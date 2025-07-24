Trump’ın Fonundan 2 Milyon Dolarlık Ethereum Yatırımı: Yeni Ralli Başlar mı?

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ABD Başkanı Donald Trump ile bağlantılı kripto girişimi World Liberty Financial, Ethereum (ETH) alımlarını hızlandırarak kripto piyasasında dikkat çekici bir hamle yaptı.

Lookonchain tarafından aktarılan, Arkham Intelligence’ın verilerine göre şirket, 561 ETH’yi 3.567 dolar seviyesinden satın alarak toplamda 2 milyon USDC harcadı.

Trump Destekli World Liberty, ETH Birikimini 76.849 Adede Çıkardı – Kurumsal Ethereum Talebi Hızla Artıyor

World Liberty Financial, son alımıyla birlikte Ethereum (ETH) portföyünü 76.849 ETH’ye yükseltti. Mevcut fiyatlarla bu varlıkların toplam değeri yaklaşık 281 milyon doları buluyor.

Şirketin ortalama alım fiyatı 3.291 dolar seviyesinde; bu da şu anda 28 milyon doları aşan gerçekleşmemiş bir kâr anlamına geliyor.

Trump's World Liberty(@worldlibertyfi) spent 2M $USDC to buy 561 $ETH at $3,567 again 10 hours ago!



World Liberty has bought a total of 76,849 $ETH($281M) at an average price of $3,291, with an unrealized profit of $28M+.https://t.co/kaRan1WMwFhttps://t.co/0qWkRUhTQb… pic.twitter.com/Zqs9zJNurY — Lookonchain (@lookonchain) July 24, 2025

Son işlemlerle birlikte World Liberty’nin Ethereum toplama stratejisi daha net biçimde ortaya çıkarken, yatırımcıların ilgisi de giderek büyüyor.

Son 24 saat içinde 2 milyon USDC ile 561 ETH satın alan şirket, yalnızca bir gün önce 13 milyon dolarla 3.473 ETH, geçtiğimiz hafta ise 10 milyon dolarlık 3.000 ETH alımı gerçekleştirmişti. Mayıs ayında yapılan 1.580 ETH’lik 3.5 milyon dolarlık yatırım ise bu stratejinin erken adımlarındandı.

Şirketin agresif ETH alımları, Ethereum’a yönelik kurumsal ilginin de hızla arttığı bir döneme denk geliyor. Finans kuruluşları ve teknoloji odaklı şirketler, bilançolarına Ethereum eklemeye başladı. Bu da ETH’nin kurumsal portföylerdeki yerinin güçlendiğine işaret ediyor.

Örneğin BitMine Immersion Technologies ve SharpLink Gaming, Ethereum varlıklarını ciddi biçimde artıran firmalar arasında. BitMine, kısa süreliğine 300.000 ETH ile halka açık şirketler arasında liderliğe yükselmişti.

🚨 BitMine announces $250M private placement in bid to become largest corporate ETH holder.#Ethereum #BitMinehttps://t.co/p1Io4UVP6T — Cryptonews.com (@cryptonews) June 30, 2025

Ancak SharpLink, geçen hafta yaklaşık 80.000 ETH alarak toplamda 360.807 ETH’ye ulaştı ve liderliği ele geçirdi. SharpLink’in ortalama alım fiyatı 3.238 dolar, güncel değeri ise 1.3 milyar dolar civarında.

🚨 SharpLink Gaming ($SBET) is now the world’s largest corporate holder of Ethereum. As of July 20, the company holds 360,807 ETH.#Ethereum #SBEThttps://t.co/iJ1ay05mxW — Cryptonews.com (@cryptonews) July 22, 2025

Öte yandan BlackRock da Ethereum’a olan ilgisini açıkça ortaya koymaya başladı. Şirket, dijital varlık portföyünü genişleterek ETH’yi daha entegre bir varlık sınıfı hâline getiriyor.

Trump ile bağlantılı World Liberty Financial’ın ETH alımlarına devam etmesi, şirketin Ethereum’un dijital varlık dünyasındaki uzun vadeli rolüne güçlü bir inanç beslediğini gösteriyor.

Ethereum, 3.800 Dolardan Geri Çekildi – Ancak Boğa Trendinde Sarsılma Yok

Ethereum (ETH), 3.835–3.850 dolar bandından reddedilerek kısa vadeli bir düzeltmeye girmiş olsa da uzun vadeli yükseliş trendi gücünü koruyor.

🥳The first US spot #ETH ETFs launched exactly a year ago. With over $8 billion in net inflow, investor momentum, and potential staking on the way, the future seems bright for this product, analysts argue.#crypto #ETHETFs #Ethereumhttps://t.co/YqIuyeF4PX — Cryptonews.com (@cryptonews) July 23, 2025

Son 24 saatte %1 değer kaybeden ETH, şu sıralarda 3.692 dolar civarında işlem görüyor. Ancak haftalık bazda %5,5 ve aylık bazda %51’lik etkileyici bir yükseliş, kurumsal yatırımcıların stratejik alımlarını haklı çıkarıyor.

Trump bağlantılı World Liberty Financial’ın art arda yaptığı alımların zamanlaması dikkat çekiyor. ETH’nin ABD spot ETF onayının birinci yıldönümünde gelen bu alımlar, artan kurumsal ilgi ve sermaye girişiyle aynı döneme denk geliyor.

Fiyat, kilit Fibonacci direnç seviyesi olan 0.786 ($3.713) üzerinde kalmayı sürdürüyor. Ayrıca, ETH hâlâ 50 günlük hareketli ortalamanın oldukça üzerinde, bu da trendin sağlıklı olduğuna işaret ediyor. Kısa vadede bir düzeltme ihtimali bulunsa da uzun vadeli grafikler hâlâ yeni zirveleri işaret ediyor.

Analistlere göre, yukarı yönlü kırılımda ilk hedef 4.100 dolar, ardından Fibonacci uzantılarına göre 5.790 ve 8.513 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.

Öte yandan, 15 dakikalık grafikte ETH’nin “premium” bölgeye ulaşmış olması, bazı kurumsal yatırımcıların kar realizasyonuna gitmesine yol açabilir. Likidite bölgeleri 3.700–3.624 dolar arasında yoğunlaşıyor. Bu alanlara olası bir geri çekilme, yeniden birikim fırsatı sunabilir.

Analistler, fiyatın 3.720 dolardaki destek veya 3.624 dolardaki denge seviyesine çekilmesi hâlinde “akıllı para”nın yeniden alım yapacağını ve bunun da yeni yükseliş dalgasını tetikleyebileceğini öngörüyor.

ETH şu anda büyük direnç seviyelerinin altında konsolide oluyor olabilir, ancak genel piyasa yapısı ve hacim göstergeleri, bu düzeltmenin daha büyük bir çıkışın hazırlığı olduğunu gösteriyor.

Ethereum, kısa vadede bir miktar soğuma gösterse de kurumsal alımlar, ETF etkisi ve teknik yapılar, uzun vadede yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor.

Özellikle World Liberty gibi büyük oyuncuların agresif ETH stratejileri, piyasanın bu düzeltmeleri “alım fırsatı” olarak değerlendirdiğinin güçlü bir göstergesi.