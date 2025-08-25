عرض BingX الحصري للمستخدمين الجدد – اكسب ما يصل إلى 1,500+ USDT كمكافآت

آخر تحديث: أغسطس ٢٥, ٢٠٢٥

تقدم BingX، إحدى بورصات العملات المشفرة الرائدة عالميًا، للمستخدمين الجدد من المناطق الناطقة باللغة العربية فرصة مذهلة لكسب ما يصل إلى 1,500+ USDT كمكافآت من خلال منطقة المستخدمين الجدد وتحديات التداول المتقدمة. تم تصميم هذا العرض المحدود المدة لمساعدة المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة على تحقيق أقصى قدر من الأرباح منذ اليوم الأول. بمجرد التسجيل وإكمال المهام السهلة والمشاركة في التحديات المتقدمة، يمكنك الحصول على مكافآت سخية وقسائم رمزية وأموال تجريبية.



كيفية الانضمام إلى برنامج مكافآت المستخدمين الجدد من BingX

الانضمام إلى العرض الترويجي سهل:

سجل عبر رابط المكافآت الرسمي أكمل مهام منطقة المستخدمين الجدد في غضون 21 يومًا من التسجيل. انتقل إلى مهام منطقة المتقدمين لفتح مكافآت أكبر.

منطقة المستخدمين الجدد – مكافآت فورية لبدء الاستخدام

بمجرد التسجيل، يمكنك البدء في الكسب فورًا من خلال إكمال المهام التالية:

1. مكافأة التسجيل

أنشئ حساب BingX الخاص بك واحصل على صندوق مفاجأة بقيمة 5-30 USDT.

2. التحقق المتقدم من الهوية (KYC)

تحقق من هويتك لأول مرة (باستثناء الحسابات المكررة) لفتح صندوق مفاجأة بقيمة 5-500 USDT.

3. مكافأة الإيداع الأول

أودع ما لا يقل عن 50 USDT (عبر الإيداعات على السلسلة أو شراء العملات المشفرة) للمطالبة بمكافآت تصل قيمتها إلى 500 USDT.

نصيحة: قم بالإيداع مبكرًا لبدء التداول والانتقال إلى مرحلة المكافآت المتقدمة.

تحديات التداول المتقدمة – ضاعف مكافآتك

للمتداولين المستعدين للمضي قدمًا، تقدم BingX تحديات تداول حصرية محدودة المدة للفوز بمكافآت تصل إلى 8,100+ USDT.

تحدي التداول اليومي – اربح ما يصل إلى 4 USDT في صناديق تجريبية

تداول العقود الآجلة لمدة يومين متتاليين بحد أدنى 2,000 USDT.

اليوم 1: اربح قسيمة صندوق تجريبي بقيمة +1 USDT.

اليوم الثاني: اكسب +3 USDT قسيمة أموال تجريبية.

أكمل مراحل تداول العقود الآجلة – اكسب ما يصل إلى 18 USDT + 8,140 USDT في قسائم توكن

حقق أهداف حجم تداول العقود الآجلة التراكمية لفتح المكافآت:

حجم التداول المكافأة 5,000 USDT +3 USDT قسيمة أموال تجريبية 30,000 USDT +5 USDT قسيمة أموال تجريبية 200,000 USDT +10 USDT قسيمة توكن 500,000 USDT +15 USDT قسيمة توكن 1,000,000 USDT +25 USDT قسيمة توكن 5,000,000 USDT +100 USDT قسيمة توكن 10,000,000 USDT +200 USDT قسيمة توكن 30,000,000 USDT +800 USDT قسيمة توكن 50,000,000 USDT +2,000 USDT قسيمة أموال تجريبية (ميزة حصرية) 100,000,000 USDT +5,000 USDT قسيمة توكن

أنواع المكافآت التي يمكنك كسبها

تقدم BingX أنواعًا متعددة من المكافآت، كل منها يخدم أغراضًا مختلفة:

قسيمة المكافأة: تستخدم كهامش لتداول العقود الآجلة (تنتهي صلاحيتها في غضون 24 ساعة). لا يمكن سحبها، ولكن يمكن سحب الأرباح.

قسيمة صندوق تجريبي: يمكن استخدامها كهامش للعقود الآجلة أو لتعويض رسوم التداول. الأرباح قابلة للسحب.

قسيمة توكن: استبدلها بتوكنات حقيقية في حساب صندوقك، قابلة للتداول أو السحب.

قسيمة دعم التداول بالنسخ: تعمل كضمان ضد الخسائر في أوامر التداول بالنسخ.

لماذا التداول مع BingX؟

تتميز BingX بكونها منصة تداول عملات مشفرة آمنة وسهلة الاستخدام ومبتكرة تحظى بثقة أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

المزايا الرئيسية لـ BingX

أمان مثبت – إثبات احتياطيات بنسبة 100٪، مدققة من قبل شركات أمنية من الدرجة الأولى. اعتراف عالمي – الشريك الرسمي للعملات المشفرة لنادي تشيلسي لكرة القدم. تجربة تداول سلسة – متكاملة تمامًا مع TradingView. رائد التداول الاجتماعي – انضم إلى أكثر من 1500 متداول متميز وانسخ استراتيجياتهم على الفور. خيارات رافعة مالية عالية – تداول برافعة مالية تصل إلى 125 ضعف لاستراتيجيات متقدمة. مجموعة متنوعة من المنتجات – التداول الفوري والعقود الآجلة والتداول بالنسخ والمزيد برسوم تنافسية.

الشروط والأحكام

الأهلية: يمكن فقط للمستخدمين المدعوين من المناطق الناطقة باللغة العربية الذين يسجلون بعد الساعة 18:00 (UTC+8) في 2025-03-05 المشاركة. تنتهي الفعالية بعد 21 يومًا من التسجيل. تجميع المكافآت: مكافآت منطقة المستخدمين الجدد: يتم توزيعها في غضون ساعة واحدة بعد إكمال المهمة، ويجب المطالبة بها يدويًا.

مكافآت التحدي: يتم توزيعها تلقائيًا في غضون ساعة واحدة. حساب حجم التداول: يتم احتساب التداولات التي تزيد مدة الاحتفاظ بها عن 5 دقائق فقط. يتم استبعاد التداولات بين العملات المستقرة. استخدام المكافآت: لكل نوع من القسائم قواعده وقيوده الخاصة (يرجى الرجوع إلى أدلة الاستخدام الرسمية). الاختلافات الإقليمية: قد تختلف المكافآت حسب منطقتك بعد إكمال عملية ”اعرف عميلك“ (KYC). ممنوع الغش: سيؤدي استخدام حسابات متعددة أو برامج الروبوت أو الاحتيال إلى الاستبعاد. التفسير النهائي: تحتفظ BingX بالحق في التفسير النهائي لهذه العروض الترويجية.

ابدأ الآن

هذه فرصة محدودة لكسب آلاف المكافآت أثناء استكشاف واحدة من أفضل منصات تداول العملات المشفرة في العالم. سواء كنت متداولًا مبتدئًا أو متقدمًا، توفر لك BingX الأدوات والموارد والمكافآت اللازمة للنجاح.

أكمل مهام التسجيل، وانضم إلى التحديات المتقدمة، وابدأ في الكسب اليوم.