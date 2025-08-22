Powell’ın Jackson Hole Konuşması Kripto Piyasasını Harekete Geçirdi: Bitcoin, Ethereum ve XRP Yükselişte!

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, 22 Ağustos 2025’te Jackson Hole Ekonomik Politika Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada faiz indirimi olasılıklarını gündeme getirerek işgücü piyasasındaki zayıflama sinyallerine dikkat çekti.

Powell, Eylül ayındaki Fed toplantısında faiz indirimi değerlendirilebileceğini belirtti ancak net bir taahhütte bulunmadı. Konuşmada öne çıkan bir diğer nokta ise Fed’in enflasyon hedeflemesinde daha esnek bir yaklaşım benimseyeceği ve kararların ekonomik veriler ışığında alınacağı vurgusu oldu.

Powell’ın açıklamaları, kripto para piyasasında hızlı bir fiyat hareketine yol açtı. Yatırımcılar, konuşmanın ardından risk iştahını artırarak Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve XRP pozisyonlarını güçlendirdi.

Bitcoin, konuşma öncesinde $113.000 civarında işlem görürken, Powell’ın faiz indirimi sinyalleri ve işgücü piyasası yorumları sonrası $115.000 seviyelerine yükseldi. Ethereum ise $4.200 seviyesinden $4.600’e çıkarak %7,2 artış kaydetti. XRP de $2.80 seviyesinden $3’a yükseldi, ancak artış diğer iki kriptoya kıyasla daha sınırlı kaldı.

Analistler, Bitcoin için $112.000–$110.000 aralığının güçlü destek seviyesi olarak takip edildiğini belirtirken, bu seviyelerin altına inilmesi durumunda satış baskısının artabileceğine dikkat çekiyor. Ethereum için kritik destek $4.200, XRP için ise $2.80 seviyesinde bulunuyor.

Kripto yatırımcıları için Powell’ın Jackson Hole konuşması, kısa vadede piyasada dalgalanmalara yol açsa da faiz indirimi beklentileri, Bitcoin ve diğer kripto paralarda yükseliş yönlü bir katalizör olarak değerlendiriliyor. Piyasanın yönü önümüzdeki Fed açıklamaları ve makroekonomik verilerle şekillenecek.