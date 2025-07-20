توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): المكاسب الأسبوعية البالغة 20% تدفعه لاستهداف مستوى $4,000 وتعيد رسم المشهد العام للسوق

لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟ إفصاح إعلاني نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات. لأكثر من عقد من الزمن، يواصل موقع Cryptonews تقديم تغطية شاملة ومميزة لعالم العملات الرقمية، بهدف تزويد قرائه بمحتوى غني بالمعلومات. يتمتع فريقنا من الصحفيين والمحللين بخبرة عميقة في أسواق العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين. نحن ملتزمون بأعلى المعايير التحريرية ، مع التركيز على الدقة والحياد في تقديم الحقائق والتقارير، سواء كانت تتعلق بالعملات المشفرة أو مشاريع البلوكشين أو آخر المستجدات والمنتجات والتطورات التكنولوجية. وجودنا المستمر في هذا المجال يعكس التزامنا العميق بمواكبة التغيرات السريعة في عالم الأصول الرقمية وتقديم المعلومات القيمة لقرائنا. تعرف على المزيد عن Cryptonews

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

ارتفع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بنسبة 20% خلال أسبوع ليستهدف اختراق مستوى 4,000$، تزامناً مع وصول حجم الاستثمارات الواردة إلى صناديقها المتداولة في البورصة (Ethereum ETFs) مستوًى جديداً بلغ 7.49 مليار دولار مع ارتفاع حجم التداول على البلوكتشين بنسبة 280%.

قدّمت عملة إيثيريوم (Ethereum) واحدةً من أروع أدوار أدائها خلال عام 2025، إذ قفز سعرها لأكثر من 20% خلال الأيام السبعة الماضية، ما عزّز من قناعة المضاربين على الارتفاع بأن حاجز 4,000$ يمثل المقاومة النفسية التالية التي يتطلعون لتجاوزها. وفيما يجري تداولها حالياً عند 3,505$ بعد أن أضافت مؤخراً أكثر من 120 مليار دولار إلى قيمتها السوقية، فإن معظم هذه الاستثمارات جاءت من صناديق التداول الفوري لعملة إيثيريوم في البورصة (Ethereum Spot ETFs) في السوق الأمريكية، والتي جذبت وحدها أكثر من 2.18 مليار دولار خلال أسبوعٍ واحد، ليرتفع إجمالي حجم الاستثمارات الواردة إلى مستوى غير مسبوق بلغ 7.49 مليار دولار.

ارتفاع حجم معاملات بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) بنسبة 280% يبشّر بتصاعد الطلب على عملة إيثيريوم (Ethereum)

بعيداً عن الاستثمارات الواردة إلى صناديق تداول عملة إيثيريوم في البورصة (Ethereum ETFs)، واصل صغار المستثمرين ومالكو عملة إيثيريوم (Ethereum) على المدى الطويل نشاطهم الملحوظ على بلوكتشين إيثيريوم، والتي قفز حجم معاملاتها بنسبةٍ تتجاوز 280% خلال الأيام الـ 12 الماضية، ما رفع معدل الاستخدام اليومي للعملة إلى نحو 5 مليار دولار.في ذات السياق، تجاوزت القيمة الإجمالية المحجوزة (TVL) على بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) لبلوكتشين إيثيريوم حاجز 80 مليار دولار، أي نحو عشرة أضعاف نظيرتها في بلوكتشين سولانا (Solana blockchain)، بينما بلغت القيمة السوقية للعملات المستقرة مستوى غير مسبوق بلغ 130 مليار دولار.

المصدر: DefilLama

وفي ظل تقدم الولايات المتحدة بإنجاز قانون GENIUS للعملات المستقرة، يرى العديد من المحللين أن عملة إيثيريوم (Ethereum) تقف في موقعٍ مثالي لتحقيق مكاسب كبيرة، نظراً لاعتماد معظم البنى التحتية لعمليات العملات المستقرة على شبكتها.

كما تشهد هيمنة عملة إيثيريوم (Ethereum) على السوق اتجاهاً صاعداً متواصلاً، فعلى مدار ما يزيد على ثلاث سنوات، بقيَ سعر العملة منخفضاً رغم التحسينات الجوهرية التي طرأت على شبكتها؛ غير أن الأسعار بدأت أخيراً تلحق بركب التطورات، ويتوقع مستثمر الكريبتو البارز TedPillows أن يصل سعرها إلى 4,000$ في المستقبل القريب.

$ETH Wyckoff accumulation is in play.



It pumped BTC to a new ATH, and now it's ETH turn.



First $3K, then a correction, and then $4K in Q3.



After that, the real parabolic move will start. pic.twitter.com/9HwU3fwq5p — Ted (@TedPillows) July 5, 2025

التحليل الفني: سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) يستهدف اختراق مستوى 4,000$ بعد أكثر من ثلاث سنواتٍ من الضغوط السعرية

فنيّاً، يشير المخطط البياني اليومي لزوج عملة إيثيريوم/عملة الدولار (ETH/USD) إلى اختراق فني واضح، فقد تجاوز السعر مستوى مقاومةٍ هاماً ضمن نطاق 3,250$-3,500$. ويبدو الزخم الصاعد قوياً مدفوعاً باختراق واضح في الهيكل السعري، وارتداد فني من مستوى الدعم عند 2,500$، والذي شكَّل سابقاً منطقة استقرار نسبي للسعر.

المصدر: TradingView

ويعرض المخطط البياني مستوى 4,1054$ كهدفٍ قوي يتوافق مع منطقة مقاومة رئيسية سابقةٍ، لكنّ قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 84.38 تشير إلى حالة شراءٍ زائد، ما قد يؤدي إلى تصحيح سعري أو فترة استقرار نسبي قصيرة قبل استئناف الاتجاه الصاعد.

فإذا تمكن سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) من المحافظة على مستوياته الحالية فوق مستوى المقاومة السابق الذي تحوَّل إلى مستوى دعم، فمن المرجّح أن يمتد المسار الصاعد نحو مستوى 4,100$. أما إذا فشل في الحفاظ عليه، فقد يتراجع نحو منطقة 2,950$-3,250$، وربّما يعود المشترون إلى الشراء بكثافةٍ عند هذه الأسعار، ما سيؤدي إلى بدء مسار صاعد جديد.

اكتتاب عملة بيست واليت (Best Wallet-BEST) يجمع 14 مليون دولار مع توجه ربع مليون مستخدم نحو نظم التمويل اللامركزي (DeFi) على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)

لطالما شكل نجاح عملة إيثيريوم (Ethereum) مُحفزاً رئيسياً لارتفاع أسعار عملات نظم التمويل اللامركزي (DeFi) وعموم العملات البديلة؛ ومع اقترابها من تسجيل مستوياتٍ سعريةٍ جديدة، عادت محفظة بيست واليت (Best Wallet) المبنية على بلوكتشين إيثيريوم لتستقطبَ اهتمام المستثمرين، فقد تم إطلاقها أواخر عام 2024، وتتمتع حالياً بأكثر من 250,000 مستخدم نشطٍ بفضل نظام تمويل لامركزي (DeFi) يعتمد على عملة بيست واليت (Best Wallet) المُستخدمة في عمليات الحوكمة والاستخدامات الوظيفية داخل التطبيق.

المصدر: Best Wallet

ومع تجاوز الاكتتاب حاجز 14 مليون دولار، وبدء إطلاق المزايا الأساسية للمنصة، بات كثير من المستثمرين يعتبرون هذا المشروع من بين الأوفر حظاً للنجاح مع اقتراب موجة التبني الجماعي الأوسع، حيث يبلغ سعر عملة بيست واليت (Best Wallet) الحالي 0.025355$، بينما لا تتجاوز الكمية المُتاحة منها في هذه الجولة 4.5% من المعروض الكلي، ما يدعم ندرتها.

أخيراً، بإمكان المهتمين زيارة موقع اكتتاب عملة بيست واليت (Best Wallet) للظفر بحصةٍ من الكمية المتاحة قبل نفادها، ويحظى مالكو العملة كذلك بعوائد رهن سنوية محسّنةٍ، إلى جانب حقوق التصويت على التحديثات المستقبلية وتعديلات البروتوكول ضمن نظام المحفظة التقني.