توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) مع وصول قيمة مراكزها المفتوحة إلى 3.36 مليار دولار؛ هل يراهن المتداولون على ارتفاع كبير قادم؟

رحى ياسين
رحى ياسين
آخر تحديث: 
إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

لا يفصلنا سوى 32 يوماً فقط عن القرار النهائي للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشأن إنشاء أكثر من 92 صندوق تداول فوري في البورصة (Spot ETFs)، بما في ذلك صندوق شركة جرايسكيل (Grayscale) لتداول عملة دوجكوين في البورصة (Dogecoin ETF)، وهو أول صندوق ETF مخصص لعملة ميم على الإطلاق. وما يزال خبراء وكالة بلومبيرج ((Bloomberg يرون أن فرص الموافقة على إنشاء هذه الصناديق تتجاوز 90%، علماً أن هذا القرار سيأتي بتأثير كبير على توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin).

وتمتاز عملة دوجكوين ((Dogecoin بأحجام المراكز المفتوحة الضخمة في السوق، حيث تُظهر عقودها الآجلة مستوياتٍ مستقرةً تقارب 17 مليار عملة DOGE، بقيمةٍ تقديريةٍ تصل إلى 4.01 مليار دولار.

كما تشير بيانات CoinGlass إلى أن السوق لم يشهَد أي تراجع يُذكر، بل ارتفعت أرقام المراكز المفتوحة بأكثر من 15% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يعني هذا أنّ نحو 16.82 مليار عملة دوجكوين (Dogecoin) -بقيمةٍ تقارب 3.99 مليار دولار- لا تزال مُحتجزةً في سوق المشتقات، حتى مع تباطؤ السوق عموماً.

16.82 مليار عملة دوجكوين (Dogecoin) لا تزال في السوق

مقارنة بين صفقات عملة دوجكوين (Dogecoin) المفتوحة في المنصات المختلفة
المصدر: CoinGlass

تتصدّر منصة Gate.io مراكز العقود الآجلة لعملة دوجكوين (Dogecoin)، وتمتلك عقوداً مفتوحة بقيمةٍ تتجاوز 1.02 مليار دولار. وتأتي منصة بينانس (Binance) في المرتبة الثانية بحصةٍ تبلغ حوالي 20.65% من إجمالي المراكز المفتوحة أي ما يُقارب 824.56 مليون دولار، ما يجعلها مركزاً رائداً آخر للاستثمار في عملة DOGE.

وفيما يتعلق بالسعر، يظل سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) في نطاق ثابتٍ دون اتجاه واضح، إلا أن التمركز المستمر في العقود الآجلة يُظهر أن ثقة المستثمرين بالعملة لا تزال قوية ولم تتأثر حتى الآن.

توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin): هل سيدفع قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) سعرها نحو مستوى 1$؟

المخطط البياني لأداء عملة دوجكوين (Dogecoin)
المصدر: زوج العملات DOGE/USD على موقع TradingView

يُحاول سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) حالياً اختراق خط الاتجاه الهابط (باللون الأبيض في المخطط البياني أعلاه)، والذي مثل جدار المقاومة الرئيسي لأسابيع، وإذا نجَحَ السعر باختراقه والبقاء فوقه، فسيصبح الاختبار الحقيقيّ التالي منطقة المقاومة عند 0.26$ و0.30$.

كما يتموضع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند مستوى 80، لذا قد نرى انخفاضاً طفيفاً قبل انطلاق السعر للأعلى، خاصة مع اقتراب اجتماع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والحديث عن خفض معدلات الفائدة، ما من شأنه زيادة التقلب.

وفيما تحوّل مؤشر MACD إلى الإيجابية في دلالةٍ على تجدد الزخم الصاعد، يشير التحليل الفني العام إلى أن سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) على أعتاب موجةٍ صاعدة محتملة، مع إمكانية انطلاقه نحو منطقة 0.32$ و0.35$ إذا تمكن من تجاوز المقاومة، مع بقاء احتمال حدوث تصحيح قصير الأمد.

الاستثمارات المؤسساتية تتحول نحو مشاريع العملات الوظيفية بدلاً من عملات الميم

كيفية تنزيل تطبيق محفظة بيست واليت (Best Wallet)

تشير دورة السوق الحالية إلى أن المستثمرين المؤسساتيين لم يعودوا يتبعون ضجيج عملات الميم كما في السابق، بل بدؤوا التركيز على مشاريع العملات الرقمية التي تتمتع باستخداماتٍ وظيفيةٍ عملية أبرزها عملة بيست واليت (Best Wallet-BEST)، والتي يُعَد اكتتابها أحد أبرز اكتتابات العملات الرقمية التي خطفت الأنظار مع جمعِهِ أكثر من 1 مليون دولار في أقل من أسبوعين.

ويقدم المشروع محفظة لامركزية تعالج العديد من العيوب القديمة السائدة منذ عام 2021، مع إضافة مزايا مثل الرهن ومبادلة العملات، وتقدم عملة بيست واليت (Best Wallet) لمالكيها رسوماً منخفضة وميزاتٍ حصرية ومكافآت رهن تصلُ حالياً إلى 85%.

بيانات رهن عملة بيست واليت (Best Wallet)

ويُمكنكم ببساطةٍ شراء عملة بيست واليت (Best Wallet) عبر تطبيق المحفظة باستخدام الفيزا والماستركارد، أو من خلال مبادلتها مع عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو عملة تيثر (Tether-USDT). باختصار، يبدو المشروع كاستثمار مستقبلي وظيفي أكثرَ من كونه مجرّد عملة ميم قصيرة الأجل، مع تمتعه بزخم متنامٍ يدعَمُ استدامته.

لزيارة الموقع الرسمي لعملة بيست واليت (Best Wallet) اضغط هنا

رحى ياسين
