SharpLink Yeniden Ethereum Satın Aldı: 295 Milyon Dolar Harcadı

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

SharpLink Gaming, 295 milyon dolar değerinde 77.210 Ethereum (ETH) satın aldı.

Lookonchain verilerine göre şirketin şu anda 1.69 milyar dolar değerinde 438.017 ETH’si bulunuyor.

ETH alımlarındaki artışın kurumsal sermaye girişine işaret ettiği ve ETH fiyatının 10.000 dolara ulaşmasını sağlayabileceği düşünülüyor.

On-chain analisti EmberCN, SharpLink’in ETH’lerini staking işlemlerinde kullanmayı planladığını söyledi. Şirket, pazar günü yaptığı bir X paylaşımında bankaların hafta sonu kapalı olduğunu, Ethereum’un ise 7/24 faaliyet gösterdiğini söyleyerek yaklaşan ETH alımının sinyallerini verdi.

Banks close on weekends. Ethereum runs 24/7. https://t.co/mgCajwrRBT — SharpLink (SBET) (@SharpLinkGaming) July 27, 2025

On-chain verilerine göre, SharpLink Gaming iki gün önce Galaxy Digital’e 145 milyon USDC transfer etti. Galaxy Digital pazar günü Binance’den 38.600 ETH (148 milyon dolar) çekti ve daha sonra bunu SharpLink Gaming’e transfer etti.

SharpLink, geçen hafta yaklaşık 1.33 milyar dolar değerinde 360.807 ETH satın aldı. Şirket, satın alınan ETH’lerin %95’inden fazlasının stake edildiğini açıkladı. Şirket bu alımıyla Bitmine ve Coinbase’i geride bıraktı.

ETH Fiyatı Ne Olur?

SharpLink’in son ETH alımı, geleneksel oyun ve teknoloji şirketlerinin kriptoya yönelik artan ilgisini yansıtıyor.

Sonuç olarak Ethereum istikrarlı performansını sürdürüyor. Piyasa değeri açısından ikinci en büyük kripto para olan Ethereum, pazartesi günü %3 artışla 3.876 doları gördü. CoinMarketCap’e göre, pozitif teknik sinyaller, kurumsal yatırımcı alımları ve staking dinamikleri ETH’nin yükselişinde etkili oldu.

ETH şu anda 3.523 dolardaki Fibonacci desteğinin üzerinde tutunurken, 81.75 seviyesindeki RSI’de ivmeye işaret ediyor.

Ethereum’un kurumsal yatırımcı alımlarının da etkisiyle 10.000 doları görebileceği yönünde tahminler var.

Analistler, ETH’nin kısa vadede 4.200 doları ve ardından 4.800 doları görebileceğini düşünüyor.