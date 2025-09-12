توقعات سعر عملة بينانس (Binance Coin-BNB): ارتفاع مذهل بعد شراكة مفاجئة مع وول ستريت؛ فهل ستحاكي هذه الشراكة نجاحات بلاك روك (Black Rock)؟

ارتفع سعر عملة بينانس (Binance Coin) ليُسجل أعلى مستوى له على الإطلاق (ATH) عند 906.12$ بعد شراكةٍ مع شركة فرانكلين تمبلتون (Franklin Templeton)، والتوقعاتُ تُشير الآن إلى إمكانية وصوله حتى 1,500$ بدعم من وول ستريت.

وقعَّت شركة بينانس (Binance) وعملاق إدارة الأصول الأمريكية فرانكلين تمبلتون (Franklin Templeton) اتفاقاً استثنائياً لاستكشاف استخداماتٍ جديدة في تقنية البلوكتشين والتمويل التقليدي (TradFi)، وقد أدى هذا التطور إلى دعم المزاج العام الإيجابي والآفاق المستقبلية المتفائلة لسعر عملة بينانس (Binance Coin)، ما دفعه إلى تسجيل مستوى غير مسبوق. وفي بيان صحفي صدر يوم الأربعاء، أكد مسؤولون من الشركتين على الأهمية الإستراتيجية لهذه الشراكة، رغم أنه لم يتم الإعلان بعدُ عن تفاصيل المشاريع التي تتضمّنها هذه الشراكة.

فبدلاً من الكشف عن تفاصيل المشاريع، أوضحت الشركات نطاق شراكتها من منظور أوسع قائلة:

“تهدف هذه الشراكة إلى تقديم حلول مبتكرة لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستثمرين من خلال تعزيز الكفاءة والشفافية وسهولة الوصول إلى أسواق رأس المال، إلى جانب توليد عوائدَ تنافسية وتحقيق معدلات تسويةٍ أكثر فعالية”.

ولقد استجابَ السوق سريعاً لهذه التطورات الإيجابية، فبعد الإعلان عن هذه الشراكة بوقتٍ قصير، ارتفع سعر عملة

بينانس (Binance Coin) إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 906.12$ وفقاً لبيانات موقع CoinMarketCap، بينما زاد حجم تداولها اليومي بنسبة 64%.

توقعات سعر عملة بينانس (Binance Coin) مع استهدافه مستوى 1,500$ بفضل برامج نمو النظام التقني

تُركز الشراكة بين بينانس (Binance) وشركة فرانكلين تمبلتون (Franklin Templeton) على تمثيل الأصول رقمياً.

ومن المتوقع أن تقوم شركة فرانكلين تمبلتون قريباً بالتمثيل الرقمي لمجموعةٍ واسعةٍ من الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) والمنتجات الاستثمارية، ما يمنح مستخدمي منصة بينانس وصولاً مباشراً إلى هذه الاستثمارات.

ستُحفز هذه المبادرة التبني الواسع لبلوكتشين بينانس الذكية (Binance Smart Chain)، وبطبيعة الحال تأتي عملة بينانس (Binance Coin) كمُستفيد أول من دعم البنية التحتية للشبكة.

وعلى الصعيد الفني، يُسلط المخطط البياني اليومي لعملة بينانس (Binance) الضوء على منطقتي دعم رئيسيتين عند 830$ و740$ يجب مراقبتهما عن كثب في حال حدوث أي تصحيح. وفي حين أنه لا يمكن الجزم بانخفاض السعر، إلا أن الزخم الصاعد يتزايد بوضوح، وقد يُوفر أي انخفاض نحو هذه المستويات فرصة جذابة لشراء العملة بسعر منخفض نسبياً.

في الوقت نفسه، تحظى أفضل اكتتابات العملات الرقمية هذا العام -مثل اكتتاب عملة بيست واليت (Best Wallet-BEST)- باهتمام المستثمرين الأوائل، مع إمكانية تفوّق هذه العملات الناشئة على العملات الرقمية الكبرى برفقة تسارع وتيرة الزخم الإيجابي لموسم العملات البديلة.

