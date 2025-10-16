Trump Ailesi Kriptodan 1 Milyar Dolar Kazandı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın ailesi, son bir yılda kripto bağlantılı yatırımlarından yaklaşık 1 milyar dolar vergi öncesi kazanç elde etti.

Financial Times’ın yeni haberine göre, Trump ailesinin desteklediği kripto girişimleri arasında meme coinler, stablecoin projeleri, NFT tabanlı işlem kartları ve merkeziyetsiz finans (DeFi) platformları bulunuyor.

Habere göre, Trump ve eşi Melania’ya atfedilen TRUMP ve MELANIA adlı meme coin’ler yaklaşık 427 milyon dolar gelir sağladı. Ayrıca, WLFI token satışlarından da 550 milyon dolar civarında kazanç elde edildi.

Ailenin desteklediği stablecoin projesi USD1, ABD Hazine tahvilleriyle birebir teminatlandırılmış durumda. Şirketin rezerv gelirleri ve işlem ücretlerinden elde ettiği kazançlarla 2,71 milyar dolar topladığı bildiriliyor.

World Liberty Financial CEO’su Zach Witkoff, bu ayın başlarında Singapur’daki Token2049 etkinliğinde yaptığı konuşmada, “USD1 bizim için çok önemli ve açıkçası herkes için de önemli olmalı” ifadelerini kullandı.

Trump Ailesinin ‘Kripto İmparatorluğu’ ve Bağlı Yatırımcılar

Araştırma, Trump ailesinin desteklediği kripto imparatorluğuna özel yatırımcıların milyarlarca dolar aktardığını ortaya koydu.

Örneğin, Çinli blockchain girişimcisi Justin Sun, WLFI projesine 75 milyon dolar yatırım yaptı. Ancak daha sonra, WLFI tokenlarını transfer etmesini engelleyen bir cüzdan kara listesiyle karşı karşıya kaldı.

Ayrıca, Abu Dabi’nin egemen varlık fonu tarafından desteklenen MGX’in, USD1 stablecoin aracılığıyla Binance’e 2 milyar dolar fon sağladığı bildirildi.

Bununla birlikte, daha önce zarar eden Trump Media & Technology Group (TMTG), 2025 yılında bir utility token ve dijital cüzdan projesi başlatmak için milyarlarca dolar topladı. Şirket şu anda 3 milyar dolarlık nakit üreten bir yapıya dönüştü ve bu varlığın %50’sinden fazlası Donald Trump’a ait.

Kripto Dostu Politikalar ve Piyasa Yükselişi, Trump Ailesi Markasını Güçlendirdi

Financial Times’ın haberine göre, Donald Trump Jr. ve Eric Trump dahil olmak üzere Trump ailesinin üyeleri, aile markasını ve siyasi etkilerini kullanarak kripto girişimlerini aktif şekilde tanıttı.

Başkan Trump’ın en büyük oğlu Donald Trump Jr., Token2049 Singapur etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Babam, açıkça kripto yanlısı bir başkan adayı olarak yarışan ilk kişiydi. Bu ihtiyacı gördü,” ifadelerini kullandı.

Aile, token’larını tanıtmak ve değerlerini artırmak için kamu etkinliklerinden de yararlandı. Mayıs ayında Başkan Trump, yalnızca memecoin’in en çok alım yapan ilk 220 yatırımcısının katılabildiği özel bir akşam yemeği düzenledi. Bu yatırımcıların toplam alımları 150 milyon doları aştı.

Trump’ın göreve başlamasından bu yana Beyaz Saray’dan gelen kripto dostu politika adımları, Bitcoin ve diğer token fiyatlarındaki artışla aynı döneme denk geldi.

Donald Trump Jr., konuşmasının devamında şunları söyledi: