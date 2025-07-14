توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): بنك أوف أمريكا يختار عملة بيتكوين (Bitcoin) كأفضل عملة على الإطلاق – فهل يشعل ذلك موجة تجميع مؤسساتي جديدة؟

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إليكم توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بعد اختيارها من قبل بنك أوف أمريكا كأفضل العملات أداءً بمكاسبَ نسبتها 18.2% منذ بداية العام، بالإضافة إلى جذب صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETFs) استثماراتٍ يومية بقيمة 1 مليار دولار، ما قد يدفع السعر للوصول إلى 150,000$.

أعلن بنك أوف أمريكا (Bank of America) رسمياً تصنيف عملة بيتكوين (Bitcoin) كأفضل عملةٍ من حيث الأداء لعام 2025، في خطوة تُعَد علامة فارقة خلال مسيرة العملة الرقمية نحو التبنّي العام، إذ لم يَعُد بإمكان وول ستريت تجاهلها.

ففي تقريره الصادر بتاريخ 9 تموز/يوليو الجاري تحت عنوان “الرابحون والخاسرون عبر الأصول” (Cross-Asset Winners & Losers)، كشف البنك العملاق الذي يُدير أصولاً بقيمة 1.6 تريليون دولار عن ارتفاع قيمة عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 18.2% منذ بداية العام، متجاوزةً بقوةٍ عملات الملاذ الآمن التقليدية، بما في ذلك الكرونة السويدية والفرنك السويسري واليورو. في المقابل، انخفض سعر عملة الدولار الأمريكي بنسبة 10.1% منذ بداية العام، ليحتلَّ المَركز الأخير بين 14 فئة أصولٍ شملها التقرير.

المصدر: Cointelegraph على X

يأتي هذا الدعم المؤسساتي في الوقت الذي سجّل فيه سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مستوياتٍ جديدةً متتالية متجاوزاً 118,856$، وسَط حركة شراء هائلةٍ من صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETFs) وخزائن الشركات. فقد سجّلت هذه الصناديق في الولايات المتحدة دخول استثماراتٍ يومية تجاوزت مليار دولار ليومين متتاليين، وذلك لأول مرةٍ منذ إطلاقها في كانون الثاني/يناير 2024.

🚀 US-based spot Bitcoin ETFs have recorded over $1 billion in inflows for two straight days, a first since their launch in January 2024. #Bitcoin #ETFshttps://t.co/O32A2zt4ry — Cryptonews.com (@cryptonews) July 12, 2025

واجتذبَ صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك (BlackRock) وحدَه 953 مليون دولار يوم الجمعة، ما ساعد على رفع إجمالي أصول صناديق Bitcoin ETFs إلى ما يزيد على 140 مليار دولار.

وتزامن هذا الارتفاع مع إعلان الرئيس ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن العملات الرقمية تُحقق مكاسبَ هائلة، ما أدى إلى نشاطٍ مؤسساتي كبير. ومن المتوقع أن يُسهم هذا الإقبال المؤسساتي والطلبُ المتزايد في تمهيد الطريق لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) كي ترتفع باستمرار نحو 150,000$ وأكثر.

احتمال استهداف مستوى 150,000$ وفقاً لنموذج الكوب والمقبض المدفوع بالتحركات المؤسساتية

يكشف التحليل الفني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) عن أدلةٍ قويةٍ على تجميع هائلٍ من قبل المؤسسات، وذلك عبر عدة أنماطِ كوب ومقبض تتشكل عبر أطر زمنيةٍ مختلفة.

المصدر: حساب Coinvo على منصة X

ويُظهر المخطط البياني الأسبوعي أن عملة بيتكوين (Bitcoin) قد أكملت ما قد يكون أكبر تشكيلٍ لنمط “الكوب والمقبض” في تاريخها، حيث يتشكل النمط الحالي ضمن نطاق سعري يتراوح بين 60,000$ و110,000$، علماً أن تشكيلات الكوب والمقبض السابقة في النطاقين السعريين 25,000-30,000$، و50,000- 70,000$ أدت إلى ارتفاعاتٍ هائلةٍ نحو 70,000$ و100,000$ على التوالي.

كما يكشف المخطط البياني المقارِن بين الذهب وعملة بيتكوين (Bitcoin) عن أوجه تشابهٍ في أنماط تجميع المؤسسات لهذين الأصلين. فقد أدى تداول الذهب ضمن نطاقٍ سعري ضيق (حول مستوى 2,100$) ولفترةٍ طويلةٍ إلى ظهور مناطق تجميع على شكل كوب قبل أن ينطلق السعر في رحلة ارتفاعٍ ليصل إلى 3,354$، بزيادة نسبتها 60%.

المصدر: حساب Coinvo على منصة X

وتتطابق حركة سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً مع هذا النمط تماماً، حيث اختبر السعر مستوى المقاومة عند حوالي 106,500$ وأعاد اختبارها أكثرَ من مرة قبل أن يتجاوز 118,000$.

بشكلٍ غير مباشر، تشير الطبيعة المنهجية لهذا التجميع إلى أنّ المؤسسات الاستثمارية تبني مراكزها تدريجياً دون التأثير على حركة السوق.

بالإضافة إلى ذلك، تُقدم بيانات احتياطيات منصات التداول تأكيداً واضحاً على أن صدمة المعروض دفعت الأسعار إلى الارتفاع، فقد انخفض عدد عملات بيتكوين (Bitcoin) المُحتفظ بها في المنصات بشكلٍ حادٍّ من 3.25 مليون إلى 2.55 مليون عملة بيتكوين، ما يعني خروجَ ما يقرب من 700,000 عملة BTC من المخزون المتاح للتداول.

المصدر: حساب Coinvo على منصة X

ويمثّل هذا التراجع سحبَ 3.3% من المعروض المتداول من عملة بيتكوين (Bitcoin) من أجل التخزين طويل المدى، فيما يشير مسار السوق إلى احتمال انخفاض الاحتياطيات إلى ما بين 2.0 و2.2 مليون عملة بيتكوين (Bitcoin)، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2018.

أما من ناحية المؤشرات الفنية، فيشير ارتفاع مؤشر القوة النسبية (RSI) حتى 73.56 إلى حالةٍ من الشراء الشديد، مشابهةٍ لما حدث أواخرَ أيار/مايو عندما استقر سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بالقرب من 110,000$.

ومن المعلوم أن شراء المؤسسات يُحدِثُ تحركاتٍ سوقية مختلفة عن الارتفاعات التي يتسبّب بها صغار المستثمرين. ويشير ضغط الشراء المستمر من صناديق التداول الفوري (ETFs)، وخزائن الشركات، والجهات السيادية إلى أن السوق قادرة بسهولةٍ على استيعاب أي تراجعاتٍ تصلُ ما بين 110,000$ و111,000$، ما سيُهيّئ المشهد للتحرك نحو مستوى يتراوح بين 120,000$ و125,000$.

تحليل موجات إليوت يشير إلى دورة صاعدة بفضل تبنّي الكيانات السيادية

يُظهر المخطط البياني الكامل لدورات عملة بيتكوين السعرية لعملة بيتكوين (Bitcoin) أن العملة في الموجة الخامسة من السوق الصاعدة يتم دفعُها قدُماً نتيجة تبنّي المؤسسات والجهات السيادية لها، لا عبرَ مضاربات صغار المستثمرين.

المصدر: Uptrendcrypto على TradingView

وعلى عكس الموجات السابقة المدفوعة بتنصيف عملة بيتكوين (Bitcoin) وخوف المستثمرين من تفويت الفرص، تتضمّن المرحلة الحالية تخصيصاتٍ إستراتيجية من جهاتٍ تُخطط للاحتفاظ بالعملة لفتراتٍ لا تقل عن 20 عاماً، في تحوّلٍ جوهريّ يَخلق طلباً أكثرَ استدامةً يُمكنه دعم أسعار أعلى لفتراتٍ أطول.

وتُشير التعليقات التوضيحية على المخططات البيانية إلى دولٍ يُحتمل أنها تستخدم عملة بيتكوين (Bitcoin) لمعالجة الديون الوطنية، ما يدل على دخول صناديق الثروة السيادية والبنوك المركزية على خط الاستثمار في عملة بيتكوين، وتُعَد هذه الصناديق من أكبر مجمّعات رأس المال عالمياً، ومن شأن مُشاركتها أن تُقزّم موجات التبنّي المؤسساتي السابقة.

كما تُظهر التوقعات على منصة بوليماركت (Polymarket) للمراهنات الآن احتمالاتٍ بنحو 80% لوصول سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى 120,000$ نهاية الشهر الجاري، وتوقعاتٍ بنسبة 92% ببلوغ هذا المستوى قبل نهاية العام.

BTC strike prices on Polymarket?



Oh heck yeah!



But it's not even mid-July and we already hit $118,000



$120,000 seems easy



$999,969 programed



HIGHER pic.twitter.com/DchAgWQ5Tw — Wendy O (@CryptoWendyO) July 12, 2025

بشكلٍ خاص، يُهيّئ اقتراح الرئيس ترامب بخفضٍ تاريخيّ لمعدلات الفائدة مقداره 300 نقطة أساس ظروفاً مثالية لاستمرار صعود عملة بيتكوين (Bitcoin)، وسيؤدي التوسّع النقدي الهائل إلى انخفاض حاد في قيمة عملة الدولار، ويُعزز توجّه المؤسسات نحو الأصول غير السيادية، كما سيُؤدي تراجع قيمة الدولار إلى تضخم قيمة الأصول، ما يجعل من عملة بيتكوين المستفيد الرئيسي.

وهكذا، يشير هذا المناخ السياسي المواتي وتسارُع تبنّي المؤسسات إلى أن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) قد يصل إلى ما بين 150,000$ و200,000$، مع تجاوز مستويات المقاومة التقليدية خلال مرحلة اكتشاف السعر الحقيقي.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) تفتح إمكانات التمويل اللامركزي (DeFi) أمام عملة بيتكوين (Bitcoin)

مع وصول سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى مستوياتٍ غير مسبوقةٍ، باتت قيود سرعة المعاملات وارتفاع الرسوم تمثل تحدياتٍ متزايدةً أمام المستثمرين الساعين إلى تعظيم مكاسبهم.من هنا تبرز عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) كحلٍّ جذاب، حيث تقدم منصة توسُّع من الطبقة الثانية قائمة على آلة سولانا الافتراضية (SVM) بهدف توفير معاملاتٍ فوريةٍ ومنخفضة التكلفة بعملة بيتكوين (Bitcoin)، مع فتح الباب أمام فرص التمويل اللامركزي (DeFi) التي كانت غير متاحةٍ سابقاً لمالكي عملة BTC.

وفقاً لذلك، جمَع اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) أكثر من 2.7 مليون دولار، مع وعود بعوائد سنوية (APY) جذابة للمستثمرين الأوائل من خلال برامج الرهن، وذلك قبل الإطلاق المرتقب للشبكة الرئيسية خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2025.

وعلى عكس استثمارات عملة بيتكوين (Bitcoin) التقليدية التي تفتقر إلى الحيوية، تتيح منصة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) للمستخدمين ربط ممتلكاتهم من عملة بيتكوين (Bitcoin) عبرَ الشبكة، والوصول إلى منصات التمويل اللامركزي (DeFi)، ومتاجر الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وتطبيقات الألعاب اللامركزية (dApps).

وتوفّر خاصية تغليف بيتكوين (Wrapped BTC) إمكانية التنقل السلس بين بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وشبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) دون الحاجة إلى التعريف بهوية العميل (KYC) للتمتع بالميزات الأساسية.

كما يأتي إطلاق الشبكة الرئيسية المُقرَّر في أواخر عام 2025، كي يضعَ عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) في وضع مثالي للاستفادة من موجة تبنّي المؤسسات لعملة بيتكوين (Bitcoin).

أخيراً، يُمكن للمستثمرين الأوائل شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) باستخدام عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو عملة تيثر (Tether-USDT) أو عملة بينانس (Binance Coin-BNB) من خلال منصاتٍ مثل محفظة بيست واليت (Best Wallet)، مع خططٍ لإدراج العملة في منصات تداول كبرى بعد إطلاق الشبكة الرئيسية.