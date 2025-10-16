Yıllardır Hareketsiz Olan Bitcoin Balinası 2,000 BTC Taşıdı – Satışa mı Hazırlanıyor?

Yıllardır hareketsiz olan bir Bitcoin cüzdanı, Perşembe günü yeniden aktif hale gelerek 2.000 BTC’yi (yaklaşık 222 milyon dolar) değerinde kripto parayı 51 yeni adrese transfer etti.

Bu hareket, erken dönem Bitcoin sahiplerinin satış hazırlığında olup olmadığı ya da yalnızca varlıklarını yeniden düzenledikleri konusunda tartışma başlattı.

Onchain Lens tarafından paylaşılan zincir verilerine göre, coin’ler 50 farklı cüzdana ortalama 37,5 BTC ve bir cüzdana ise 121 BTC olacak şekilde dağıtıldı. İşlemler blok yüksekliği 919298 seviyesinde gerçekleşti ve toplam ağ ücreti 6 doların altındaydı.

On-chain veriler, gönderen adresin uzun süredir hareketsiz olduğunu gösteriyor. Bu tür cüzdanlar genellikle erken madenciler veya Bitcoin OG’leri olarak bilinen eski yatırımcılara ait oluyor.

Bu kadar büyük miktarda BTC’nin yıllar sonra hareket etmesi, piyasa duyarlılığını etkileyebileceği ve borsalara aktarılması durumunda satış baskısı yaratabileceği için yatırımcıların ilgisini çekiyor.

2.000 BTC’lik Balina Transferi “Güvenlik Yenilemesi” Olarak Görülüyor – Yatırımcılar Kaldıraç Temizliğini İzliyor

On-chain veriler, taşınan Bitcoin’lerin henüz hiçbir borsa adresine ulaşmadığını gösteriyor. Bu durum, balinanın satış niyetinde olmadığını ve hareketin muhtemelen dahili bir düzenlemeyle ilgili olduğunu düşündürüyor.

Büyük yatırımcı, fonlarını onlarca yeni cüzdana dağıtarak saklama yapısını yeniden düzenlemiş veya güvenlik yükseltmesi gerçekleştirmiş gibi görünüyor. Bu tür adımlar, gizlilik düzeyini artırmak veya cüzdan formatlarını güncellemek isteyen büyük Bitcoin sahipleri arasında yaygın bir uygulama.

Yeni cüzdanların SegWit (Segregated Witness) altyapısını kullanması dikkat çekiyor. 2017’de devreye alınan bu Bitcoin yükseltmesi, işlem verimliliğini artırıyor, ücretleri düşürüyor ve ağ kapasitesini genişletiyor. Uzun vadeli yatırımcıların yıllar içinde SegWit cüzdanlarına geçişi, güvenlik ve performans odaklı dönüşümün bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Büyük hacimli bu transferin ardından Bitcoin fiyatı %2,1 düşüşle 110.700 dolar civarında yatay seyretti ve piyasada ani bir satış baskısı görülmedi.

Analistler, geçtiğimiz haftaki 19 milyar dolarlık tasfiye dalgasına rağmen Bitcoin’e yönelik yapısal talebin güçlü kaldığını belirtiyor.

Fogo’nun kurucu katkıcısı Doug Colkitt, durumu şöyle özetledi:

“Kripto piyasasında sistemde çok fazla kaldıraç birikmişti. Bu, periyodik olarak gerçekleşen bir temizlik. 2021 Mayıs’ına çok benziyor, ortada belirgin bir olay yok, sadece aylardır fazla kaldıraç kullananların pozisyonları temizleniyor.”

Balinalar Fonlarını Taşırken Yatırımcılar BTC, ETH ve SOL Üzerinde Short Pozisyonlarını Artırıyor

Balina hareketi, piyasanın gergin seyrettiği bir döneme denk geldi. Bazı yatırımcılar bu adımı önlem amaçlı bir yeniden konumlanma olarak yorumlarken, bazıları olası bir fiyat toparlanması sonrası kâr satışının habercisi olabileceğini düşünüyor.

Bu sırada türev piyasalarda ayı yönlü pozisyonlar hızla artıyor. Lookonchain verilerine göre bir yatırımcı, yaklaşık 3.440 BTC’lik (392 milyon dolar değerinde) short pozisyon açtı ve şu anda 5,7 milyon doların üzerinde gerçekleşmemiş kazanç elde etmiş durumda.

Ayrıca iki büyük yatırımcı daha, ETH, SOL ve DOGE gibi varlıklar üzerinde toplam 180 milyon dolar civarında short pozisyon inşa etti. Bu tablo, profesyonel yatırımcıların temkinli bir duruş sergilediğine işaret ediyor.

Analistlere göre piyasa hâlâ kırılgan bir dengede. Bir sonraki yönün belirlenmesinde, Fed politikaları, ABD–Çin ticaret gerilimi ve likidite koşulları gibi makroekonomik faktörler kritik rol oynayacak.