إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

لا يفصلنا سوى 32 يوماً فقط عن القرار النهائي للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشأن إنشاء أكثر من 92 صندوق تداول فوري في البورصة (Spot ETFs)، بما في ذلك صندوق شركة جرايسكيل (Grayscale) لتداول عملة دوجكوين في البورصة (Dogecoin ETF)، وهو أول صندوق ETF مخصص لعملة ميم على الإطلاق. وما يزال خبراء وكالة بلومبيرج ((Bloomberg يرون أن فرص الموافقة على إنشاء هذه الصناديق تتجاوز 90%، علماً أن هذا القرار سيأتي بتأثير كبير على توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin).

وتمتاز عملة دوجكوين ((Dogecoin بأحجام المراكز المفتوحة الضخمة في السوق، حيث تُظهر عقودها الآجلة مستوياتٍ مستقرةً تقارب 17 مليار عملة DOGE، بقيمةٍ تقديريةٍ تصل إلى 4.01 مليار دولار.

كما تشير بيانات CoinGlass إلى أن السوق لم يشهَد أي تراجع يُذكر، بل ارتفعت أرقام المراكز المفتوحة بأكثر من 15% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يعني هذا أنّ نحو 16.82 مليار عملة دوجكوين (Dogecoin) -بقيمةٍ تقارب 3.99 مليار دولار- لا تزال مُحتجزةً في سوق المشتقات، حتى مع تباطؤ السوق عموماً.

16.82 مليار عملة دوجكوين (Dogecoin) لا تزال في السوق

تتصدّر منصة Gate.io مراكز العقود الآجلة لعملة دوجكوين (Dogecoin)، وتمتلك عقوداً مفتوحة بقيمةٍ تتجاوز 1.02 مليار دولار. وتأتي منصة بينانس (Binance) في المرتبة الثانية بحصةٍ تبلغ حوالي 20.65% من إجمالي المراكز المفتوحة أي ما يُقارب 824.56 مليون دولار، ما يجعلها مركزاً رائداً آخر للاستثمار في عملة DOGE.

وفيما يتعلق بالسعر، يظل سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) في نطاق ثابتٍ دون اتجاه واضح، إلا أن التمركز المستمر في العقود الآجلة يُظهر أن ثقة المستثمرين بالعملة لا تزال قوية ولم تتأثر حتى الآن.

توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin): هل سيدفع قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) سعرها نحو مستوى 1$؟

المصدر: زوج العملات DOGE/USD على موقع TradingView

يُحاول سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) حالياً اختراق خط الاتجاه الهابط (باللون الأبيض في المخطط البياني أعلاه)، والذي مثل جدار المقاومة الرئيسي لأسابيع، وإذا نجَحَ السعر باختراقه والبقاء فوقه، فسيصبح الاختبار الحقيقيّ التالي منطقة المقاومة عند 0.26$ و0.30$.

كما يتموضع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند مستوى 80، لذا قد نرى انخفاضاً طفيفاً قبل انطلاق السعر للأعلى، خاصة مع اقتراب اجتماع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والحديث عن خفض معدلات الفائدة، ما من شأنه زيادة التقلب.

وفيما تحوّل مؤشر MACD إلى الإيجابية في دلالةٍ على تجدد الزخم الصاعد، يشير التحليل الفني العام إلى أن سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) على أعتاب موجةٍ صاعدة محتملة، مع إمكانية انطلاقه نحو منطقة 0.32$ و0.35$ إذا تمكن من تجاوز المقاومة، مع بقاء احتمال حدوث تصحيح قصير الأمد.

