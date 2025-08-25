حملة BingX الضخمة لشهر أغسطس – اربح ما يصل إلى 8200 دولار أمريكي من المكافآت!

تعود BingX بأحد أكثر حملات المكافآت ربحًا لهذا العام، حصريًا للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من 1 أغسطس 2025 00:00 (UTC+3) حتى 31 أغسطس 2025، 23:59 (UTC+3)، ستتاح للمستخدمين المدعوين فرصة إكمال مهام تداول واستثمار مثيرة للفوز بقسائم DOGE Token وقسائم USDT Token وقسائم المكافآت وأموال تجريبية وإعانات التداول بالنسخ وإعانات التداول الشبكي وحتى معزز APR بنسبة 100%.

تم تصميم هذه الحملة العامة لمكافأة المتداولين والمستثمرين النشطين عبر العديد من المنتجات على BingX – من التداول الآجل والتداول الفوري إلى التداول بالنسخ والتداول الشبكي واشتراكات الثروة. سواء كنت متداولًا قصير الأجل أو مستثمرًا طويل الأجل، فإن هذا الحدث الذي يستمر لمدة شهر يقدم مكافآت مصممة خصيصًا لك.



نظرة عامة على الحدث

وقت الحدث: 1 أغسطس 2025، 00:00 – 31 أغسطس 2025، 23:59 (UTC+3)

الأهلية: حصريًا للمستخدمين المدعوين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

التسجيل: يجب على المستخدمين تسجيل الدخول للوصول إلى صفحة الحدث وإكمال التسجيل

مجموع المكافآت: ما يصل إلى 8200 دولار أمريكي+ في شكل مكافآت لكل مستخدم

رابط التسجيل الرسمي: حدث مكافآت BingX لشهر أغسطس

أبرز ملامح الحدث – المكافآت التي يمكنك ربحها

خلال الحملة، يمكن للمشاركين ربح مجموعة متنوعة من القسائم والمكافآت القيمة، بما في ذلك:

قسائم DOGE Token – قابلة للاستبدال بـ DOGE حقيقي في حساب صندوقك

قسائم USDT Token – قابلة للاستبدال بـ USDT، قابلة للتداول أو السحب

قسائم المكافآت – استخدمها كهامش لتداول العقود الآجلة مع رافعة مالية 5x (صالحة لمدة 7 أيام)

قسائم صندوق تجريبي – استخدمها كهامش للعقود الآجلة أو لتعويض رسوم التداول (معدل تعويض 50٪، صالحة لمدة 7 أيام)

قسائم دعم التداول بالنسخ – تأمين ضد الخسائر في أوامر التداول بالنسخ

قسائم دعم التداول الشبكي – تعزز ربحية التداول الشبكي

معزز APR بنسبة 100٪ – عزز أرباح اشتراكك في Wealth

كيفية كسب المكافآت – المهام التي يمكنك إكمالها

تغطي هذه الحملة مجموعة واسعة من مهام التداول والاستثمار. كلما زادت مشاركتك، زادت أرباحك:

تداول العقود الآجلة – أكمل متطلبات الحجم المحددة لفتح المكافآت (العقود المقومة بالدولار الأمريكي فقط؛ يجب الاحتفاظ بالصفقات لأكثر من دقيقة واحدة) التداول الفوري – متاح فقط للمستخدمين الذين أكملوا إجراءات ”اعرف عميلك“ (KYC) وليس لديهم سجل سابق في التداول الفوري/العقود الآجلة قبل التسجيل في الحدث صافي شراء العملات المشفرة – زد حيازاتك عن طريق شراء العملات المشفرة عبر الطرق المؤهلة تداول النسخ – انسخ المتداولين المتميزين واكسب إعانات على الخسائر المحتملة اشتراك الثروة – اشترك في منتجات BingX Wealth واستمتع بمكافآت APR أعلى التداول الشبكي – قم بتنفيذ استراتيجيات شبكية آلية للتداول الفوري أو العقود الآجلة للتأهل للحصول على المكافآت

قواعد مهمة وشروط الأهلية

لضمان نزاهة وشفافية الحدث، وضعت BingX قواعد واضحة للأهلية والمكافآت:

شروط التسجيل: يمكن فقط للمستخدمين المدعوين الانضمام. يجب عليك تسجيل الدخول والتسجيل في صفحة الحدث للمشاركة.

حساب حجم التداول: للعقود الآجلة: حجم التداول = الهامش × الرافعة المالية يتم احتساب العقود القياسية والدائمة المحددة بالدولار الأمريكي فقط يجب الاحتفاظ بالصفقات لمدة 1 دقيقة على الأقل حتى يتم احتسابها

أهلية التداول الفوري: متاح فقط للمستخدمين الذين تم التحقق من هويتهم من خلال KYC والذين ليس لديهم سجل تداول فوري/آجل قبل التسجيل في الحدث يستثنى التداول بين أزواج العملات التي لا تتطلب رسومًا

الأصول المستثناة: لا يتم احتساب التداولات غير المشفرة (السلع والمؤشرات والفوركس) في حجم الحدث

قواعد قسيمة المكافأة: تأتي مع رافعة مالية 5x يجب استخدامها في غضون 7 أيام من استلامها لا يمكن سحبها، ولكن يمكن سحب الأرباح

قواعد صندوق التجربة: معدل تعويض 50 صالح لمدة 7 أيام من تاريخ الاستلام

قواعد قسيمة التوكن: قابلة للاسترداد فورًا مقابل توكنات يمكن استخدام التوكنات للتداول الفوري أو السحب أو التحويل صالح لمدة 7 أيام من تاريخ الاستلام

المكافآت اليومية والمخزون المحدود: يتم توزيع المكافآت على أساس أسبقية الحضور

تدابير مكافحة الاحتيال: سيؤدي استخدام حسابات متعددة أو نفس عنوان IP/الجهاز/KYC أو السلوك الاحتيالي إلى الاستبعاد يُحظر تمامًا استخدام الأموال التجريبية أو العملات المشفرة لغسل التداولات – سيتم إلغاء المكافآت

الحقوق النهائية: تحتفظ BingX بالحق في تعديل شروط الحدث أو تفسير القواعد دون إشعار مسبق

كيفية مضاعفة مكافآتك

للحصول على أقصى مكافأة محتملة تبلغ 8200 دولار، اتبع هذا النهج الاستراتيجي:

سجل مبكرًا: سجل في اليوم الأول لتحقيق أقصى استفادة من الحملة التي تستمر لمدة شهر اجمع المهام: تداول في كل من السوق الفورية والعقود الآجلة، بالإضافة إلى تجربة التداول الشبكي وتداول النسخ لفتح فئات مكافآت متعددة استفد من اشتراك الثروة: استخدم معزز APR بنسبة 100٪ لتعزيز عوائد دخلك السلبي تداول باستمرار: حافظ على نشاط التداول طوال فترة الحدث لتأمين المكافآت اليومية قبل نفادها راقب التقدم: تحقق من صفحة الحدث بانتظام للمطالبة بالقسائم قبل انتهاء صلاحيتها

لماذا تشارك في هذه الحملة؟

هذا العرض الترويجي لشهر أغسطس ليس مجرد هدية مجانية – إنه برنامج مشاركة شامل يكافئك على استكشاف المجموعة الكاملة من منتجات BingX. سواء كنت مهتمًا بالعقود الآجلة ذات الرافعة المالية العالية أو التداول الشبكي الآلي أو نمو الثروة السلبية، فإن BingX تقدم حوافز ملموسة لجعل كل صفقة واستثمار أكثر ربحية.

هل أنت مستعد للانضمام؟

تعد حملة BingX الضخمة لشهر أغسطس فرصة ذهبية للمتداولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز تجربة التداول. مع مكافآت في فئات متعددة ومهام مرنة وفرص يومية للمطالبة، هذه هي فرصتك لكسب الكثير أثناء التداول بذكاء.

