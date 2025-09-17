توقعات سعر عملة بينانس (Binance Coin-BNB): الملياردير تشينجبينج زهاو (CZ) يطالب البنوك باعتماد العملة، وبلوغ سعرها علامة 1,000$ هو مجرد بداية

الملياردير تشينبينج زهاو -المعروف اختصاراً بـ CZ- يحث البنوك على اعتماد عملة بينانس (Binance Coin) وسط توقعاتٍ باختراق سعرها حاجز 1,000$ نتيجة المساعي الرامية إلى الانخراط في قطاع التمويل التقليدي (TradFi).

صرّح تشينجبينج زهاو (Changpeng Zhao) -المدير التنفيذي السابق لشركة بينانس (Binance)- عن استعداده للمساعدة على تسهيل استخدام عملة بينانس (Binance Coin) ضمن الأنظمة المصرفية التقليدية، ما عزّز التوقعات الإيجابية لسعر عملة بينانس (Binance Coin)، ما يتيح للعملة البديلة أن تتجاوز دورها الحالي كمجرّد عملة وظيفية، وتمتد لأن تحظى بدورٍ فاعلٍ في المؤسسات المالية التقليدية.

Banks need to adopt BNB. 👀



As a small community member, I am happy to help any bank integrate. https://t.co/BQUiBaOX75 — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) September 13, 2025

ويمكن تضمين عملة بينانس (Binance Coin) في النظام المصرفي كخيار لتسوية المعاملات، ولدعم الأوراق المالية المُمثّلة رقمياً، ولأغراض الحفظ الوصائي، ولتمكين العملاء من الاستفادة من آلية الرهن، أو حتى توفير البنية التحتية للعملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية (CBDCs)، ما من شأنه تعزيز النظام التقني للعملة وتوسيع نطاق استخداماتها.

لكنّ الانتقال من القول إلى الفعل يتطلب توفير ضماناتٍ للبنوك تتعلق بالموثوقية، والوضوح التنظيمي، واستقرار القيمة، فيما يرى بعض المنتقدين أن هناك نظم بلوكتشين أخرى -مثل بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) وبلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)- تستوفي المتطلبات بشكلٍ أكبرَ نظراً لتبينها من قِبلِ المؤسسات المالية التقليدية عبر الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وخزائن الشركات.

توقعات سعر عملة بينانس (Binance Coin): هل يصبح حاجز 1,000$ قاعدة الانطلاق الجديدة للسعر؟

ربّما يكون سعر عملة بينانس (Binance Coin) على وشك مواصلة مساره الصاعد بعد ملامسته أدنى مستوياته المحتملة مؤخراً عند 905$، ما قد يُحوّل حاجز المقاومة التاريخي إلى مستوى دعم جديد، خاصةً وأنه يُمثل الحد الأدنى لنمط الراية المبشر باستكمال المسار، ومن المُنتظر أن يؤكد اختراق النمط انتهاء موجة الاستقرار النسبي واستكمال الانطلاقة التي بدأت في آب/أغسطس.

مخطط بياني لسعر زوج عملة بينانس/عملة تيثر (BNB/USDT) في إطار الأربع ساعات يوضح استعداد السعر لاختراق نموذج الراية المبشر. المصدر: TradingView

في الوقت نفسه، تبدي مؤشرات الزخم تماسكاً لافتاً؛ إذ ارتدَّ مؤشر القوة النسبية (RSI) بقوة عن مستوى 50 الوسطي ليقترب من 60، ما يعني أخذ المشترين زمام المبادرة، فيما يوشك خطا مؤشر MACD على تشكيل تقاطع ذهبي على المخطط البياني للأربع ساعات، والذي عادةً ما يُمهّد لانطلاقةٍ قوية.

وفي حال اختراق النمط بشكلٍ حاسم للأعلى، قد يرتفع سعر عملة بينانس (Binance Coin) بنسبة 13% ليصل إلى 1,050$، ما سيُمثل قمة تاريخية جديدةً ويتيح للعملة استكشاف آفاقٍ سعريةٍ أعلى، ويُرجّح أن يتحقق هذا الهدف قريباً مع تجدد الشهية للمخاطرة إذا تم خفض معدلات الفائدة اليوم، وسَط توقعاتٍ بخفض يصل إلى 75 نقطة أساس (0.75%) قبل نهاية العام، ما قد يرفع الطلب على العملة ويدفع سعرها لبلوغ 1,500$ موفراً مكاسب بنحو 60%.

$12 trillion BlackRock expects the Federal Reserve to cut interest rates tomorrow. pic.twitter.com/YlVJgnBASA — Bitcoin Junkies (@BTCjunkies) September 16, 2025

ورغم بقاء عملة بينانس (Binance Coin) خارج نطاق الاهتمامات الرئيسية للقطاع المالي التقليدي نظراً لغياب صناديق متداولة في البورصة (ETFs) مرتبطةٍ بها، وعدم تبنيها ضمن احتياطيات خزائن الشركات بعد، إلا أن مقترح CZ الرامي إلى اعتمادها لتسهيل الخدمات المصرفية قد يقلب الموازين، ممّا يجعل بلوغ سعر عملة بينانس (Binance Coin) مستوياتٍ أعلى كعلامة 3,000$ أمراً وارداً.

موسم العملات البديلة انطلق للتو، وهذ المحفظة تتيح أقصى استفادة ممكنة

وصلت قراءة مؤشر موسم العملات البديلة إلى علامة 80 معلنةً حلول موسم العملات البديلة رسمياً، والذي يَمنح أقصى المكاسب للمبادرين إلى التحرك سريعاً. ومع تزايد الزخم، بدأ المستثمرون بالانتقال من التداول عبر المنصات إلى خيارات الحفظ الذاتي الموثوقة للأصول مثل محافظ ميتاماسك (MetaMask) وإكسودوس (Exodus)، إلى جانب محفظة بيست واليت (Best Wallet-BEST) التي رسّخت مكانتها سريعاً كأداة أساسيةٍ للمتداولين الجادين بتوفيرها لمالكي عملتها الأساسية -عملة BEST- ميزة قائمة “العملات المنتظرة” (Upcoming Tokens)، والمُخصّصة لاكتشاف العملات الواعدة قبل رَوَاجها، لتُوفر ما هو أبعد من مجرد الاستثمار المبكر، أي ركوب قطار المكاسب من أولى محطاته بينما يستعد للانطلاق.

وبينما تنتظر بقية المتعاملين في السوق إدراج العملات في المنصات أو الضجة الإعلامية، يُمكن لمالكي عملة بيست واليت (Best Wallet) الاستثمار قبل البقية في اكتتاباتٍ مثيرة وبأقل الأسعار الممكنة، حتى قبل معرفة البقية بوجود الفرصة، ما يُعد عامل جذب مثالي لمن يود تحقيق مكاسبَ تصل إلى 10 أضعافٍ أو حتى 100 ضعفٍ خلال دورة الارتفاعات الحالية.

Alpha doesn’t wait. Neither should you. 🎯



Upcoming Tokens in Best Wallet puts early-stage projects in your hands. 🌐



1️⃣ See what’s trending before the crowd

2️⃣ Learn about each project with in-app info

3️⃣ Buy and track your tokens all in one place



Download Best Wallet today!… pic.twitter.com/SQofs9A6Na — Best Wallet (@BestWalletHQ) July 1, 2025

ولا تتوقف استخدامات التطبيق هنا؛ فمع تركيز هذه الدورة على ربط القطاع المالي التقليدي بعالم الويب الثالث (Web3)، تأتي بطاقة الدفع باستخدام أرصدة الكريبتو Best Card في قلب هذا التحول عبر استبدال البطاقات البنكية التقليدية بأنظمة الدفع السلسة باستخدام العملات المستقرة أينما يتوفر دعم بطاقات ماستركارد.

يُذكر استمرار المشروع باكتساب الزخم سريعاً، لينجح اكتتاب عملته بجمع قرابة 16 مليون دولار، خاصةً وأن عملة بيست واليت (Best Wallet) تمثل عماد نظام تقني متنامٍ ومُصممٍ خصيصاً لمواكبة موجة الارتفاعات المنتظرة.

أخيراً، يُمكنكم الانضمام إلى اكتتاب عملة بيست واليت (Best Wallet) الآن عبر زيارة الموقع الرسمي قبل ازدياد الطلب عليها عند إدراجها في المنصات، كما يُمكنكم أيضاً متابعة آخر المستجدات عن طريق حسابات المشروع على منصتي X وتيليجرام.