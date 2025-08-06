توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): بين رهان بقيمة 1.95 مليار دولار وأمر رئاسي من ترامب ونمط راية هابط دون 115,000$

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على الرغم من التراجع الطفيف في سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مطلع اليوم بنحو 0.43% واستقراره عند 113,906$ مصحوباً بحجم تداول يومي يقارب 58.5 مليار دولار، فقد استمرَّ ورود الاستثمارات الكبيرة، إذ تعافت شركة جالاكسي ديجيتال (Galaxy Digital) من خسائرها البالغة 295 مليون دولار للربع الأول كي تُحقق أرباحاً بلغت 30.7 مليون دولار للربع الثاني، في تحولٍ يُعزى إلى مواصلتها شراء المزيد من عملة بيتكوين (Bitcoin) كي ترتفع حيازتها الإجمالية من 13,704 عملة BTC إلى 17,102 عملة بقيمةٍ تقارب 1.95 مليار دولار حالياً.

Galaxy Digital now holds 17,102 BTC, up 4,272 BTC in Q2. pic.twitter.com/3EmcmIzi53 — TFTC (@TFTC21) August 5, 2025

فبعد تحقيق جميع فروعها مكاسبَ عديدة، وصف الرئيس التنفيذي للشركة -مايك نوفوجراتز (Mike Novogratz)- شهر تموز/يوليو بالأفضل على الإطلاق؛ فمع تباطؤ أنشطة التداول، ازدادت مكاسب فرع الشركة الخاص بالأسواق العالمية بمعدل 28%، كما عزّزت الشركة استثماراتها في البنية التحتية من خلال توسيع مركز البيانات التابع لها المسمى هيليوس (Helios)، لكنّ الأهم هو استحواذ شركة جالاكسي على 4,272 عملة بيتكوين (Bitcoin) إضافية خلال الربع الثاني وحده، ما يساهم في خفض معروض العملة، وقد يشكل عامل دعم قوي لسعرها على المدى الطويل.

شركة كانجو (Cango) تنجح بتعدين 650 عملة بيتكوين (Bitcoin) في تموز/يوليو، بزيادة بلغت 44% مقارنة بالشهر السابق

نجحت شركة كانجو (Cango) الصينية –العاملة سابقاً في مجال قروض السيارات- بالتحول إلى شركة تعدين متكاملة وسريعة النمو لعملة بيتكوين (Bitcoin)؛ ففي تموز/يوليو وحده، نجحت الشركة بتعدين 650.5 عملة BTC مقارنةً بـ 450 عملة فقط في حزيران/يونيو، وذلك بفضل استثمارها 256 مليون دولار في أجهزة التعدين المتطورة من شركة بيتمين (Bitmain) وبلوغ طاقتها الحاسوبية معدل تجزئةٍ (هاش) قدره 32 إكساهاش في الثانية (EH/s)، لتصبح حالياً إحدى أكبر 20 شركة مدرجة في البورصة عالمياً من حيث حيازة عملات بيتكوين، إذ تحتفظ حالياً بـ 4,529.7 عملة BTC بقيمة 512 مليون دولار.

Miner Monthly Production (BTC)



We have added Cango $CANG to the miner dashboard and removed $HUT, which no longer reports each month



In July 2025 $CANG reported a massive production figure of 650.5 BTC and the company now holds 4,529.7 BTChttps://t.co/BlAsulSdQD pic.twitter.com/JeN3FE4JBC — Farside Investors (@FarsideUK) August 5, 2025

يُذكر أن تحوّلها من شركةٍ تنشط في قطاع السيارات إلى العملات الرقمية لا يُمثل تغييراً جذرياً لهويتها، بل اتباعاً لاتجاه عالمي أوسع؛ فمنذ نيسان/أبريل، نجحت شركة Cango بتعدين أكثر من 1,600 عملة بيتكوين (Bitcoin)، في دلالةٍ على التزام يتسم بالزخم.

وتمثل هذه الخطوة تعزيزاً للثقة المؤسساتية، وتساهم في امتصاص المعروض المتاح على المدى الطويل، وهي خطوة جديرة بالاهتمام، لا سيّما من شركةٍ مقرها الصين المعروفة بصرامة إجراءاتها في قطاع الكريبتو.

أمر ترامب الرئاسي بشأن العملات الرقمية يعزز الدعم السياسي للقطاع

يُنتظر توقيع دونالد ترامب أمرا تنفيذياً يحمي شركات الكريبتو والجماعات المتحفظة من “فقدان الخدمات المصرفية” (Debanking)، في خطوة تستهدف معالجة موجة محاولة خنق القطاع الثانية (Operation Chokepoint 2.0)، مع مزاعم باستخدامها لحجب الخدمات المصرفية عن شركات الكريبتو.

BREAKING: Trump is getting ready to sign an executive order that will fine banks for debanking crypto companies.



No more "operation chokepoint" in the US! 🇺🇸 pic.twitter.com/Yp19BhAmph — Coin Bureau (@coinbureau) August 5, 2025

وينص الأمر الرئاسي على مطالبة الوكالات الفيدرالية بالتحقيق في أية انتهاكاتٍ محتملة، إلى جانب مراجعة الأطر التنظيمية التي ربما ساهمت في التمييز ضد هذه الجهات. ورغم الجدل القانوني الدائر حول إمكانية تنفيذ هذا القرار فعلياً، إلا أن رسالته السياسية واضحة: المزيد من الدعم الرسمي للأصول الرقمية. وإذا ما أثبت جدواه، فقد يُحسّن سبل تمتع شركات الكريبتو بخدمات التمويل وتوفر السيولة لتزداد ثقة المستثمرين، وربما يدفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى مواصلة الارتفاع المستقبلي.

التحليل الفني: سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يواصل المراوحة دون 115,000$

على المخطط البياني بمدى الأربع ساعات، بقي سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) عالقاً دون خط الاتجاه الهابط ومؤشر متوسط الحركة الأسي بمدى 50 فترة (EMA-50) عند 115,440$، وكلاهما حاجز مقاومة متحرك. وجاء فشل السعر مؤخراً باختراق حاجز 115,400$ مصحوباً بتشكل شموع تداول ذات أجسام صغيرة وفتائل علوية طويلة، في إشارة إلى تردد المستثمرين وغياب الزخم الصاعد، في حين تحوم قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) حول 46 ليستمر الميل إلى مواصلة الانخفاض.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، المصدر: Tradingview

فإذا أخفق الثيران (المضاربون على الارتفاع) باستعادة مستوى 115,440$، سيبقى سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) عرضة للانزلاق صوب مستويات دعمه الرئيسية:

أقرب مستويات الدعم: 112,178$

112,178$ مستوى الدعم التالي: 110,663$

110,663$ الدعم اللاحق: 109,060$

في المقابل، قد يتيح اختراق حاجز 115,440$ استهداف حواجز المقاومة البالغة 116,912$ و118,878$ توالياً.

إستراتيجية تداول مقترحة للمضاربة على الانخفاض:

مستوى الدخول: 113,800$

113,800$ حد إيقاف الخسائر: 115,600$

115,600$ الهدف الأول: 112,180$

112,180$ الهدف الثاني: 110,660$

تُرجح صفقة المضاربة على الانخفاض هذه كفة استمرار السعر بالتراجع ما لم ينجح باختراق حاجزي مؤشر EMA-50 وخط الاتجاه الهابط، ويفضل انتظار إغلاق شمعة هابطة قوية قبل تنفيذ هذه الصفقة.

حصيلة اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) تتجاوز 7.2 مليون دولار مع اقتراب ارتفاع السعر

نجح اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hype) -العملة الأساسية لأول حل طبقة ثانية عاملة على بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) قائمة على آلة سولانا الافتراضية (SVM)- بجمع تمويل تجاوزت قيمته 7.2 مليون دولار لتبلغ 7,280,980$ من مستهدف المرحلة الحالية البالغ 7,502,850$، وتُباع العملة حالياً بسعر 0.01255$، ومن المقرر ارتفاعه قريباً بحلول مرحلة الاكتتاب التالية.

وتم تصميم شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدة للجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وسرعة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، ما يتيح مزايا العقود الذكية وإمكانية تطوير تطبيقات لامركزية (dApps) سريعةٍ وبتكلفةٍ منخفضة، فضلاً عن إتاحة إطلاق عملات الميم الجديدة وتداولها. كلُّ ذلك عبر أداة ربط سلس بعملة بيتكوين (Bitcoin)، وخضعت عملة المشروع -المُصممة لتوفير قابلية التوسع والموثوقية والبساطة- إلى تدقيق فريق Coinsult بنجاح.

فنجاح عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) بالجمع بين جاذبية عملات الميم والاستخدامات العملية جعلها إحدى أقوى منافسي عملات حلول الطبقة الثانية لعام 2025، كما أن توفيرها آلية رهن مجزية، وتمتع اكتتابها بالإثارة، وتوقع الإطلاق الكامل لشبكتها المتطورة بحلول الربع الأول من العام القادم، أكسبها آفاق ارتفاع قوي فورَ إطلاقها.