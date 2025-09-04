توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE): جهود لإنشاء خزانة مؤسساتية للعملة بقيمة 175 مليون دولار بقيادة محامي إيلون ماسك تمهد لضخ مؤسسات وول ستريت استثمارات بملايين الدولارات في هذه العملة

تولى محامي إيلون ماسك قيادة مبادرةٍ لإنشاء خزانة مؤسساتية من عملة دوجكوين (Dogecoin) بقيمة 175 مليون دولار، لتتطلع توقعات سعر عملة DOGE إلى انطلاقةٍ قويةٍ بدعم من الطلب المؤسساتي الجديد.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

سجّلت عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) رسمياً ظهورَها الأول في ساحة وول ستريت بإطلاق مبادرة لإنشاء خزانة مؤسساتية لأرصدة رائدة عملات الميم، وتُعزز هذه الخطوة التوقعات السعرية المُبشرة لعملة دوجكوين (Dogecoin)؛ فقد أعلنت مؤسسة House of Doge عن دخولها في شراكةٍ مع شركة CleanCore Solutions المُدرَجة في بورصة نيويورك لإطلاق أول خزانة مؤسساتية “رسمية” لعملة دوجكوين (Dogecoin) بقيادة المحامي الشخصي لإيلون ماسك، أليكس سبيرو (Alex Spiro).

يُذكر أن الخزانة ستسمى علنياً CleanScore (Zone)، لتكون الأولى والوحيدة المدعومة من مؤسسة دوجكوين (Dogecoin Foundation) وتحت إشراف ذراعها القانوني مؤسسة House of Doge Inc. بالتعاون مع شركة 21Shares.

House of Doge, Dogecoin Foundation & CleanCore Solutions (NYSEAM: ZONE) launch 175M Dogecoin Treasury.https://t.co/XMQGQqLZec — Dogecoin Foundation (@DogecoinFdn) September 2, 2025

وتتضمّن اتفاقية الشراء التزامَ أكثرَ من 80 مؤسسةٍ -تشمل شركة Pantera Capital- بضخ استثماراتٍ بقيمة 175 مليون دولار عبر عقود ضمانٍ لتأمين ضم أرصدة عملة دوجكوين (Dogecoin) لصالح الخزانة، ما يجعل عملة الميم الرائدة هذه مواكبةً للتوجّه العام نحو ضم عملات رقمية إلى أصول خزائن الشركات، ما يُعزز وضعية عملة دوجكوين (Dogecoin) كأصل رقمي مُهيّأ لتبنٍّ مُوسّعٍ في الأسواق المالية التقليدية.

يأتي ذلك في وقتٍ من المتوقع فيه أن يُقرَّ مجلس الشيوخ الأمريكي قانون CLARITY بحلول تشرين الأول/أكتوبر، ما قد يفتح المجال أمام تدفق رؤوس الأموال المؤسساتية التي كانت تترقب الوضوح التنظيمي.

توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin): هل بإمكان وول ستريت دفع السعر للانطلاق؟

ربما يكون التعرّض المؤسساتي الاستثماري المباشر لعملة دوجكوين (Dogecoin) بقيادة إيلون ماسك هوَ المُحفز الذي طالما انتظرته العملة، خاصة مع اقتراب اكتمال نموذج الراية الفني المبشر والممتد منذ شهرين، وهو أحد أنماط استكمال المسار التي قد تدفع السعر إلى مواصلة مسيرة ارتفاعاته التي بدأت في تموز/يوليو فور انتهاء موجة التصحيح الحالية.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) اليومية يوضّح الاقترابَ من اكتمال نمط الراية المبشر، المصدر: TradingView

يأتي ذلك بالتزامن مع إبداء مؤشرات الزخم بوادرَ انعكاس مُحتملٍ للاتجاه، حيث يستعد مؤشر القوة النسبية (RSI) لاستعادة مستواه الوسطي والاستقرار أعلى 50، ما يوحي بإمكانية استعادة المشترين زمام المبادرة، فيما يتجه خطا مؤشرMACD لتشكيل تقاطع ذهبي للمرة الأولى منذ منتصف آب/أغسطس، ما يُعتبر عادةً إشارةً على قرب المرور بموجة ارتفاع قوي.

وإذا احتفظت العملة بزخمها، فقد يخترق السعر الحدَّ العلوي لنمط الراية، ولكن عليه أولاً اختراق حاجز 0.245$، مع ضرورة إعادة اختباره بنجاح لتأكيد المسار الصاعد. حينها، يُمكن للسعر معاودة اختبار لاحقه عند 0.38$، ما سيتيح حينها مكاسب تصل إلى 70% مقارنة بمستوياته الحالية.

ومع توقع خفض معدلات الفائدة الأمريكية هذا الشهر كعامل محفز للاستثمار بأصول المخاطرة، قد يمتد الارتفاع ليستعيد السعر أعلى مستوياته المسجلة أواخر عام 2024 حول 0.49$، كما أن الموافقة المحتملة على إنشاء صندوق تداول فوري لعملة دوجكوين في البورصة (Dogecoin Spot ETF) في تشرين الأول/أكتوبر المقبل قد تُعزز اندماجها بعمقٍ في أسواق رأس المال الأمريكية، ما قد يشعل موجة طلب جديدة تتجاوز التوقعات الفنية.

مستقبلاً، يُمكن للموافقة على إطلاق الـ Dogecoin Spot ETFsوازدياد تبني العملة وإنشاء خزائن مؤسساتية منها دفعُ السعر لبلوغ 1$، ما سيُمثل انطلاقة بنسبة 360% مقارنةً بالمستويات الحالية.

