أن يتم تشغيلها مستقبلاً مباشرةً من قبل شركاتٍ مثل أمازون أو ميكروسوفت لتقديم خدمات أفضل لعملائها.

يواصل قسم خدمات التخزين السحابي لدى شركة جوجل (Google Cloud) إحراز تقدم في توفير البنية التحتية لتقنية البلوكتشين عبر تطوير شبكة بلوكتشين من الطبقة الأولى أطلق عليها اسم Google Cloud Universal Ledger (GCUL)، وهي مُصممةٌ لخدمة المؤسسات المالية بهدف دعم الأصول المُمثّلة رقمياً، وتسوية المعاملات، وإتاحة العقود الذكية المبنية بلغة البرمجة بايثون (Python).

وتم إعلان هذه المبادرة -الجاري تشغيلها على شبكةٍ اختباريةٍ خاصة- للمرة الأولى في آذار/مارس من خلال برنامج تجريبي مشترك مع مجموعة CME، حيث أعلنت الشركتان عن خططٍ في تجربة التمثيل الرقمي للأصول وإتمام المعاملات المؤسساتية على سجّلٍ مُوزع دون الإشارة حينها إلى أنها شبكة بلوكتشين من الطبقة الأولى. أكّد ذلك ريتش ويدمان (Rich Widmann) الرئيس العالمي لإستراتيجيات الويب الثالث (Web3) لدى جوجل كلاود أمس الثلاثاء، في منشور له على منصة لينكدإن (LinkedIn).

Google dropping some details on its L1 blockchain (GCUL) over on LI



Chain will feature python based smart contracts. Aims to be neutral infra built for finance w/ “native commercial bank money on-chain”, 24/7 cap markets infra, payments and agentic capabilities. Looks like they… pic.twitter.com/cB1vlq3Oyv — Omar (@TheOneandOmsy) August 26, 2025

شبكة GCUL مصُمّمة لخدمة مختلف البنوك والشركاء وليس لمؤسسة واحدة فقط

وصف ويدمان شبكة GCUL بأنها طبقة بلوكتشين أساسية “حيادية” توفر خدماتها للجميع، وقارنها بمشاريع شركتي سيركل (Circle) وسترايب (Stripe) في جدول مقارنةٍ أعدّه بالأساس تشوك أوكبالوغو (Chuk Okpalugo) -رئيس قسم المنتجات لدى شركة باكسوس (Paxos)- لتوضيح الفروقات بين المبادرات المؤسساتية في مجال البلوكتشين.

وأكد ويدمان على أن شبكة GCUL تهدف إلى التميز عن شبكات البلوكتشين المؤسساتية الأخرى؛ فبينما تعكف شركة Stripe حالياً على تطوير شبكتها الخاصة -المسماة تيمبو (Tempo) والمتوافقة مع بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)- مع التركيز على إتمام عمليات الدفع بكفاءة عالية، تعمل شركة سيركل على تطوير شبكتها المسماة آرك (Arc) والمُصمّمة لتعزيز استخدامات عملتها المستقرة يو إس دي سي (USD Coin-USDC)؛ فيما صرّح ويدمان -بالمقابل- أن شركة جوجل تهدف لأن تُصبح شبكةُ GCUL بمثابة أرضية مشتركةٍ للمؤسسات المالية بدلاً من توفير باقة منتجاتٍ متكاملةٍ لمؤسسةٍ واحدة.

توسع شركة جوجل (Google): من استضافة شبكات البلوكتشين إلى تطوير بروتوكولها الخاص عبر شبكة GCUL

تعكس جهود شركة جوجل في مجال البلوكتشين توجهها العام نحو الأصول الرقمية؛ فبينما سبق للشركة عقد شراكةٍ مع شركة كوينبيس (Coinbase) لتقديم خدمات الدفع السحابي، فقد استثمرت في شركاتٍ ناشئةٍ في مجال الويب الثالث، ووفرت البنية التحتية لشبكات بلوكتشين متنوعةٍ شملت بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain). أما الآن، فإن جوجل تعلن عزمَها الانتقال من مجرد الاستضافة إلى تطوير بروتوكولها الخاص عبر شبكة GCUL.

رغم ذلك، أعرب بعض المراقبين عن تساؤلاتٍ حول قدرة جوجل على حفظ حيادية الشبكة أثناء تشغيلها، وأشار مستخدمون على منصة X إلى أن مسألة اللامركزية ما تزال محل شكٍ في شبكة بلوكتشين تُبنى وتُدار من قِبل شركة تكنولوجيا واحدة، فيما ردّ ويدمان بقوله إن شبكة GCUL مُصممةٌ بحيث “تتيح لأي مؤسسة مالية البناء” باستخدامها، مشيراً إلى أن منافسيها -كشركة تيثر (Tether)- لن يستخدموا شبكة البلوكتشين التابعة لشركة سيركل، وأن جهات معالجة عمليات الدفع -كشركة Adyen- ستتجنّب على الأرجح استخدام الشبكة التابعة لشركة Stripe.

المبادرة التجريبية لمجموعة CME تُعتبر إشادة مبكرة بجهود جوجل في مجال البلوكتشين

في حين يمر المشروع بمراحله الأولى، يُنتظر الإعلان عن تفاصيل تقنية إضافيةٍ خلال الأشهر المقبلة. من جانبه، ألمح ويدمان إلى أن شركاتٍ مثل أمازون (Amazon) وميكروسوفت (Microsoft) قد تشارك في المبادرة مباشرةً في نهاية المطاف، وصرّح بأن الهدف بعيد المدى هو منح المؤسسات الأخرى القدرة على تشغيل شبكة GCUL بنفسها، ما سيسمح لها بخدمة عملائها بفعاليةٍ أكبر.

من ناحيةٍ أخرى، تُمثل جهود تطوير شبكة البلوكتشين الجديدة التابعة لشركة جوجل تهيئةً لدورها المنتظر كطبقة بلوكتشين أساسية محايدة ومتاحة لكافة مؤسسات القطاع المالي العالمي، في وقتٍ يزداد فيه الزخم حول التمثيل الرقمي للأصول وتسوية المعاملات عبر البلوكتشين، وهي مسائل تجذب اهتمام البنوك الكبرى، والصناديق الاستثمارية، والشركات الكبرى، وتدفع شركة جوجل لتسريع جهودها.

ختاماً، يأتي قرار مجموعة CME بتجربة عمليات الدفع على الشبكة الجديدة بمثابة تأكيد مبكر على اتباعها نهجاً صحيحاً، فيما تُمثل المرحلة التجريبية المُغلقة للشبكة نقطة انطلاق لما قد تصبح إحدى أقوى مبادرات جوجل طمُوحاً في مجال البلوكتشين.