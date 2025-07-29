Bitcoin ve Ethereum ETF’lerine Girişler Sürüyor: İşte Son Veriler

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Yatırımcıların kripto tabanlı borsa yatırım fonlarına ilgisi 28 Temmuz’da da devam etti ve spot Bitcoin ETF’leri 157 milyon dolar net giriş kaydetti.

BlackRock’ın IBIT fonu 147.36 milyon dolar giriş kaydederek spot Bitcoin ürünleri arasındaki liderliğini daha da güçlendirdi.

SoSoValue verilerine göre ABD’de listelenen spot Bitcoin ETF’lerinin toplam girişleri 54.98 milyar dolara ulaşırken, yönetim altındaki varlıkları ise 153.19 milyar doları gördü.

ETF’ler 28 Temmuz’da günlük 3.34 milyar dolar işlem hacmi kaydetti.

BlackRock’ın ETHA Fonu Lider Konumda

Ethereum ETF’lerine ilgi devam ediyor. Ethereum ETF’leri art arda 17 gün boyunca giriş gördü ve 28 Temmuz’da 65.14 milyon dolar giriş gerçekleşti.

BlackRock’ın ETHA fonu 131.95 milyon dolar giriş kaydederek toplam varlıklarını 11.22 milyar dolara çıkardı. Bu durum, Ethereum tabanlı ürünlere yönelik yatırımcı güveninin arttığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

On July 28, spot Bitcoin ETFs saw a total net inflow of $157 million, marking the third consecutive day of net inflows. The largest inflow came from BlackRock’s ETF, IBIT, which recorded a net inflow of $147 million. Spot Ethereum ETFs registered a total net inflow of $65.14… pic.twitter.com/wBGfwLd251 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) July 29, 2025

ETF’lere duyulan bu güven, kısa vadeli alım satım dinamiklerinden çok daha fazlasını yansıtıyor. Bitget Wallet’ın Pazarlama Müdürü Jamie Elkaleh, piyasadaki yapısal değişikliklere işaret etti.

Elkaleh, “Ethereum’un %60’tan fazla artışla Bitcoin’den daha iyi performans göstermesi, kısa vadeli ivmeden çok daha fazlasını gösteriyor. ETH/BTC oranı bir yıl aradan sonra ilk kez 200 günlük ortalamanın üzerine çıkarken, grafikte oluşan altın kesişim de trend dönüşümünün devam edeceğinin bir sinyali olarak değerlendiriliyor” dedi.

Kurumsal Yatırımcılar Ethereum’a Yöneliyor

HashKey Capital’in Yatırım Araştırma Müdürü Jeffrey Hu, “Kurumsal benimsemede önemli değişiklikler olduğuna işaret eden bazı faktörler ETH’de yükselişi tetikledi. Daha da önemlisi, jeopolitik ve makroekonomik korkular artık piyasaya gölge düşüremiyor. ABD’nin kripto düzenlemelerinin netleşmesi altcoin piyasasının sermaye çekmesini sağlıyor” dedi.

Hu, “Çarşamba günü spot ETH ETF’lerine 726.6 milyon dolar günlük giriş gerçekleşmesi kurumsal yatırımcıların güvenini yansıtıyor” dedi.

Bu arada SharpLink Gaming de sahip olduğu yaklaşık 840 milyon dolar değerinde 280.706 ETH ile Ethereum Vakfı’nı geride bırakarak en büyük kurumsal Ethereum yatırımcısı oldu.

Kurumsal yatırımcılar sadece geçen ay 1.6 milyar dolar değerinde ETH satın aldı.

Bu durum kurumsal yatırımcı ilgisinin Bitcoin’den Ethereum’a kaydığını gösteriyor. Ayrıca bu şirketlerin node’lar (düğüm) işletip Ethereum staking getirilerinden yararlanarak aktif katılımcılar haline gelmeleri de olumlu bir durum olarak değerlendiriliyor.

Bitcoin ETF’leri Gücünü Koruyor

ETH ETF’leri şu anda 21.5 milyar dolar değerinde varlık yönetiyor. Bu, Ethereum’un piyasa değerinin %4.7’sine tekabül ediyor. Ethereum ETF’lerinin günlük işlem hacmi ise 1.91 milyar dolara ulaştı.

Öte yandan Bitcoin ETF’leri de gücünü koruyor. IBIT 87.19 milyar dolar değerinde varlığa sahip. Bu, Bitcoin’in piyasa değerinin %3.71’ine tekabül ediyor. Öte yandan Fidelity’nin FBTC fonu 30.8 milyon dolar, Ark Invest’in ARKB fonu ise 17.45 milyon dolar giriş gördü.

Bitcoin fiyatı 119.000 dolar civarında istikrarını korusa da Ethereum’a ilginin arttığı görülüyor. Düzenlemelerin netleşmesi, artan staking ödülleri ve kurumsal yatırımcı katılımı ile birlikte Ethereum’a ilgi giderek artıyor.