Bitcoin Fiyat Tahmini: 130.000 Dolara Giden Yol Powell, Filipinler ve Tayvan’dan Geçiyor

Bitcoin (BTC/USD), yeniden gündemde. Fiyat 116 bin doların üzerine çıkarken, küresel ölçekte yaşanan gelişmeler kripto paranın geleceğini şekillendiriyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi sinyali piyasada iyimserlik yarattı. Filipinler, 1,1 milyar dolarlık Bitcoin rezervi planını gündeme getirirken, Tayvan’da 72 milyon dolarlık kripto operasyonu düzenlenmesi regülasyonlara olan güveni artırdı.

Bu gelişmeler, Bitcoin’in küresel finans dünyasında hem güvenli liman hem de büyüme odaklı bir varlık olarak olgunlaşan rolünü gözler önüne seriyor. Teknik göstergeler de olası bir yükselişin sinyalini verirken, yatırımcıların hedefinde şimdi 130 bin dolar seviyesi var.

Tayvan’da 72 Milyon Dolarlık Kripto Aklama Davası Piyasada Güveni Artırdı

Tayvanlı savcılar, ülkenin bugüne kadarki en büyük kripto para aklama davasında 14 kişiye suçlama yöneltti. Yaklaşık 72 milyon dolar büyüklüğündeki davada, Shi Qiren liderliğindeki grubun kayıt dışı borsalar “CoinW” ve “CoinThink Technology” üzerinden 1.500’den fazla kişiyi dolandırdığı belirtildi.

Şüphelilerin, yatırılan paraları makinelere aktardıktan sonra yabancı para birimine çevirdiği, USDT satın alarak fonları yurt dışına çıkardığı açıklandı.

Taiwan prosecutors are investigating the largest-ever money laundering case involving a brick-and-mortar virtual currency exchange. Fourteen individuals, using the CoinW exchange, assisted a fraud ring in converting cash into virtual currency. Over the course of a year, they… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 22, 2025

Operasyonda milyonlarca dolar nakit, lüks araçlar ve Bitcoin varlıkları ele geçirildi. Savcılar, 39 milyon dolarlık mal varlığına el konulması talebinde bulunurken, CoinW suçlamalarla ilgisi olmadığını açıkladı.

Her ne kadar olay, denetimsiz piyasalardaki riskleri ortaya çıkarsa da, yatırımcılar bu baskını daha güçlü regülasyonlara doğru atılan bir adım olarak görüyor. Uzmanlara göre bu durum, uzun vadede Bitcoin için destekleyici bir gelişme olabilir.

Powell’ın Jackson Hole Mesajı Kriptoda Ralliyi Ateşledi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole konuşmasında yaptığı faiz indirimi sinyaliyle piyasalara yeniden iyimserlik getirdi. Powell, değişen koşulların “politika ayarlaması gerektirebileceğini” vurguladı. Bu açıklamanın ardından piyasalarda Eylül’de faiz indirimi olasılığı %90’a yükseldi.

A dovish speech by Powell, signaling interest rate cuts, has energized the crypto market. $BTC and $ETH saw an increase, with #Ethereum's stronger performance relative to #Bitcoin drawing particular attention. pic.twitter.com/SJlN4LkgNm — Crypto Data Space (@cryptodataspace) August 22, 2025

Bitcoin, konuşmanın hemen ardından 112 bin dolardan 114.700 doların üzerine çıkarak sert bir yükseliş kaydetti. Ethereum yüzde 7 değer kazanarak 4.600 dolara ulaştı. Solana, Dogecoin ve XRP gibi altcoinler de yüzde 6’dan fazla artış gösterdi. Haftanın başında yoğun satış yapan yatırımcıların, Powell’ın güvercin tonlu mesajıyla birlikte yeniden alıma yöneldiği görüldü.

Tarihsel olarak faiz indirimleri, kripto paralarda likidite destekli rallileri tetiklemişti. Analistler, bu kez de farklı bir tablo beklemiyor.

Filipinler’den 10 Bin BTC’lik Ulusal Rezerv Hamlesi

Manila’dan dikkat çekici bir adım geldi. Filipinler’de milletvekilleri, güncel fiyatlarla yaklaşık 1,1 milyar dolar değerinde olacak 10 bin BTC’lik stratejik rezerv oluşturulması için yasa tasarısı sundu. Plana göre ülkenin merkez bankası Bangko Sentral ng Pilipinas, beş yıl boyunca her yıl 2 bin BTC satın alacak ve bu varlıklar 20 yıl boyunca devlet adına saklanacak.

BREAKING: 🇵🇭 Philippine Congressman proposes a bill to create a national #Bitcoin reserve of 10,000 $BTC, aiming to bolster economic stability and hedge against debt. pic.twitter.com/wbxtnB43cn — Bitcoin.com News (@BTCTN) August 22, 2025

Milletvekili Migz Villafuerte, Bitcoin’i “dijital altın” olarak nitelendirdi ve bu adımın ülkenin finansal güvenliğini güçlendireceğini savundu. Onaylanması halinde Filipinler’in Bitcoin rezervi, Bhutan’ın 10.565 BTC’lik varlığına yaklaşacak ve El Salvador’un 6.276 BTC’lik rezervini aşacak.

Analistler, bu girişimi kurumsal benimsemenin güçlenmesine işaret eden boğa yönlü bir sinyal olarak değerlendiriyor.

Bitcoin Fiyat Tahmini – Teknik Görünüm

Kısa vadeli Bitcoin fiyat tahmini nötr görünüyor; BTC grafiği şu anda alıcılar ve satıcılar arasında bir mücadele alanı oluşturuyor.

Ağustos ortasında düşen bir kanala giren BTC, 112.000 dolar seviyesinden güçlü bir sıçrama yaparak 50 periyotluk EMA’yı 115.578 dolar seviyesinde geri kazandı. Fiyat kısa süreliğine 117.000 doları test ederek kanalın üst sınırını kırma girişiminde bulundu.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

124.450 ile 105.150 dolar arasında tamamlanan harmonik formasyon, son dalgalanmaları destekliyor. Destek yakınındaki mum grafiği, boğa çekiç modeli oluşturdu ve ardından gelen yeşil mumlar, momentum korunursa üç beyaz asker formasyonuna dönüşebilir. RSI 55’e yükseldi, MACD ise boğa yönlü kesişim gösteriyor ve genişleyen histogram ile birlikte yapıcı bir görünümü güçlendiriyor.

Bitcoin 117.000 doları aşar ve 119.000 dolar üzerinde kalıcı olursa, yukarı yönlü hedefler 121.800 ve 124.400 dolar olarak öne çıkıyor. Bir kırılma gerçekleşirse, fiyat önümüzdeki aylarda 127.500 ve hatta 130.000 dolara kadar yükselebilir. Aşağı yönlü risklerde ise 113.500 ve 112.000 dolar kritik destek seviyeleri olarak izleniyor.

BTC Potansiyel İşlem Stratejisi

116.200 doların üzerinde temkinli bir giriş ve 112.000 doların altında stop-loss, risk ve kazancı dengelemeye uygun bir strateji sunuyor. Onaylanırsa, BTC 124.400 dolara ve ardından 2025’e doğru artan boğa momentumu ile 130.000 dolara kadar yükselebilir.

