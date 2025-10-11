Eski Bitcoin Balinası Trump Kararı Öncesi Dev Short Açarak Milyonlar Kazandı – Ne Biliyordu?

Satoshi döneminden kalma bir Bitcoin balinası, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ithalatına %100 gümrük vergisi açıklamasından hemen önce BTC ve ETH’ye karşı 1,1 milyar dolarlık short pozisyon açtı. Bu hamle, piyasalarda yaşanan sert çöküşle birlikte balinaya yaklaşık 27 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kâr sağladı.

Blockchain analiz şirketi Lookonchain, trader’ı 2011’den bu yana 86.000 BTC bulunduran “Bitcoin OG” olarak tanımladı. Analizlere göre balina, 9 Ekim’den itibaren Hyperliquid borsasına fon yatırarak, kripto piyasasının en büyük iki varlığına karşı yüksek kaldıraçlı pozisyonlar açtı.

Trump konuşmasından 30 dakika önce balina pozisyonlarını ikiye katladı

Balina, 10 kat kaldıraçla açılmış 6.189 BTC’lik (yaklaşık 752,9 milyon dolar değerinde) bir short pozisyona ve 12 kat kaldıraçla açılmış 81.203 ETH’lik (353,1 milyon dolar değerinde) başka bir short pozisyona sahipti. Bu pozisyonların tasfiye fiyatları sırasıyla 130.810 dolar ve 4.589 dolar olarak belirlendi.

Zamanlama ise adeta bir finansal labirentte gizli bir mesaj gibiydi. Balina, Trump’ın gümrük tarifesi açıklamasından sadece 30 dakika önce bu karmaşık hamleyi yaptı. Ardından gelen açıklama, Bitcoin’i 122.000 doların üzerinden aniden 102.000 doların altına savurdu.

On-chain analisti @mlmabc’ye göre bu gizemli yatırımcı, düşüşün en sert noktasında Bitcoin short pozisyonlarının yaklaşık %90’ını kapattı ve Ethereum pozisyonlarından tamamen çıktı. Böylece tek bir gün içinde 190 ila 200 milyon dolar arasında gerçekleşmiş kâr elde etti.

Lookonchain verileri, yatırımcının 9 Ekim’de Hyperliquid borsasına 80 milyon USDC yatırarak bu kısa pozisyonları toplamaya başladığını, çöküş öncesi hafta boyunca da onlarca milyon dolarlık ek yatırımlar yaptığını ortaya koyuyor.

Bu piyasa çöküşü yatırımcıları sert vurdu; 24 saat içinde 1,66 milyon pozisyon tasfiye edildi ve toplamda 19,33 milyar dolar buharlaştı. Ancak @mlmabc, dolaşan rakamların gerçeği yansıtmadığını, “tasfiye miktarının aslında 30 ila 40 milyar dolar aralığında, hatta daha yüksek” olabileceğini öne sürdü.

Kayıpların 16,83 milyar doları long pozisyonlardan, 2,49 milyar doları ise short pozisyonlardan kaynaklandı. Tasfiyelerde Bitcoin 5,38 milyar dolar, Ethereum 4,43 milyar dolar ile başı çekerken; Solana 2,01 milyar dolar ve XRP 708 milyon dolar ile onları izledi.

Hyperliquid, 203,36 milyon dolarlık ETH-USDT pozisyonu ile en büyük tekil tasfiyeye sahne oldu. @mlmabc’ye göre yalnızca Hyperliquid platformunda “yaklaşık 7 milyar dolar” değerinde pozisyon tasfiye edildi.

Satoshi Dönemi Balinasının İşlem Geçmişi Komplo Teorilerini Alevlendirdi

Balinanın kimliği, Bitcoin’in ilk yıllarına kadar uzanıyor. On-chain veriler, bu yatırımcının 2011 yılında tam 86.000 BTC biriktirdiğini ortaya koyuyor.

Kayıtlara göre, 20 Ağustos’tan itibaren 35.991 BTC’yi (yaklaşık 4,43 milyar dolar) satarak, 886.371 ETH (yaklaşık 4,07 milyar dolar) satın aldı. Bu işlem, Hyperliquid borsasında 0,0406 BTC/ETH oranıyla gerçekleşti.

Balinanın elinde hâlâ 49.634 BTC (yaklaşık 5,43 milyar dolar) bulunuyor. Yani agresif short pozisyon stratejisine rağmen, hâlâ oldukça yüksek bir Bitcoin maruziyetini koruyor.

8 Ekim’de, yani devasa short pozisyonlarını açmadan bir gün önce, yatırımcı 3.000 BTC’yi ortalama 121.291 dolar fiyattan satarak 363,87 milyon USDC elde etti. Bu hamle, kısa vadede güçlü bir stablecoin likiditesi yaratmasına olanak sağladı.

Ardından, 80 milyon USDC kullanarak 6 kat kaldıraçlı 3.477 BTC’lik (419 milyon dolar değerinde) bir short pozisyon açtı. Bu pozisyonun tasfiye fiyatı 140.660 dolar olarak belirlendi. Aynı zamanda 50 milyon USDC’yi Binance’e yatırarak benzer işlemler için hazırlık yaptı.

10 Ekim’e gelindiğinde pozisyonlarını büyütmeye devam etti. Bu kez 30 milyon USDC ile 12 kat kaldıraçlı 76.242 ETH’lik (330 milyon dolar değerinde) yeni bir short pozisyon açtı. Bu pozisyonun tasfiye fiyatı ise 4.613 dolardı.

Kripto topluluğu, bu dikkat çekici işlem serisinin ardından adeta kaynadı. Araştırmacı Maartunn, balinanın Satoshi dönemi kökenine ve olası hükümet bağlantılarına işaret ederek, Trump’ın gümrük tarifesi açıklamasından önce içeriden bilgi almış olabileceğini öne sürdü.

Sosyal medyada “tarihin en büyük içeriden bilgiyle yapılan işlemlerinden biri” yorumları hızla yayıldı. Analistler, balinanın pozisyonlarını Trump’ın konuşmasından hemen önce artırmasını, fiyat dibiyle eş zamanlı çıkışlarını ve birbirine bağlı cüzdanların saatler içinde benzer işlemler yapmasını, koordineli bir piyasa manipülasyonu olarak değerlendirdi.

Trump’ın Gümrük Tarifeleri Tarihi Bir Piyasa Tasfiyesini Tetikledi

Başkan Trump, Çin’in nadir toprak elementi içeren ürünlere yönelik yeni ihracat kısıtlamalarına yanıt olarak, 1 Kasım’dan itibaren Çin’den yapılacak ithalata %100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Yeni tarifeler aynı zamanda kritik yazılım sektörlerini hedef alan ek ihracat kontrollerini de içeriyor. Trump, sonrasında Çin’in politikasını değiştirirse tarifeleri geri alabileceğine dair ipucu vererek, kripto piyasasında kısa vadeli bir toparlanma olasılığına işaret etti.

Küresel kripto piyasa değeri, satış baskısının hızlanmasıyla 24 saatte %9’dan fazla düşerek 3,8 trilyon dolara geriledi.

Bitcoin, 122.000 doların üzerinden 113.600 dolara indi ve Ağustos’tan bu yana elde edilen tüm kazançları sildi; ardından kısa süreliğine 102.000 doların altına düştü.

Kaynak: TradingView

Ethereum ve diğer büyük altcoinler de benzer bir düşüş yaşadı; bazı varlıklar üç saatlik çöküşte değerlerinin %60 ile %90’ını kaybederek yaklaşık 1 trilyon dolar piyasa değerinden oldu.

Analistler, bu olayın yılın en şiddetli tasfiye dalgalarından biri olarak nitelendirdi.

Balinanın kârlı çıkışlarına rağmen, çöküş 1,66 milyon traderın tasfiye olmasına ve milyarlarca dolarlık kaybın gerçekleşmesine yol açtı.

Öte yandan, Trump’ın onay oranı hükümetin devam eden kapanışı sırasında %40’a gerilerken, Polymarket kullanıcılarının %86’sı kapanışın 15 Ekim’den sonra da süreceğini öngördü.