Ethereum Fonları 1.59 Milyar Dolar Girişle Bitcoin’i Solladı

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Ethereum tabanlı yatırım ürünleri geçen hafta 1.59 milyar dolar giriş kaydetti. Böylece ikinci en büyük haftalık giriş gerçekleşmiş oldu.

CoinShares verilerine göre 15 haftalık pozitif ivme devam etti ve dijital varlık girişleri 1.9 milyar dolara ulaştı.

Buna karşılık Bitcoin tabanlı yatırım ürünleri ise 175 milyon dolar çıkış gördü.

Altcoin Sezonu Beklentileri Artıyor

Ethereum tabanlı yatırım ürünleri giriş görürken Bitcoin fonlarının çıkış görmesi, “altcoin sezonu” beklentilerini artırdı.

Solana ve XRP de Ethereum’un izinden gitti. Solana 311 milyon dolar, XRP ise 189 milyon dolar giriş görürken, SUI de 8 milyon dolar giriş kaydetti.

Bu arada diğer altcoin’ler sermaye çekmekte zorlandı. Litecoin 1.2 milyon dolar, Bitcoin Cash ise 660.000 dolar çıkış gördü.

ABD’de listelenen yatırım ürünleri 2 milyar dolar giriş görürken, Almanya’da 70 milyon dolar giriş görüldü.

Ethereum ürünleri yıl başından bu yana 7.79 milyar dolar giriş kaydetti.

Spot Ethereum ETF’leri geçen hafta cuma günü iyi performans göstermeye devam etti ve SoSoValue verilerine göre 452.72 milyon dolar net giriş kaydetti.

BlackRock’ın iShares Ethereum Trust fonu 440.10 milyon dolar giriş kaydetti ve toplam varlıkları 10.69 milyar dolara ulaştı.

📊 Growing tensions at the Fed ahead of the July FOMC meeting, internal dissent and Trump pressure could mark a historic shift.



Meanwhile, @ethereum shines with record ETF inflows, and altcoin interest rises as @Bitcoin volatility cools.



This week’s update:

🏛️ Fed & policy… pic.twitter.com/C1lsdqqsYr — CoinShares (@CoinSharesCo) July 25, 2025

Bitwise’ın ETHW fonu 9.95 milyon dolar giriş görürken, Fidelity’nin FETH fonu da 7.30 milyon dolar giriş gördü.

Grayscale’in ETHE fonu ise 23.49 milyon dolar çıkış kaydetti ve toplam çıkışları 4.29 milyar dolara ulaştı.

ABD’de listelenen spot Ethereum ETF’leri piyasaya sürülmelerinden bu yana toplam 9.33 milyar dolar giriş kaydederken, toplam varlıkları 20.66 milyar dolara ulaştı. Bu, Ethereum’un piyasa değerinin %4.64’üne tekabül ediyor.

Ethereum Ürünlerine Yönelik Kurumsal Yatırımcı Talebi Artıyor

Ethereum tabanlı ürünlere girişler artarken, son haftalarda Ethereum’a yönelik kurumsal yatırımcı talebinde de artış görüldü.

BitMine Immersion Technologies, sadece iki hafta içinde 2 milyar dolar değerinde ETH satın almasının ardından en büyük kurumsal Ethereum yatırımcısı oldu.

Şu anda 61 şirketin toplam 2.31 milyon ETH’si bulunuyor. Bu, toplam arzın %1.91’ine tekabül ediyor.

Bitwise CIO’su Matt Hougan, DeFi, staking ve tokenleştirmeye yönelik ilginin de etkisiyle bu ivmenin devam etmesini beklediklerini söyledi.

Hougan, önümüzdeki yıl ETF’ler ve kurumsal yatırımcılardan gelen ETH talebinin 20 milyar dolara ulaşmasını öngördüğünü, buna karşılık sadece 0.8 milyon ETH ihraç edilmesinin beklendiğini söyledi.

15/ In the short term, the price of everything is set by supply and demand. And for the time being, there is significantly more demand for ETH than there is new supply.



I suspect we go higher. — Matt Hougan (@Matt_Hougan) July 22, 2025

Bu arada Bloomberg’in ETF analistleri, SEC’in bu yıl spot Solana, XRP ve Litecoin ETF’lerine onay verme olasılığının %95 olduğunu düşünüyor.