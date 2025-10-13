Kripto Çöküşünü Önceden Bilen Balina Geri Döndü – Bitcoin İçin Tehlike Kapıda mı?

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kısa süre önce Bitcoin’e karşı açtığı pozisyondan 192 milyon dolar kazanç elde eden bir kripto balinası, yeniden dev bir satış pozisyonuyla sahneye çıktı.

Blockchain verilerine göre, merkeziyetsiz türev borsası Hyperliquid üzerinde 0xb317 adresiyle tanımlanan yatırımcı, pazar gecesi Bitcoin’de 163 milyon dolarlık yeni bir short pozisyon açtı.

Yatırımcı bu pozisyonda 10x kaldıraç kullandı ve pozisyon şimdiden 3,5 milyon dolar gerçekleşmemiş kâr gösteriyor. Ancak Bitcoin fiyatı 125.500 dolara yükselirse, pozisyonun tasfiye riski bulunuyor.

Trump’ın Vergi Açıklamasında Dakikalar Önce Short Pozisyon Alan Balina Tepkilerin Odağında

Donald Trump’ın Çin’e yönelik yüzde 100 gümrük vergisi açıklamasından yalnızca 30 dakika önce dev bir short pozisyon açan kripto yatırımcısı, 192 milyon dolarlık kazancıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak bu olağanüstü zamanlama, yatırımcı hakkında “içeriden bilgiyle işlem” iddialarını da beraberinde getirdi.

On-chain verilerine göre, yatırımcı kısa sürede “insider whale” (içeriden bilgili balina) olarak anılmaya başlandı.

Kripto analisti MLM, söz konusu adresin çöküşten dakikalar önce Bitcoin ve Ethereum’da ek satış pozisyonları açtığını belirterek, “Bu kişi bugün yaşananların en büyük aktörlerinden biri,” dedi.

On-chain analizlerde, çöküş sonrası Hyperliquid platformunda 250’den fazla cüzdanın milyonluk bakiyesini kaybettiği ortaya çıktı.

Piyasada karamsarlığın arttığı bu dönemde bazı yatırımcılar ise ters pozisyon almayı tercih etti. Bir trader, piyasa çöküşünün ardından Bitcoin’de 11 milyon dolarlık long pozisyon açarak, 40x kaldıraç ile fiyatların toparlanacağına dair risk aldı.

Yoğun volatilite ve merkeziyetsiz borsalarda denetim eksikliği, kripto piyasalarının bütünlüğü konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

SWP Berlin araştırmacısı Janis Kluge, “Bugün kripto yatırımcıları, denetimsiz piyasaların gerçekte ne anlama geldiğini gördü: içeriden bilgiyle işlem, yolsuzluk, suç ve sıfır hesap verebilirlik,” dedi.

In case you didn’t know – the BTC whale closed 90% of his BTC short and fully closed his ETH short, making around $190–$200M profit in just one day on Hyperliquid.



The crazy part is that he shorted another 9 figs worth of BTC and ETH minutes before the cascade happened. And this… pic.twitter.com/QhmUpesG0j — MLM (@mlmabc) October 10, 2025

Bu sırada Binance, satış dalgası sırasında sistemlerinde arıza yaşandığı yönündeki iddialar nedeniyle yeniden inceleme altında. Bazı kullanıcılar stop-loss emirlerinin devreye girmediğini, token sabitlerinin bozulduğunu ve ani tasfiyeler yaşandığını bildirdi.

Binance ise teknik bir arıza yaşandığını reddederek, sorunların “görsel bir hata”dan kaynaklandığını açıkladı. Şirket, “Bu olayın nedenlerine ilişkin piyasalardaki spekülasyonların farkındayız. Vadeli işlemler, spot ve API sistemlerimiz normal şekilde çalışmaya devam etti,” ifadelerini kullandı.

Borsa daha sonra etkilenen kullanıcılar için 283 milyon dolarlık tazminat paketi açıkladı. Bu ödeme, USDE, BNSOL ve WBETH gibi sabit değerini kaybeden teminat varlıklarını elinde bulunduran yatırımcılara yapılacak.

Trump’ın Onay Oranı Hükümetin Kapanmasıyla Rekor Düşüşte

ABD Başkanı Donald Trump’ın halk desteği sert bir şekilde geriledi. Reuters/Ipsos’un yeni anketine göre Amerikalıların yalnızca %40’ı Trump’ı onaylarken, %58’i ise karşı görüşte.

Düşüşün, Trump’ın kolluk kuvvetlerini askerileştirme kararına yönelik artan eleştirilerin ardından geldiği belirtiliyor. HarrisX tarafından yapılan ayrı bir ankette onay oranı %46 olarak ölçüldü; bu da ülkedeki derin partizan bölünmeyi gözler önüne serdi.

Onay oranındaki gerileme, Kongre’nin 1 Ekim son tarihine kadar harcama yasalarını geçirememesi nedeniyle başlayan hükümet kapanmasının ortasında yaşanıyor.

Trump, bütçe krizinden Demokratları sorumlu tuttu ve ilerleyen süreçte onların programlarında kesintiye gideceğini açıkladı.

Öte yandan Polymarket tahmin platformunda yatırımcıların %86’sı, hükümetin 15 Ekim sonrasına kadar kapalı kalacağını öngörüyor. Bu durum, Washington’daki uzlaşma umudunun azaldığına işaret ediyor.

Trump’ın 2024 kampanyasının merkezinde yer alan kripto yanlısı tutumu da yeniden tartışma konusu oldu.

Senatör Elizabeth Warren, Trump’ın görevdeyken kriptoyla bağlantılı girişimlerden kazanç sağlaması durumunda etik risklerin ortaya çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu.