توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): مستوى 123,100$ قد يمثل قمة مؤقتة مع وجود إشارات تحذر من حدوث تصحيح للسعر

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قد تكون أعلى مستويات عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) عند 123,100$ مجرد قمة محلية، حيث يشير مؤشر قيمة الشبكة للمعاملة (NVT) إلى نطاقات الخطر العليا، بينما يَختبر نمط المثلث اختراق مستوى 125,000$.

أرسلت أعلى مستويات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) الأخيرة عند 123,100$ تحذيراتٍ من احتمال تشكل قمةٍ محلية، حيث تشير المقاييس على البلوكتشين إلى حالةٍ من التضخم السعري الكبير.

فقد تراجع سعر العملة الرقمية بسرعةٍ بنسبة 6% إلى حوالي 115,700$ بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، وذلك بالتزامن مع تجاوز مؤشر NVT المتقدم لنطاقات الانحراف الحمراء التاريخية، والتي تتزامن عادةً مع قمم الدورات السعرية.

ولا يزال أكبر تراجع في السوق الصاعد الحالي يبلغ 23.48% فقط، وهو مستوى أقلُّ بكثير من تصحيحات الدورات السابقة التي تراوحت بين 30% و80%، ما يشير إلى أن الهيكل الأساسي للاتجاه ما يزال سليماً بالرغم من إشارات تضخم السعر على المدى القصير.

ويكشف التحليل الفني أنّ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يستقر حالياً ضمن نمط مثلث متماثل، حيث يقع مستوى الدعم بين 116,000$ و117,000$، بينما يتوضع مستوى المقاومة عند 120,000$.

مرحلة التجميع داخل نمط المثلث تختبر اختراق مستوى 125,000$

يشير المخطط البياني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) في إطار 4 ساعاتٍ إلى دخوله مرحلة تجميع (استقرار) ضمن نمط المثلث المتماثل، مع اقتراب رأس المثلث من مستوى 117,837$ تقريباً.

ويضغط هذا النمط سعرَ العملة بين مقاومة هابطة ودعم صاعد عند مستوياتٍ تتراوح بين 116,000$ و117,000$، بينما يتهيأ للتحرك في اتجاه حاسم نهاية الأمر.

وعادةً ما يلي هذا الانضغاط ارتفاع كبير في التقلبات السعرية.

ومن المتوقع أن يؤدي أي اختراق صاعد فوق خط الاتجاه العلوي (الأحمر) إلى تحرك السعر نحو مستوى 125,000$، ما يعكس ارتفاعاً قدره 6% من المستويات الحالية. في الجهة الأخرى، سيؤدي الانخفاض أسفل مستوى الدعم (الأخضر) إلى انخفاض السعر نحو 111,000$، ما يُمثل تراجعاً نسبته 6%.

كما تشير طبيعة نمط المثلث المتماثل إلى أن الثيران (المضاربين على ارتفاع السعر) والدببة (المضاربين على انخفاض السعر) لم يستطيعوا فرض سيطرتهم على السوق حتى الآن. وتوفر مستويات الدعم المتعددة شِباك أمان للحد من أي انخفاضاتٍ محتملة، علماً بأن عمليات الاستثمار المؤسسية ظلت تظهرُ عند هذه المستويات على مر التاريخ.

على أي حال، لا بد من أن نشير إلى أهمية اتجاه الاختراق النهائي لتحديد الزخم على المدى القريب وتأكيد ما إذا كان السعر سيرتفع للأعلى أم سيشهد عملية تصحيح.

بدء مرحلة توزيع العملات في السوق: السيولة العالمية تغير اتجاهها

وفقاً لـ Merlijn The Trader، يكشف ارتباط سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بمؤشر عرض النقد العالمي (M2) أن العملة الرقمية قد انتقلت إلى مرحلة توزيع العملات في السوق (التصريف) -وهي الفترة التي يبدأ فيها كبار المستثمرين ببيع عملاتهم- بعد أن مرت بمرحلتي شرائها بكمياتٍ كبيرة أو التجميع والتلاعب.

Bitcoin doesn’t move randomly.



It moves with global liquidity.

Watch M2.



When liquidity expands, $BTC pumps.



This isn’t just price action it’s macro precision. pic.twitter.com/9imQxMbH8t — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) July 20, 2025

ويشير إطار التحليل الكلي هذا إلى أنه مع توسع السيولة في دعم ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، قد تُصبح المكاسب الضخمة أكثرَ تحفظاً وتقلباً مع نضج الدورة الحالية. كذلك، توقع تحليل مؤشر تصحيح فيبوناتشي المعقد أن تصل دورة عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى ذروتها في تشرين الأول/أكتوبر، ما يعني أن الارتفاع الكبير المتوقع سيحتاج وقتاً أطول، والذي لن يَحدث بشكل فوري وسريع كما يتوقع البعض.

المصدر: TradingView

وفي حين تُمثل منطقة المقاومة بين 133,665$ و151,539$ الأهداف النهائية، إلا أن المسار إليها سيتضمن عدة مراحل تجميع بدلاً من الارتفاع مباشرةً.

وتتوافق المستويات الحالية حول 117,000$ و118,000$ مع مجموعات حجوم التداول الكبيرة، وهي مناطق شهدت تجميعاً وبيعاً مؤسسياً.

في النهاية، يَخلق هذا الازدحام عدة طبقاتٍ من الدعم والمقاومة التي تتطلب التحلي بالصبر لتخطيها بنجاح أثناء مرحلة التصريف.

عملة بيست واليت (Best Wallet-BEST): الفرصة الأخيرة لشراء العملة

يقترب اكتتاب عملة بيست واليت (Best Wallet) من نهايته، مُقدماً الفرصة الأخيرة للشراء قبل انتهاء العملات المخصصة للاكتتاب.

وتقدم عملة بيست واليت (Best Wallet) مزايا نادرةً مثل رسوم مُخفضةٍ ووصول مبكر إلى الاكتتابات الجديدة ومكافآت رهن، وسيستفيد مالكو عملة بيست واليت (Best Wallet) من مصادر دخلٍ متعددة عبرَ النظام التقني المتنامي للمنصة.

ومع اقتراب سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) من ذروة دورته السعرية وزيادة الفرص التي تقدمها العملات البديلة، تزداد قيمة المزايا التي تقدمها عملة بيست واليت (Best Wallet) مثل رسوم التداول المنخفضة والوصول الحصري إلى المشاريع الجديدة.

ولا تقتصر استخدامات العملة على وظائف المحفظة الأساسية فحسب، بل تدعم النسخة 2.5.1 من محفظة بيست واليت (Best Wallet) بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) إلى جانب أكثر من 60 بلوكتشين أخرى، مقدمة حل تخزين آمن لا يتطلب وصاية خلال فترات تقلب السوق.

ويتيح عملها مع مجمع Rubic لمنصات التداول الحصول على أفضل أسعار التداول عبر أكثر من 200 منصة تداول لامركزية (DEX)، وهو أمر ضروريٌّ لإعادة التوازن إلى المحفظة الاستثمارية، خاصة لدى اختبار عملة بيتكوين مستويات مقاومةٍ حاسمة.

كذلك، تُجهّز المنصة مُستخدميها للمرحلة التالية من دورة السوق من خلال بطاقات الخصم المباشر المدعومة بالعملات الرقمية وأدوات التداول المتقدمة التي ستُطلقها قريباً.

ومع احتمال تجاوز سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) 125,000$ أو تراجعه نحو 111,000$، يخلق الدمج بين استخدام بنية تحتية آمنةٍ للتخزين والاستثمار في عملة بيست واليت (Best Wallet) فرصاً استثمارية متنوعة.

لذا، على المهتمين الإسراع وشراء العملة بغرض الاستفادة من مزايا المستثمرين الأوائل، حيث يقترب الاكتتاب من نهايته، ولم يتبقَّ سوى كمية محدودة من العملات.