سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) يخترق حاجز 3,000$ بعد قفزةٍ أسبوعية بنسبة 19%، فهل تسهم صناديقها المتداولة في البورصة (ETFs) بإشعال الموجة الصاعدة التالية؟

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تتسارَع وتيرة تبني المؤسسات لعملة إيثيريوم (Ethereum) مع ورود الاستثمارات إلى صناديق التداول الفوري الخاصة بها في البورصة (Ethereum Spot ETFs)، بالتزامن مع ارتفاع القيمة الإجمالية للأصول المحجوزة على بلوكتشين إيثيريوم إلى 74.4 مليار دولار، وازدياد عدد العناوين النشطة يومياً، دافعةً سعرَ العملة للعودة فوق عتبة 3,000$.

وارتفع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) متجاوزاً المستوى النفسي البالغ 3,000$، بعد تسجيل مكاسبَ بنسبة 2.13% خلال آخر 24 ساعة، ويتم تداول العملة حالياً قرب 3,028$ بارتفاع نسبته 19% خلال الأسبوع الأخير، فيما حافظ حجم تداولها على مستوياته المرتفعة متجاوزاً 30 مليار دولار، في إشارةٍ إلى موجة التفاؤل السائدة ضمن سوق العملات الرقمية.

ويبدو أن المزاج العام للسوق قد انجرف إلى منطقة “الطمع”، في دلالةٍ واضحةٍ على تفاؤل المستثمرين.

المصدر: CoinGecko

ارتفاع الطلب المؤسساتي ونمو قياسي للنشاط على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)

من جانب آخر، تُواصل بلوكتشين إيثيريوم ترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع التمويل اللامركزي (DeFi)، مع بلوغ القيمة الإجمالية للأصول المحجوزة ضمنها 74.4 مليار دولار وفقاً لبيانات منصة DeFiLlama، ما يعكس استمرار الطلب على أنشطة الإقراض والرهن والتداول عبر الشبكة الرائدة للعقود الذكية.

في المقابل، بلغ عدد العناوين النشطة يومياً للعملات المتوافقة مع معيار ERC-20 نحو 414,706 عنواناً، بما يدلُّ على مستوى عالٍ من التفاعل على كلٍّ من حلول الطبقة الأولى والثانية. وحتى تاريخ 12 تموز/يوليو 2025، سجّلت محافظ إيثيريوم الفريدة -البالغ عددها 327.97 مليون محفظة- زيادةً قدرها 20% على أساسٍ سنوي، ما يُمثل مؤشراً إلى تنامي اهتمام المتداولين والمُطورين بالشبكة.

📊 As Ethereum trades right at the $2,500 level, the utility and growth of the network continues looking healthier than ever. The amount of new weekly $ETH addresses created is ranging around 800K-1M per week, compared to about one third less at this point last year. pic.twitter.com/K1nxFBVlqL — Santiment (@santimentfeed) June 19, 2025

وعالجت منصات التداول اللامركزية أيضاً أحجام تداول بلغت 1.71 مليار دولار في غضون 24 ساعة، بينما لامست إيرادات البروتوكول 2.11 مليون دولار، ما يدل على المشاركة الفعالة في السوق.

إلى جانب ذلك، يزداد اهتمام المؤسسات بعملة إيثيريوم (Ethereum)، فقد استقبلت صناديق التداول الفوري لعملة إيثيريوم (Ethereum Spot ETFs) في السوق الأمريكية ثاني أكبر استثماراتٍ واردة في الأشهر الأخيرة، ما يُبشّر باستمرار الطلب المؤسساتي.

#Ethereum Spot ETF flows have remained positive for the 8th consecutive week, with net inflows topping 61,000 $ETH pic.twitter.com/aTANkr4RCy — glassnode (@glassnode) July 7, 2025

وعقب موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في نيسان/أبريل على تداول عقود خيارات صناديق التداول الفوري في البورصة لتعزيز مرونة التداول، بدأت الشركات بزيادة حيازاتها من عملة إيثيريوم (Ethereum). فقد تفوّقت شركة SharpLink Gaming المُدرجة في بورصة ناسداك على مؤسسة Ethereum نفسها، بعد أن جمَعت 270,000 عملة ETH بأرباح غير محققةٍ تقدّر بنحو 81.8 مليون دولار.

SharpLink Gaming Acquires 176,271 ETH for $463 Million, Officially Becoming Largest Publicly-Traded ETH Holder — zerohedge (@zerohedge) June 13, 2025

ولا يزال المزاج العام للسوق يميل نحو التفاؤل، إذ إن حفاظ عملة إيثيريوم (Ethereum) على سعر يفوق 3,000$ يدعم التوقعات بورود المزيد من الاستثمارات ودخول العملة إلى ميزانيات الشركات.

سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) يلتقط الأنفاس بعد انطلاقته، والأسواق تترقب خطوته التالية

يقف سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) حالياً نحو 3,028$، وذلك بعد اختراقه نمط “الراية الصاعد” في وقتٍ سابق من الأسبوع، وتشكّل هذا النمط على مدار عدة أيام من الاستقرار النسبي، حيث تحرك السعر ضمن نطاق ضيق بين خطي اتجاه متقاربين، قبل أن ينطلق بقوّة أعلى مستوى 3,030$. ورغم نجاح الاختراق، إلا أن الزخم لم يتحوَّل بعد إلى موجةٍ صاعدة مستمرة؛ إذ يعود سعر العملة الآن إلى الاستقرار أسفل منطقة الاختراق مباشرة.

المخطط البياني لسعر زوج ETH/USDT بتاريخ 14 تموز/يوليو – المصدر: TradingView

ولم يكن التراجع الأخير كبيراً؛ فمؤشر القوة النسبية (RSI) يرسو قرب 54 ليُشير إلى توازن قوى السوق، دون علاماتٍ فوريةٍ على الدخول في منطقة شراء أو بيع زائد. بينما يبقى مؤشر MACD فوق خط الإشارة رغم بدء تراجع الزخم. وكلُّ هذه المؤشرات مجتمعةً ترسم صورةً لسوقٍ في حالة ترقب وانتظار.

مخطط بياني لحجم تداول زوج ETH/USDT بتاريخ 14 تموز/يوليو – المصدر: TradingView

من جهةٍ أخرى، تفصِحُ بعض البيانات عن حجم التداول لعقود عملة إيثيريوم (Ethereum) الآجلة عن تحوّلٍ واضح في تدفق الأوامر، ونجد فرقاً كبيراً لصالح أوامر الشراء مقابل أوامر البيع في البداية، لا سيّما عند مستويات 3,085$ و3,092$.

ولكن في الشموع الأخيرة، عاد ضغط البيع إلى الواجهة، وتشير الفروقات السلبية الكبيرة، خاصةً بالقرب من 3,076$، إلى أن بعض المتداولين يستغلون النطاق اللاحق للاختراق من أجل تخفيف المخاطر أو إنشاء صفقاتٍ جديدة مُراهنةٍ على انخفاض السعر.

بيانات عقود المشتقات لزوج ETH/USDT بتاريخ 14 تموز/يوليو – المصدر: TradingView

من ذلك، شهدت عملة إيثيريوم (Ethereum) في الآونة الأخيرة قفزةً حادةً في نشاط المضاربات؛ إذ تُظهر بيانات CoinGlass ارتفاع حجم التداول بنسبة 112% ليبلغ 99.6 مليار دولار، بينما صعدت قيمة العقود المفتوحة بشكلٍ طفيفٍ إلى 44.6 مليار دولار. كذلك، ارتفعت وتيرة تداول عقود الخيارات بنسبة 238% متجاوزةً المليارين دولار. أمّا نسبة صفقات المراهنة على ارتفاع السعر إلى نظيراتها المراهنة على انخفاضه (long/short ratio) خلال 24 ساعة، فقد استقرّت عند 0.9956 لتشير إلى عدم وجود قناعة واضحةٍ بالاتجاه التالي للسوق. مع ذلك، ما تزال صفقات كبار المتداولين في منصتي Binance وOKX تميل إلى المراهنة على ارتفاع السعر، بنسبٍ تجاوزت 2.4.

ختاماً، يقف سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) الآن عند مفترق طرق حاسم؛ فإذا نجَحَ باختراق مستوى 3,100$ بثبات، فقد يستأنف موجة الصعود ويؤكد اختراق نموذج الراية الصاعدة، ليفتحَ المجال للوصول إلى الهدف الفني قرب 3,250$. أمّا في حال الانخفاض دون منطقة الدعم الصاعدة، فقد يبطل النمط الفني ويُعيد تركيز السوق مجدداً إلى نطاق 2,880$-2,900$.