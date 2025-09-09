الخوف يعم أسواق الكريبتو وسط عزوف المتداولين عن العملات البديلة الخطرة

تراجعت قراءة مؤشر الخوف والطمع إلى 44 بعد بقائها في نطاق وسطي لعدة أيام.

دخل قطاع الكريبتو مرحلة عزوفٍ عن المخاطرة مع هيمنة الخوف على المستثمرين خلال عطلة نهاية الأسبوع وفقاً لمؤشراتٍ عديدة.

أبرز النقاط: المزاجُ العام لأسواق الكريبتو تراجَع إلى نطاق الخوف خلال عطلة نهاية الأسبوع مع توجّه المتداولين نحو الأصول البارزة كعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة ريبل (Ripple-XRP).

يرى مُحللون أن موسم العملات البديلة لن يتجدَّد حتى أواخر العام إثر تراجع أحجام التداول وازدياد الحذر في السوق.

يتمسك بعض المتداولين بالتفاؤل، مُدّعين أن العملات البديلة مقوّمةٌ بأقل من قيمتها الحقيقية، وأن هذه الدورة قد لا تتبع أنماط التنصيف التاريخية

بعد بقائه في نطاق وسطي لعدة أيام، تراجعت قيمة مؤشر الخوف والطمع (Crypto Fear & Greed Index) يوم الأحد إلى 44.

المتداولون يعزفون عن العملات البديلة الغامضة لصالح عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة ريبل (Ripple) وفقاً لبيانات منصة Santiment

صرّحت منصة تزويد بيانات البلوكتشين Santiment بانسحاب المتداولين من العملات البديلة الغامضة وتدوير استثماراتهم باتجاه الأصول المعروفة كعملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة ريبل (Ripple)، ونوَّهت في تقريرها الصادر الأحد الماضي إلى “التركيز الكبير على العملات مرتفعة القيمة السوقية والإشارة إلى عزوف المتداولين عن المخاطرة”.

يتزامن هذا التبدل مع ترقب موسم العملات البديلة المُحتمل، لكنّ مُحللي شركة Bitfinex يرون أن تجدد زخم العملات متواضعة القيمة السوقية لن يتجدد قبل إطلاق بعض صناديق الكريبتو المتداولة في البورصة (Crypto ETFs) لاحقاً هذا العام.

فبينما انخفض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 5.38% خلال الشهر الماضي، ارتفع سعر عملة إيثريوم (Ethereum) بنحو 9.44% وفقاً لموقع CoinMarketCap، فيما بقيت غالبية العملات البديلة تحت الضغط رغم علاماتٍ على القوة هنا وهناك، فيما بلغت قيمة مؤشر موسم العملات البديلة 56 الأحد الماضي بحسب موقع CoinMarketCap، لتعكسَ هذه القيمة إمكانية انطلاق موسم العملات البديلة، لكنّها تُعبر عن تردد السوق في ذات الوقت.

ويُعبر هذا المؤشر عن أداء أفضل 100 عملة بديلة مقابل عملة بيتكوين (Bitcoin) خلال 90 يوماً، وصرّح المتداول Rekt Fencer أن “هذا هو التصحيحُ الأخير للعملات البديلة” في إشارة إلى تراجع أحجام التداول وتوتر الأجواء.

🚨 THIS IS THE FINAL SHAKEOUT FOR ALTCOINS



Alts are more OVERSOLD than during:



COVID

FTX Crash

Tariff War



No one believes anymore



That’s exactly why the altseason is coming pic.twitter.com/7VTU742qmU — Rekt Fencer (@rektfencer) September 6, 2025

من ناحيةٍ أخرى، ما يزال مسار عملة بيتكوين (Bitcoin) على المدى القريب عُرضَةً للتقلب، ويصف المحلل Daan Crypto Trades تحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) “بالمترددة” والقابلة لإعادة ملامسة مستوياتها الدنيا الشهرية وتصفية الصفقات الأخيرة المُضاربَة على الارتفاع، وأضاف: “قد يتسبّب ذلك ببعض الذعر والخوف من كسر مستوى الدعم النفسي البالغ 100,000$”.

فيما رفض مؤسس شركة MN Trading Capital -المُحلل مايكل فانديبوب (Michael van de Poppe)- هذا التشاؤم، مُدّعياً أن العملات البديلة “مُقوّمةٌ حالياً بأقل من قيمتها الحقيقية” مقارنةً بالدورات السابقة، وأضاف أن عام 2025 سيكون “مختلفاً تماماً” عن أنماط السوق الماضية.

ووَافق مُحلل عملة بيتكوين (Bitcoin) المدعو PlanC على هذه القراءة، وحذّر من تبنّي قناعاتٍ مبنيةٍ على دورات التنصيف الثلاثة الماضية وحسب، وكتب على منصة X (تويتر سابقاً): “كلُّ من يعتقد أن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) سيبلغ ذروته في الربع الرابع من هذ العام، فإنه لا يفهم شيئاً في علوم الإحصاء والاحتمالات”.

Anyone who thinks Bitcoin has to peak in Q4 of this year does not understand statistics or probability.



The halving is completely irrelevant at this point, and there is zero fundamental reason—other than a psychological, self-fulfilling prophecy—for the peak to occur in Q4… — PlanC (@TheRealPlanC) September 5, 2025

إريك ترامب: “لا شك” في بلوغ عملة بيتكوين (Bitcoin) علامة المليون دولار

صرّح إريك ترامب -نجل الرئيس الأمريكي وأحد مؤسسي شركة American Bitcoin (ABTC)- بأنه “لا يشك” في بلوغ عملة بيتكوين (Bitcoin) سعرَ مليون دولار في السنوات القادمة، مشيراً إلى أن ما دفعه لتبني هذ القناعة هو الطلب المتزايد من الحكومات والشركات الكبرى والعائلات الثرية، مُعبراً عن ذلك بقوله: “الجميع يريد عملة بيتكوين (Bitcoin)، الجميعُ يودُّ شراءها”، وأضاف: “هذا هو سبب تصريحي بأنّ سعرَها سيبلغ المليون دولار، ولا جدال في هذا”.

فيما عبّر المدير التنفيذي لشركة Galaxy Digital مايك نوفوجراتز (Mike Novogratz) عن عدم اقتناعه بتوقعات بلوغ السعر علامة المليون دولار قريباً، مُحذراً من أن تحقق هذا التوقع سيعكس انهياراً للاقتصاد الأمريكي بدلاً من قصة نجاح لقطاع الكريبتو.

وقد ظهرَ نوفوجراتز ضيفاً في حلقةٍ جديدة من برنامج Coin Stories، وتحدَّث إلى المضيفة ناتالي برونيل (Natalie Brunell) بقوله: “هؤلاء المُهللون لبلوغ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) علامة المليون دولار العام القادم، لا أدري بمَ أجيب عليهم”، وأضاف: “لن نبلغ هذه النقطة دون أن نكون في وضعٍ مُزرٍ تماماً محلياً”، وأكمل: “أفضّل استقرار سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) عند مستوياتٍ أقلَّ على افتقار الولايات المتحدة بأكملها للاستقرار”.