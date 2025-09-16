حصيلة اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) تتجاوز 16 مليون دولار تمهيداً لانطلاق عصر نظم التمويل القائم على عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بصُحبتها

رغم استضافتها متصدرة ترتيب العملات الرقمية عالمياً من حيث القيمة السوقية، تبقى منظومة بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) المالية متخلفة كثيراً عن ركب نظيرتها لبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) وصيفة ترتيب نظم البلوكتشين ذات القيمة الإجمالية المحجوزة (TVL) ضمن نظامها التقني البالغة 64.6 مليار دولار، مقارنةً بنظيرتها التي لا تتجاوز 7.39 مليار دولار ضمن نظام بيتكوين التقني، ليُبرزَ هذا التباين مدى القدرات الكامنة ضمن قطاع التمويل القائم على بلوكتشين بيتكوين ((BitcoinFi.

ليأتي مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الساعي إلى رأب هذه الفجوة بتوفيره أسرع حلول الطبقة الثانية المتاحة على بلوكتشين بيتكوين على الإطلاق، وبفضل جمعها بين سرعة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) الفائقة في معالجة المعاملات وأعلى معايير أمان بلوكتشين بيتكوين، يُمهّد حلها الطريق لظهور تطبيقات لامركزية (dApps) تمنح الأخيرة قابلية البرمجة والتوسع وتطلق العنان لازدهارها المنتظر.

يُذكر نجاح اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) حتى الآن بجمع أكثر من 16 مليون دولار في 3 أشهر فقط، ليُرسّخ مكانته ضمن أفضل اكتتابات العملات الجديدة لعام 2025 في إشارة واضحةٍ إلى إيمان المستثمرين القوي بإمكاناته.

أما بالنسبة للمستثمرين، فتتوافر عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) خلال مرحلة اكتتابها المستمرة لساعاتٍ قليلةٍ بسعر 0.012925$، والمُقرر ارتفاعه بحلول مرحلته التالية.

تقرير نظم تمويل عملة بيتكوين (Bitcoin) يلقي الضوء على ازدياد القيمة الإجمالية المحجوزة (TVL) ومنح البلوكتشين الرائدة قابلية التعديل البرمجي

أصدرت منصة البيانات المؤسساتية مايسترو (Maestro) تقريرَها حول “وضعية قطاع التمويل القائم على بيتكوين (BitcoinFi)” الشهر الماضي، والذي ضمَّ إحصائياتٍ مهمة حول ازدهار هذا القطاع، وفي جوهره نظمُ التمويل اللامركزي (DeFi) القائمة على عملة بيتكوين (Bitcoin).

ويُظهر التقرير بلوغ إجمالي القيمة المحجوزة (TVL) ضمن النظام التقني 7.39 مليار دولار. وبرغم ثقل هذا الرقم، فإنه يبقى بعيداً بفارق كبير عن نظيره ضمن نظام إيثيريوم التقني، ويُشكّل نحو نصف نظيره ضمن نظام سولانا التقني البالغة قيمته 14.37 مليار دولار.

المصدر: https://defillama.com/protocols/liquid%20staking/Solana

وفيما يُواصل قطاع العملات المستقرة توسيع نطاقه ضمن نظام بيتكوين التقني مع احتجاز أرصدة إجماليةٍ بقيمة 860 مليون دولار حالياً، وفي مقدمته عملة يو إس دي إيه (USDa-USDA) ضمن النظام التقني لبروتوكول أفالون (Avalon) -وهي عملة مستقرة مرتبطة بالضمانات الموازية ((CDP وتتيح للمستخدمين احتجاز ممتلكاتهم من عملة بيتكوين (Bitcoin) كضمانٍ لتلقي أرصدة موازية من عملة يو إس دي إيه ((USDa- فضلاً عن عملة هيرماتيكا يو إس دي إتش (Hermetica USDh-USDH) المدعومة باحتياطياتٍ موازيةٍ من عملة BTC وإستراتيجيات تحوّطٍ لإبقاء قيمتها مستقرة.

وثمّة رؤيةٌ رئيسيةٌ أخرى تتمثل برفع القدرات البرمجية للبلوكتشين، فهناك حالياً 5.52 مليار دولار -أي نحو 52,000 عملة بيتكوين (Bitcoin)- مُحتجزةً ضمن نظم تقنيةٍ يُمكن استخدامها للاستفادة من نظم التمويل اللامركزي (DeFi) والإقراض، وإصدار العملات المستقرة، وتطوير العملات الرقمية، وغيرها من تطبيقات العقود الذكية.

كما ضاعف بروتوكول ستاكس (Stacks) أحدُ جوانب الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين القيمةَ الإجماليةَ المحجوزة ضمن نظامه التقني بأكثر من الضعف في الربع الثاني من عام 2025 مُضيفاً قرابة 2,000 عملة بيتكوين (Bitcoin)، بينما تُواصل الشبكات الفرعية الاحتفاظ بأكبر أرصدة عملة BTC المُحتجزة، فيما تتصدّرُ تطبيقاتٌ مثل بروتوكولات تجميع المعاملات وفق آلية المعرفة الصفرية (zk-rollups) والتطبيقات العاملة على آلة سولانا الافتراضية ((SVM الساحة حالياً.

وتؤكد هذه الأرقام على الدعم المؤسساتي وتوجه المطوّرين لجعل عملة بيتكوين (Bitcoin) أكثرَ من مجرد أصلٍ يقتصر على الاحتياطيات، لكنّ الطلب لا يأتي من الجانب المؤسساتي وحده؛ فعلى الصعيد الثقافي، أثبتت انطلاقة العملات العاملة وفق معيار BRC-20 أن صغار المستخدمين متحمّسون أيضاً لتجربة قابلية بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) للبرمجة، حتى ولو عبرَ وسائل أقلَّ كفاءة.

المصدر: https://www.gomaestro.org/reports/bitcoinfi-2025.html

سلبيات معيار BRC-20 وقدرة شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) على حلها

من المؤكد أنّ المستخدمين يودون أن تتمتع بلوكتشين بيتكوين بمزايا إضافية، ما يعني ازدهار العملات العاملة وفق معيارBRC-20 . فبعد إطلاقها وفق معيار Ordinals المبسّط لتضمين البيانات، لم تكُن العملات المُصممة وفق معيار BRC-20 مهيأةً لتوفير ساحةٍ ماليةٍ متكاملة، فيما تنامت شعبيتها بقوة لتصل أحجامُ تداولها اليومية إلى 128 مليون دولار وفقاً لتقرير منصة Maestro، إيذاناً بظهور فئةٍ جديدة من عملات الميم بقيادة عملة أوردي (Ordi-ORDI) وعملة ساتس (Ordinals-SATS) تمكّنت من اقتطاع حصةٍ من القطاع.

لكنّ المشكلة تكمن في أن العملات العاملة وفق معيارBRC-20 تُعَد مجرّد مواربةٍ مؤقتةٍ وليس ابتكاراً حقيقياً، فهيَ تعتمد على تضمين البيانات خارج البلوكتشين دون آليات التحقق المعروفة، ما يجعل ملكيتها تتسم بالغموض.

كما أن كلَّ عملية تحويل تُثقل كاهل الطبقة الأساسية لبلوكتشين شبكة بيتكوين، ما يترتب عليه ارتفاع الرسوم وإثارة جدل واسع. فبدون عقود ذكية، تبقى قيمة هذه العملات رهناً للمضاربات بدلاً من توفير خصائص الإقراض والعملات المستقرة والتطبيقات اللامركزية متعددة المزايا. هنا، تبرز فرصة الجيل التالي من مشاريع نظم التمويل القائم على عملة بيتكوين، خاصةً وأن العملات العاملة وفق معيار BRC-20 أظهرَت قوة طلب العملات القائمة على بلوكتشين بيتكوين وقابليتها للبرمجة، فيما كشفت أيضاً عن قيود التطوير نظراً للافتقار إلى منظومةٍ قابلةٍ للتوسع.

ويُعنى مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) بتوفير هذه المنظومة بتوفيره أسرَع حل طبقة ثانية على بلوكتشين بيتكوين تم تطويرها على الإطلاق، والتي تجمَعُ بين أعلى معدلات سرعة بلوكتشين سولانا وأمان بلوكتشين بيتكوين، ما يتيح خصائص العقود الذكية والاستفادة من نظم التمويل اللامركزي (DeFi)، ويُوفر نظاماً تقنياً متكاملاً يتيح توسيع نطاق مختلف الأنشطة.

لماذا يتيح حل بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديد منظومةً أفضل

تُوفر شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدة أداةً تسمح بربط أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) مباشرةً بها. وبمجرّد الربط، تصبح الأرصدة قابلةً تماماً للتعديل البرمجي، في آليةٍ تشبه جزئياً طريقة إصدار المستخدمين أرصدة عملة يو إس دي إيه (USDa) عبر بروتوكول Avalon باحتجاز أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) الخاصة بهم كضمانٍ للاقتراض، ولكنْ في هذه الحالة تتمتع الأرصدة المربوطة بالشبكة بمرونةٍ أعلى كثيراً.

ويُرسّخ هذا التصميم أساساً لم تتمكن المشاريع السابقة من توفيره، فأداة الربط تعمل وفق خوارزمية المعرفة الصفرية لتأمين ربط الأرصدة ببلوكتشين بيتكوين الأساسية، بينما تأتي قابلية التوسّع من عملها على آلة سولانا الافتراضية (SVM).

وسيتمكن المطوّرون من الوصول إلى نظام قائم على لغة البرمجة Rust، مع أدوات تطوير كأداة Anchor، ما يُسهل تطوير تطبيقات لامركزية آمنةٍ وعالية الأداء، فضلاً عن استفادة المستخدمين من التنفيذ المتوازي للمعاملات والرسوم الزهيدة وسرعات إتمام المعاملات العالية في أجزاء من الثانية، علماً أن أصولهم ستبقى محمية بضمانات تسوية بلوكتشين بيتكوين.

يُذكر وضوحُ فريق عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) بشأن شفافية إنجازاته بنشره تحديثاتٍ منتظمة في حسابه على منصة X، بما فيها أبحاثه الجارية حول طبقة التنفيذ؛ فبدلاً من الاعتماد على آلة إيثيريوم الافتراضية (EVM) ومعوقاتها المعروفة، يُظهر عمل عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) على آلة سولانا الافتراضية (SVM) الكيفية التي يُمكن لشبكتها فيه مُعالجة المعاملات بانسيابيةٍ وربطها بتسوية بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin blockchain) دون الإخلال بالموثوقية. يُبرز هذا الالتزام الشفاف بالتطوير أوجُهَ تميزه عن مشاريع مثل Fractal Bitcoin وكذلك SatoshiVM، والتي وعَدَ مُطوروها بابتكاراتٍ أخفقت في توفير بنية تحتية آمنةٍ أو مستدامة.

$HYPER Update



Hyper runs on Solana VM, mapping its parallel model to Bitcoin settlement—delivering faster dApps, validated flows, and stronger performance than EVM, with Solana’s runtime + Bitcoin’s security.



Read the full update 👇https://t.co/A5aTv7XfX3 pic.twitter.com/gqs2dnaCWz — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) September 12, 2025

وعليه، يقدم المشروع طبقة تنفيذ للمعاملات يُمكن للتطبيقات اللامركزية الحديثة والمتناغمة الازدهارَ ضمنها، مع استخدام بلوكتشين بيتكوين كطبقةٍ للتسوية النهائية، ويُعتبر هذا المزيج من السرعة والأمان وجاهزية المطوّرين هو ما يجعل من عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) المنظومة الأكثر مصداقية للمرحلة التالية من ازدهار نظم التمويل القائمة على عملة بيتكوين (Bitcoin).

الغرض من عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) وكيفية الحصول عليها

تُعد عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) عماد نظام بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) التقني وعملته الأساسية، فامتلاكها ضروريٌّ لدفع رسوم التحويل والمشاركة في آلية الرهن لتأمين شبكتها الجديدة، كما أنها عملة الحوكمة التي تسمح لمالكيها برسم معالم تطوير المشروع.

ويرى العديد من مراقبي السوق -بمن فيهم موقع 99Bitcoins المختص بتعليم الكريبتو- إمكانية تضاعف سعر العملة بنحو 100 ضعفٍ نظراً لضرورة امتلاكها لاستخدام كافة التطبيقات اللامركزية العاملة على شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper).

وبإمكان المهتمن شراء العملة مقابل عملة سولانا (Solana-SOL) أو عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو عملة تيثر (Tether-USDT) أو عملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC) أو عملة بينانس (Binance-BNB)، أو حتى بواسطة الفيزا والماستركارد، وذلك عبر زيارة الموقع الرسمي لاكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper).

ويوصي المشروع باستخدام محفظة بيست واليت (Best Wallet) التي تُعَد إحدى أفضل محافظ الكريبتو المتاحة حالياً، وستجدون عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) مُدرجة في قائمة العملات المنتظرة (Upcoming Tokens) الخاصة بتقييم المشاريع الواعدة ذات أقوى الإمكانات، ما يُسهّل عليكم شراء العملة وتتبع أرصدتها وتحصيل أرصدتكم بمجرد إطلاق المشروع، ويُمكنكم الانضمام إلى مجتمع المشروع بمتابعة حساباته على منصتي X وتيليجرام للوصول إلى آخر المستجدات.