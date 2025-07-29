Trump’ın Kripto Projesi World Liberty Financial 1 Milyon Dolarlık Ethereum Satın Aldı

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ABD Başkanı Donald Trump ile bağlantılı olan kripto para projesi World Liberty Financial, Ethereum birikim stratejisini agresif şekilde sürdürüyor. Proje, son olarak 1 milyon dolar değerinde USDC’yi 256,75 ETH karşılığında satın aldı.

On-chain analiz platformu Arkham tarafından paylaşılan verilere göre, işlem dün gerçekleşti. Alımın ortalama fiyatı ise 3.895 dolar seviyesindeydi.

Trump Bağlantılı World Liberty Financial Ethereum Birikimini 296 Milyon Dolara Çıkardı

On-chain araştırmacı Onchain Lens’in bildirdiğine göre, World Liberty Financial son olarak 1 milyon dolarlık USDC karşılığında Ethereum satın aldı. Bu alım, projenin son dönemde gerçekleştirdiği birçok büyük Ethereum yatırımı arasına katıldı.

Geçen hafta 561 ETH için 2 milyon dolar harcayan platform, bir gün önce ise 13 milyon dolarlık USDC’yi 3.473 ETH’ye çevirdi. Aynı hafta içinde ayrıca 3.000 ETH için 10 milyon dolar ve Mayıs ayında 1.580 ETH için 3,5 milyon dolar harcadı.

Lookonchain verilerine göre, World Liberty Financial toplamda 77.226 ETH biriktirdi ve bu miktar yaklaşık 296 milyon dolar değerinde. Güncel fiyatlarla gerçekleşmemiş karı yaklaşık 41,7 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Ethereum birikimindeki bu artış, kurumsal ve kripto odaklı birçok oyuncunun ETH toplama yarışına işaret ediyor. Yeni açılan 0x286f cüzdanı kısa süre önce 12.749 ETH, yani 48 milyon dolardan fazla satın aldı. 9 Temmuz’dan bu yana en az dokuz yeni cüzdan toplamda 628.646 ETH (yaklaşık 2,38 milyar dolar) alımı yaptı.

Aynı zamanda SharpLink Gaming de Ethereum hazinesini güçlendirdi. Şirket hafta sonunda 77.210 ETH satın alarak toplamda 438.017 ETH’ye (1,69 milyar dolar) ulaştı. Geçen hafta ise 360.000 ETH için 1,33 milyar dolar harcadı.

StrategicETHReserve verilerine göre en büyük Ethereum rezervi Tom Lee’nin BitMine Immersion Tech şirketinde bulunuyor. Şirketin elinde şu anda 566.800 ETH var.

Diğer büyük Ethereum sahipleri arasında Ethereum Foundation, The Ether Machine, PulseChain, Coinbase, Bit Digital ve Golem Foundation yer alıyor.

Ethereum Kritik Direnç Bölgesine Yaklaşıyor: Teknikler ve Yatırım Girişleri Yükselişi Destekliyor

Ethereum (ETH), Şubat ayından bu yana üç kez kıramadığı 4.000 dolar direnç seviyesini yeniden test ediyor. Ancak bu sefer teknik göstergeler ve sağlam temel veriler, kırılmanın yakın olabileceğine işaret ediyor.

Son bir ayda %57 değer kazanan ETH, rekor ETF girişleri ve artan ağ aktivitesiyle destekleniyor. Ethereum yatırım ürünlerine geçen hafta 1,59 milyar dolar giriş oldu ki bu tarihindeki ikinci en yüksek seviyeye denk geliyor. ETH spot ETF’leri ise 17 gündür art arda giriş almaya devam ediyor.

BlackRock’un ETHA fonu tek başına 131,95 milyon dolar ekleyerek net varlıklarını 11,22 milyar dolara çıkardı. Tüm ETH ETF’lerinin toplam varlıkları 21,5 milyar dolara ulaşarak Ethereum’un piyasa değerinin %4,7’sini oluşturuyor.

Zincir üzerindeki veriler de güçlenmeyi teyit ediyor. Nansen verilerine göre Ethereum günlük işlem sayısı 1,62 milyona çıkarak son 3 aylık ortalamanın %73 üzerinde gerçekleşti.

Günlük aktif adres sayısı da 12 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Haftalık işlem hacmi tüm zamanların en yükseği olan 10,07 milyon adede ulaşırken, merkeziyetsiz borsa (DEX) hacmi geçen hafta 22,5 milyar doları buldu. Ethereum’daki toplam DeFi kilitli varlık (TVL) miktarı 86 milyar dolara yükselerek piyasa payını %61’e çıkardı.

Öte yandan borsalardaki ETH bakiyeleri 15,6 milyon seviyesine gerileyerek, 2017 boğa koşusundan önceki seviyelere indi; bu durum arz sıkışması olasılığına işaret ediyor.

Teknik açıdan, ETH son dönemde yükselen bir bayrak formasyonundan %31,6’lık bir yükselişle çıktı. Bu formasyonun hedef fiyatı yaklaşık 5.000 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyat, yakın zamanda 3.904 doları test etti ve 3.515 dolardan başlayan Fibonacci %23,6 geri çekilme seviyesinin üzerinde konsolide oluyor.

Şu anda ETH 3.820 doların üzerinde işlem görüyor. 50 saatlik hareketli ortalama, 100 ve 200 saatlik hareketli ortalamaların üzerine çıkarak klasik bir boğa sinyali verdi.

Direnç bölgesi 3.860 ile 4.000 dolar arasında bulunuyor. Bu bölgenin üzerindeki temiz bir kırılma, 5.000 dolara doğru güçlü bir hareketi tetikleyebilir. Olası geri çekilmelerde destek seviyeleri 3.740 ve 3.488 dolar olarak öne çıkıyor.

Bazı analistler, kırılmadan önce kısa süreli bir düşüş yaşanabileceğini belirtiyor. Piyasa analisti Michaël van de Poppe, “Long pozisyonlardaki likidite alınmaya hazır,” diyerek 3.500–3.300 dolar aralığına geçici bir geri çekilme ihtimaline dikkat çekiyor.

Ethereum’un yarın kutlanacak 10. yaş dönümü, fiyat hareketine sembolik bir anlam katıyor. Güçlü temel veriler ve artan kurumsal talepyle birleştiğinde, ETH’nin yeni bir yükseliş dönemi için hazırlandığı yorumları güçleniyor.