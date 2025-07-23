توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بعد قيام شركة ترامب الإعلامية باستثمار 2 مليار دولار فيها، هل ستبدأ السوق الصاعدة؟

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قامت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا بالاستحواذ على عملات بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 2 مليار دولار، لتشكّل ما نسبته ثلثي محفظتها النقدية، بينما يواصل سعر العملة التماسك عند مستوى 118,000$.

تتزايد حدّة التوقعات الإيجابية لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بعد إعلان مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا (Trump Media and Technology Group) استثمارَها نحو 2 مليار دولار في عملة بيتكوين (Bitcoin) ومشاريع مرتبطة بالعملات الرقمية، حيث تعكس هذه الخطوة توسعاً ملحوظاً في ارتباط دونالد ترامب بقطاع الكريبتو خلال رئاسته. ووفقاً لبيانات الشركة، تمثل الأصول الرقمية ما يقرب من 66% من محفظتها النقدية البالغة 3 مليار دولار، ما يُعد بمثابة تصويتٍ مؤسساتي واضح على الثقة بقيمة العملة على المدى الطويل.

🇺🇸 Trump Media and Truth Social are expanding crypto involvement through user incentives and investment products.#trump #etfhttps://t.co/2wWgeH8EdQ — Cryptonews.com (@cryptonews) July 10, 2025

وأشعلت هذه الخطوة حماساً جديداً في السوق حول دورة صاعدة محتملةٍ مدفوعةٍ بزخم عملة بيتكوين (Bitcoin).

استقرار سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) عند 118,000$ يُمهّد الطريق لموجة صاعدة قوية

رغم ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبةٍ تجاوزت 55% منذ أدنى مستوى لها في نيسان/أبريل عند 74,508$، إلا أنه دخل مُؤخراً مرحلة استقرار حول 118,000$.

وأفاد محلّل الكريبتو JA Maartun أن ما مجموعه 32,300 عملة بيتكوين (Bitcoin) تم تحويلها إلى منصات التداول خلال ساعةٍ واحدة فقط بتاريخ 17 تموز/يوليو، وقد سبق ذلك عمليتا تحويل كبيرتان بقيمة 15,800 و13,400 عملة من محافظ ذات أرصدة عالية تحتوي أكثر من 100 عملة BTC.

عادةً ما تشير هذه التحركات الضخمة إلى سلوك تصريفي بغرض جني الأرباح، لا سيّما بعد بلوغ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) ذروَته الجديدة عند 123,205$ في 14 تموز/يوليو. وعقب تحرك السيولة من قبل الحيتان، تراجع سعر العملة ليستقرَّ حالياً في نطاقٍ يتراوح بين 117,000$ و118,000$.

ومع استقرار سعرها وتحوّل الاستثمارات نحو عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة سولانا (Solana-SOL) والعملات متوسطة القيمة السوقية، تميل العملات البديلة إلى تحقيق أداء يتفوّق على غيرها.

Time to stay cautious 😉



Open Interest in altcoins is starting to diverge from Bitcoin Open Interest. It’s all good while the music’s still playing—but there’s a risk hanging overhead. pic.twitter.com/ONS9J1MsBg — Maartunn (@JA_Maartun) July 21, 2025

وقد شهدت أسعار كلٍّ من عملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة سولانا (Solana) ارتفاعاتٍ ملحوظة تجاوزت نسبتها 10% خلال الأسبوع الماضي، في حين انفرد قطاع عملات الميم بارتفاع قدره 8% خلال اليوم فقط، مقترباً من قيمة سوقية إجمالية تبلغ 90 مليار دولار.

ومع توقيع الرئيس ترامب مؤخراً على قانون “GENIUS” بعد تمريره بموافقة الحزبين في مجلس النواب، يرى محللون مثل Ali Charts أن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) قد يشق طريقه نحو مستوى 131,200$، شريطة أن يظل مستوى 117,400$ داعماً للسعر.

التحليل الفني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin): استهداف السيولة يُمهّد لانعكاس صاعد نحو 130,000$

فنيّاً، يُظهر المخطط البياني لزوج BTC/USD ضمن الإطار الزمني الساعيّ نمطاً واضحاً لاستهداف السيولة، إذ انخفض السعر مؤقتاً دون مستوى الدعم الرئيسي بهدف تفعيل أوامر البيع وتصفية صفقات المضاربين على الارتفاع. وتبع هذا التحرك مباشرةً ارتدادٌ صاعدٌ خلّف فجوةً في القيمة الحقيقية (FVG)، وهي إشارةٌ تدعم الزخم الصاعد. ويُعتبر تجاوز القمة السعرية قصيرة الأمد، والتي تمثل نقطة تحوّل هيكلية، بمثابة تأكيد لانعكاس يستهدف مستوى 123,358$ كهدفٍ مبدئي.

المصدر: TradingView

ويقف مؤشر القوة النسبية (RSI) حالياً قرب مستوى 68.7 ليشير إلى زخمٍ شرائي قوي، لكنه في الوقت ذاته يقترب من منطقة الشراء الزائد، ما قد يفضي إلى مرحلةٍ قصيرة من التماسك السعري.

وفي حال تمكّن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) من اختراق قمته الحالية بنجاح، فإن التحليل البياني يُرجّح انطلاق موجة صاعدة باتجاه الهدف الثانوي عند 130,331$، حيث يُظهر المسار المتوقع احتمالية حدوث تصحيحاتٍ طفيفة، غير أن المزاج العام لا يزال إيجابياً ما دامت منطقة دعم القيمة الحقيقية (FVG) ما تزال صامدة.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER): أداء بلوكتشين سولانا يلتقي بأمان بلوكتشين بيتكوين

فيما يواصل المستثمرون البحث عن الفرصة التالية الواعدة في قطاع الكريبتو، تجذب المشاريع الجديدة التي تجمع بين التقنيات المتطورة والدعم المجتمعي الملموس مزيداً من الاهتمام، خاصةً من قِبلِ المبتدئين في هذا المجال.

ومن بين هذه المشاريع نجد عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)، والتي تكتسب زخماً متصاعداً من خلال تقديم معاملاتٍ فائقة السرعة مشابهةٍ لتلك التي تقدمها بلوكتشين سولانا (Solana blockchain)، ولكنْ ضمن إطار بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin blockchain)؛ وما يُميزها فعلياً هو احتفاظها بكافة خصائص الأمان القوية التي يشتهر بها نظام بيتكوين التقني.

يجري اكتتاب العملة حالياً على موقع مشروع Bitcoin Hyper، حيث استطاع أوائل المستثمرين جمع 4.1 مليون دولار في غضون أيام قليلة. وبإمكان المهتمين شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) مقابل 0.01235$ باستخدام باقةٍ من العملات الرقمية أو بواسطة الفيزا والماستركارد عبر موقع المشروع الإلكتروني، ويُنتظر أن يرتفع السعر تدريجياً مع تقدّم مراحل الاكتتاب.