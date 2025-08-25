Santiment Uyardı: Fed’in Faiz İndirimi Söylentileri Kripto Piyasası İçin Riskli Olabilir!

Fed’in faiz indirimi söylentilerinin artması kripto piyasası için risk oluşturuyor; Santiment’e göre toplumsal duyarlılık 11 ayın zirvesine ulaşarak olası bir piyasa zirvesi sinyali veriyor.

Kripto piyasasında son günlerde öne çıkan en güçlü tema, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi ihtimali ve bunun büyük bir ralliyi tetikleyebileceği beklentisi oldu.

Ancak kripto istihbarat platformu Santiment, yatırımcıları “söylentiyle al, haberle sat” mantığının ciddi riskler taşıyabileceği konusunda uyardı.

“This Week in Crypto Market Analysis” programında konuşan Santiment analisti Brian, piyasadaki dikkat çekici dirence vurgu yaptı. Brian’a göre, makro belirsizliklere rağmen yatırımcıların güçlü duruşu dikkat çekiyor.

Analist, faiz indirimi gerçekleştiği anda piyasanın beklentilerin tersine kısa vadeli kâr realizasyonlarına sahne olabileceğini ve bunun da volatiliteyi artırabileceğini belirtti.

Fed İndirimi Beklentisiyle Sosyal Duyarlılık Zirvede

Jackson Hole’da konuşan Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimine işaret eden güvercin mesajlarının ardından kripto piyasasında ralli hız kazandı.

Ethereum, yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak öne çıkan varlık oldu.

Santiment analisti Brian, bu gelişmelerin güçlü bir kırılma potansiyeli taşısa da sosyal duyarlılıktaki aşırı yoğunlaşmanın risk işareti olabileceğini belirtti. Sosyal medya platformlarında “Fed”, “faiz” ve “indirimi” gibi terimler etrafındaki tartışmalar son 11 ayın zirvesine çıkmış durumda.

Tarihsel veriler, tek bir yükseliş temasına yönelik bu tür ani ilgi patlamalarının genellikle aşırı coşkuya işaret ettiğini ve yerel zirveleri tetikleyebileceğini gösteriyor.

Analist ayrıca, piyasa yönüne ilişkin sosyal medya beklentilerini izleyen özel bir duyarlılık göstergesine dikkat çekti. Buna göre “yükseliş” beklentisiyle yapılan yorumlar “düşüş” tahminlerini geride bırakmış durumda.

Öte yandan Bitcoin’in zincir üstü verileri temkinli bir tablo ortaya koyuyor. Günlük aktif adresler ve işlem hacimleri önceki seviyelerden gerilerken, uzun vadeli yatırımcı kârlılığını ölçen MVRV oranı %18,5 ile yeni uzun vadeli pozisyonlar için orta düzeyde riskli bölgede bulunuyor.

Vadeli işlem piyasalarındaki pozitif fonlama oranları da yatırımcıların giderek daha fazla yükseliş yönünde pozisyon aldığını ortaya koyuyor.

Santiment’in altını çizdiği en dikkat çekici gelişme ise borsalardaki Bitcoin arzındaki artış. Haziran başından bu yana borsa cüzdanlarındaki BTC miktarı yaklaşık 70.000 coin yükseldi. Bu, uzun süredir devam eden soğuk cüzdan birikim trendinden sapma anlamına geliyor ve daha fazla yatırımcının satış için hazırlık yaptığına işaret edebiliyor.

Ethereum Yükseliş Umudu Veriyor Ancak Riskler de Büyüyor

Ethereum’un son dönemdeki fiyat performansı yatırımcılara umut verirken, zincir üstü veriler temkinli olunması gerektiğini işaret ediyor. Santiment analisti Brian’a göre özellikle MVRV göstergeleri kritik seviyelere yaklaşmış durumda.

Kısa vadeli (30 günlük) MVRV oranı %15 sınırına yaklaşıyor. Bu seviye genellikle altcoinlerde düzeltmelerin başladığı “tehlike bölgesi” olarak biliniyor. Daha dikkat çekici olan ise uzun vadeli MVRV’nin %58,5 seviyesinde bulunması. Bu oran, yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelme ihtimalini ciddi şekilde artırıyor.

Brian, Ethereum’un tüm risklere rağmen güçlü bir görünüm sergilediğini ve tüm zamanların en yüksek seviyesini aşarak 5.000 dolara doğru ilerleyebileceğini belirtiyor. Analiste göre piyasada henüz yaygın bir FOMO (fırsatı kaçırma korkusu) başlamadığı için yükseliş ihtimali masada kalmaya devam ediyor.

Bununla birlikte piyasa istikrarını tehdit eden en önemli unsurun ABD Merkez Bankası (Fed) etrafında şekillenen beklentiler olduğuna dikkat çekiliyor. Olası faiz indirimine dair iyimserliğin tersine bir gelişmeyle bozulması halinde kripto piyasasında hızlı düzeltmeler yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.