توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): بعد 8 سنوات من تحديث SegWit، هل يحفّز “يوم الاستقلال” الارتفاعَ التالي لعملة بيتكوين؟

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يصادف الأولُ من آب/أغسطس مرورَ ثماني سنوات على تحديث SegWit لبلوكتشين بيتكوين، والذي مثّل نقلةً نوعية للشبكة أعادت بناء البروتوكول وأنتجت منافساً هو عملة بيتكوين كاش (Bitcoin Cash-BCH). عُرف هذا الحدث باسم “يوم استقلال بيتكوين”، وقد قلل من تأثير مُجمّعات التعدين الكبيرة، وقدّم مساراً أكثر قابلية لتوسع بلوكتشين بيتكوين عبر شبكة الطبقة الثانية Lightning Network.

ففي عام 2017، دخل مجتمع عملة بيتكوين (Bitcoin) في “حرب أحجام الكتل”، إذ أراد البعض -أبرزهم روجر فير (Roger Ver)– زيادة حجم الكتل لتحقيق معاملاتٍ أسرع وتبنٍّ جماعي أكبر. في المقابل، عارض البعضُ الآخر هذه الخطوة بذريعة أن مثل هذه التغييرات ستُفضي إلى مركزية الشبكة من خلال اشتراط بنية تحتية عالية التخزين، ما من شأنه إقصاء مُشغّلي العُقَد الصغار.

If every 1MB block were always full, it would take over 55 years to fill my new HD. Let's raise the block size limit. pic.twitter.com/LfN7zHn0b8 — Roger Ver (@rogerkver) August 4, 2015

وفي النهاية، فعَّلَ مقترحُ تحسين بيتكوين رقم 91 (BIP 91) تحديثَ SegWit، ليتيح حلولاً خارج البلوكتشين مع الحفاظ على اللامركزية. أما المعسكر المعارض، فقد أطلق عملة بيتكوين كاش (Bitcoin Cash) التي أتاحت حجم كتلٍ أكبر، ولكنّها لم تحقق التبنّي المأمول على المدى الطويل.

عملة بيتكوين (Bitcoin) مقابل عملة بيتكوين كاش (Bitcoin Cash): مقارنة بعد 8 سنوات

أدى التفرّع الشبكي إلى ظهور شبكتين مختلفتين، كانت لكلٍّ منهما رحلتها الخاصة في السوق.

عملة بيتكوين (Bitcoin) 1 آب/أغسطس، 2017: حوالي 2,718$ 1 آب/أغسطس، 2025: حوالي 115,000$ المكاسب: حوالي 4,200% القيمة السوقية: أكثر من 2.2 تريليون دولار

عملة بيتكوين كاش (Bitcoin Cash) 1 آب/أغسطس، 2017: حوالي 550$ أعلى سعر لها: في أيار/مايو 2021: حوالي 1,600$ أدنى سعر لها في 2022: حوالي 90$ 1 آب/أغسطس، 2025: حوالي 552$ القيمة السوقية: حوالي 10,9 مليار دولار



على الرغم من الزخم الذي حققته في بداياتها، إلا أن عملة بيتكوين كاش (Bitcoin Cash) تأخرت كثيراً من ناحيتي التبنّي وأداء السعر. في المقابل، عززت عملة بيتكوين (Bitcoin) دورها كمَخزنٍ للقيمة، بينما لم تكتسب عملة بيتكوين كاش زخماً كافياً على المستوى العالمي كوسيلة دفع.

التوقعات الفنية لعملة بيتكوين (Bitcoin): سلبية مع ترقب

من الناحية الفنية، لا تزال توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) تشير إلى الهبوط، فقد كسر سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مؤخراً خط اتجاهٍ صاعد رئيسي قرب 117,000$، حيث تشير سلسلة الارتفاعات المنخفضة ونمط المثلث الهابط إلى ضعف الزخم. كذلك، يُظهر المخطط البياني لأربع ساعات تداولٍ انزلاقاً هابطاً يتبعه نموذج “الغربان السوداء الثلاثة” ما يشير إلى تنامي قوة البيع.

مخطط بياني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) – المصدر: Tradingview

السعر الحالي: حوالي 113,600$

مستوى المقاومة الرئيسي: 114,942$

مستويات الدعم الواجب مراقبتها: 112,643$ يليه 110,587$، ثم 108,420$

مؤشر القوة النسبية: 30.63، يقترب من البيع الشديد ولا يوجد تباعد يوحي بارتفاع السعر حتى الآن

متوسط الحركة البسيط لـ 50 يوماً: ينحدر نحو 117,264$

فكرة تداول: يُتيح فشل الارتداد عند 114,900$ فرصة بيع مع إيقاف خسارة فوق 116,000$، وتتوضع الأهداف المُحافظة عند 112,600$ و110,600$، فيما يحتاج المضاربون على الارتفاع إلى إغلاق السعر فوق 117,000$ مع حجم تداول قوي لتغيير المزاج العام.

الخلاصة:

بعد ثماني سنوات من تحديث SegWit، ما تزال عملة بيتكوين (Bitcoin) تزدهر كأصلٍ رقمي مُهيمنٍ وقوي فنياً ومستقر أيديولوجياً؛ ويُذكرنا “يوم الاستقلال” لهذا العام بأن قوة البروتوكول تكمن في إجماع المجتمع، لا في البرمجة فقط. وسواء أشعل هذا الحدثُ موجةً جديدةً من التفاؤل أم لا، فإنه يُعزز التطور الفريد لعملة بيتكوين كنظامٍ مالي لامركزي وأصلٍ يَصل تقييمه إلى تريليونات الدولارات.

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يتجاوز 6.2 مليون دولار مع اقتراب ارتفاع السعر

جمعت عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) -أول شبكة طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين مدعومةٍ بآلة سولانا الافتراضية (SVM)- مبلغَ 6,278,761$ مليون دولار في اكتتابها الجاري حالياً -من أصل الهدف التمويلي البالغ 21,644,097$- بسعر العملة الحالي وقدره 0.0115$، مع توقعاتٍ بالإعلان عن مستوى السعر التالي قريباً.

وتم تصميم عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) كي تجمع أمان شبكة بيتكوين مع سرعة شبكة سولانا (Solana)، وهي تُتيح عقوداً ذكية سريعة ومنخفضة التكلفة، وتطبيقاتٍ لامركزية (dApps)، وإنشاء عملات ميم جديدة، كلُّ ذلك من خلال ربطٍ سلس بشبكة بيتكوين. كذلك، تم تدقيق المشروع من قبل شركة Coinsult بالإضافة إلى تصميمه بحيث يوفر قابلية التوسع والثقة والبساطة.

أخيراً، تجمع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) بين جاذبية عملات الميم والاستخدامات الحقيقية، ما يجعل منها منافساً قوياً بين شبكات الطبقة الثانية، ومشروعاً جديراً بالاهتمام في عام 2025، لا سيّما مع إمكانية رهنها واكتتابها المبسط وإطلاقها الكامل المتوقع بحلول الربع الأول من العام القادم.