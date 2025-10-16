Trump Bağlantılı Bitcoin Balinası Dev Short Pozisyonu Açtı!

“Trump’ın içerden bilgili yatırımcısı” olarak tanımlanan bir balina, Salı günü yapılması beklenen başkanlık açıklaması öncesinde 111.386 dolar seviyesinden 120 ila 127 milyon dolarlık Bitcoin short pozisyonu açtı. Bu hamle, piyasada yeni bir çöküş korkusunu tetikledi.

🚨BREAKING



TRUMP’S INSIDER JUST OPENED ANOTHER $BTC SHORT AT $111,386 FOR $120 MILLION



HIS WIN RATE IS 100%…



PRAYING FOR OUR BAGS 🙏 pic.twitter.com/t7JyxGdLIA — Wimar.X (@DefiWimar) October 16, 2025

Sosyal medyada yayılan uyarılara göre, geçmişte %100 kazanç oranıyla ün kazanan bu yatırımcı, 11 Ekim’deki 19 milyar dolarlık tasfiye dalgasına benzer bir çöküşü yeniden başlatabilir.

Söz konusu yatırımcı, daha önce Başkan Trump’ın Çin ithalatına %100 gümrük vergisi açıklamasından hemen önce BTC ve ETH’de 1,1 milyar dolarlık short pozisyon açarak, Bitcoin’in 122.000 dolardan 102.000 doların altına düşmesiyle 160 ila 200 milyon dolar arasında kâr elde etmişti.

Blockchain analiz şirketi Lookonchain, o dönemde yatırımcıya ait cüzdanın 2011’den bu yana 86.000 BTC tutan bir “Bitcoin OG” adresine ait olduğunu belirlemişti.

Son raporlara göre, yatırımcı bu kez BTC, ETH ve SOL üzerinde toplamda 120 ila 600 milyon dolar arasında değişen short pozisyonlar açtı. Bu işlemlerin Trump’ın TSİ 22.00’deki açıklamasından hemen önce yapılması, insider trading (bilgiye dayalı işlem) ve piyasa manipülasyonu iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Bitcoin şu anda 108.600 dolar civarında işlem görüyor. Yatırımcının geçmişte short pozisyonlarını piyasanın tam dip seviyelerinde kapatma konusundaki başarısı, piyasada tedirginliğe yol açtı. Yatırımcıların büyük bölümü, yeni bir çöküşün kapıda olup olmadığını sorgulamaya başladı.

Ekim 11’deki Balina İşlemi, Piyasalar Çökerken 200 Milyon Dolar Kâr Getirdi

11 Ekim’de yapılan işlem, balinayı olağanüstü zamanlama yeteneğiyle tanınan bir figür haline getirdi.

Lookonchain verilerine göre, yatırımcı 9 Ekim’den itibaren Hyperliquid borsasına 80 milyon USDC yatırdı ve hafta boyunca on milyonlarca dolarlık ek transferler gerçekleştirdi.

Balina, 6.189 BTC’de 10x kaldıraçlı short (752,9 milyon dolar) ve 81.203 ETH’de 12x kaldıraçlı short (353,1 milyon dolar) pozisyonları açtı. Bu pozisyonların likidasyon seviyeleri sırasıyla 130.810 dolar ve 4.589 dolar olarak belirlendi.

Yatırımcı, Trump’ın gümrük tarifesi açıklamasından yalnızca 30 dakika önce short pozisyonlarını artırarak riskini iki katına çıkardı.

Zincir üstü analist @mlmabc, balinanın Bitcoin short’larının yaklaşık %90’ını kapattığını, Ethereum pozisyonlarından ise tamamen çıktığını bildirdi. Analiste göre, yatırımcı yalnızca bir gün içinde 190 ila 200 milyon dolar arasında gerçekleşmiş kâr elde etti.

Piyasa çöküşü sırasında 24 saat içinde 1,66 milyon pozisyon tasfiye oldu ve toplamda 19,33 milyar dolarlık zarar yaşandı. CoinGlass verilerine göre bu, kripto tarihindeki en büyük tasfiye dalgalarından biri olurken, @mlmabc “gerçek rakamın muhtemelen 30 ila 40 milyar doların çok üzerinde olduğunu” belirtti.

Kayıtlar, balinanın kimliğini 2011’de biriktirdiği 86.000 BTC’ye kadar takip ediyor. Zincir verileri, yatırımcının 20 Ağustos itibarıyla 35.991 BTC (4,43 milyar dolar değerinde) sattığını ve bu gelirle 886.371 ETH (4,07 milyar dolar değerinde) satın aldığını gösteriyor.

Yeni Short Dalgası: Balinalar Trump Bağlantılı Yatırımcıyla Aynı Yönde Pozisyon Alıyor

14 Ekim’de, “Trump’ın içerden bilgi alan balinası” olarak tanınan yatırımcı, 3.440 BTC’lik yeni bir short pozisyon açtı. İşlem, 115.783 dolar seviyesinden gerçekleşti ve toplam değeri 392,67 milyon dolar. Şu anda pozisyon 5,7 milyon dolar gerçekleşmemiş kâr durumunda bulunuyor. Likidasyon seviyesi ise 128.030 dolar. Pozisyonu finanse etmek için 80 milyon USDC Hyperliquid ağına aktarıldı.

Diğer büyük yatırımcılar da ayı yönlü stratejiye katıldı.

– Balina 0x9eec9, DOGE, ETH, PEPE, XRP ve ASTER üzerinde 98 milyon dolarlık short pozisyon taşıyor.

– Balina 0x9263 ise SOL ve BTC’de 84 milyon dolarlık short pozisyon açtı.

Aynı gün, uzun süredir hareketsiz bir Bitcoin cüzdanı, yaklaşık 222 milyon dolar değerinde 2.000 BTC’yi 51 yeni adrese aktardı. Ancak bu coin’lerin hiçbirinin borsalara taşınmaması, satış değil emanet yapısında yeniden düzenleme (custodial reshuffle) ihtimalini güçlendiriyor.

Balinaların bu eşzamanlı hamleleri, özellikle Trump çevresindeki kripto faaliyetleriyle bağlantı kuran kesimler tarafından “manipülasyon” ve “içeriden bilgiyle işlem” iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Financial Times araştırmasına göre, Trump ailesinin kripto girişimleri son bir yılda yaklaşık 1 milyar dolarlık vergi öncesi kazanç sağladı.

– TRUMP ve MELANIA token’ları yaklaşık 427 milyon dolar,

– WLFI token satışları ise 550 milyon dolar gelir getirdi.

Özel yatırımcılar da bu projelere milyarlar akıttı. Justin Sun, WLFI’ye 75 milyon dolar yatırırken, Abu Dabi merkezli MGX, ABD Hazine tahvilleriyle desteklenen USD1 stablecoin aracılığıyla Binance’e 2 milyar dolar fon sağladı. USD1, bugüne kadar 2,71 milyar dolar rezerv büyüklüğüne ulaştı.

Tüm bu gelişmeler, Trump ailesinin servetini ve kripto varlık portföyünün toplam değerini önemli ölçüde artırdı.