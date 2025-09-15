Kripto Tarihinin En Büyük BTC–ETH İşlemini Yapan Bitcoin Balinası Satışa Başladı!

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sekiz yıldır elinde tuttuğu varlıklarla bilinen bir Bitcoin balinası, iki haftalık aradan sonra yeniden satışa geçti.

Balina, Bitcoin’in 116.000 dolar direncini test ettiği sırada Hyperliquid platformuna 1.176 BTC (136,2 milyon dolar) yatırdı.

Söz konusu yatırımcı daha önce kripto tarihinin en büyük Bitcoin–Ethereum rotasyonlarından birine imza atmış, 35.991 BTC’yi (4,04 milyar dolar) 886.371 ETH karşılığında (4,07 milyar dolar) takas etmişti.

Since Aug 20, the Bitcoin OG has sold 35,991 $BTC($4.04B) and bought 886,371 $ETH($4.07B) at a 0.0406 rate on #Hyperliquid.



He still holds 49,634 $BTC($5.43B) in 4 wallets. pic.twitter.com/ns7T1zMtAO — Lookonchain (@lookonchain) September 1, 2025

Yeniden başlayan satış baskısı, BTC Inc CEO’su David Bailey’nin bu ay yaptığı, “iki büyük balinanın Bitcoin’in 150.000 dolara ulaşmasını engellediği, bunlardan birinin tasfiye edildiği, diğerinin ise yarı yolda olduğu” açıklamasının ardından geldi.

Son dönemde 2011–2012 yıllarına ait birçok hareketsiz BTC adresi de uyandı. Bu durum, Bitcoin’in önceki zirvelerinin üzerinde kalıcı ivme yakalayamamasına ek satış baskısı oluşturdu.

Balinanın ETH-BTC arbitraj pozisyonu ise şu an zararda. ETH/BTC oranı Temmuz 2024’ten bu yana 0,05’in altında kaldığı için, yaklaşık 460 BTC (53 milyon dolar) değerinde kayıp söz konusu.

Ethereum her ne kadar Temmuz’dan bu yana %155 yükselerek 4.957 dolara yaklaşan yeni zirveler kaydetmiş olsa da, ETH/BTC oranı 2017’deki 0,14 seviyesinden şu an yalnızca 0,0401–0,0403 bandında işlem görüyor.

Gizemli Balinalar Portföy Rotasyonlarına Hız Verdi – Peki Neden?

Bitcoin’in en eski yatırımcılarından biri, satış stratejisinde dikkat çeken bir model izliyor: Birden fazla cüzdenden sistematik tasfiyeler yaparken elinde büyük rezervler tutmaya devam ediyor.

Lookonchain verilerine göre balina, son 136 milyon dolarlık transferin ardından hâlâ dört ayrı adreste 49.634 BTC (5,43 milyar dolar) bulunduruyor.

After a two-week break, the #BitcoinOG who exchanged 35,991 $BTC($4.04B) for 886,371 $ETH($4.07B) is back to selling $BTC!



2 wallets linked to this #BitcoinOG have deposited 1,176 $BTC($136.2M) to Hyperliquid in the past 2 hours and started dumping.https://t.co/LTiJHW049j pic.twitter.com/L0m2bEG1J7 — Lookonchain (@lookonchain) September 14, 2025

Geçmiş işlemler balinanın sofistike piyasa zamanlaması yaptığını gösteriyor. Örneğin, bir yatırımcı yalnızca saatler içinde 24.000 BTC (2,7 milyar dolar) satmış, Bitcoin fiyatını 115.000 dolardan 111.000 dolara düşürmüştü. Bu tür ani tasfiyeler özellikle hafta sonları, düşük hacimli piyasalarda daha sert fiyat dalgalanmaları yaratıyor.

Ağustos ayında bir başka erken yatırımcı da 400 BTC’yi (45,5 milyon dolar) kaldıraçlı Ethereum pozisyonlarına kaydırdı. Dört farklı cüzden açılan 3x ve 10x long işlemler toplamda 68.130 ETH’ye (295 milyon dolar) ulaştı ve varlıklar spot işlemler sonrası yeniden Ethereum ana ağına taşındı.

Eylül boyunca 2011–2013 dönemine ait hareketsiz cüzdanların canlanması hız kazandı. Kraken dahil büyük borsalara yapılan transferlerde, 445 BTC tutan bir cüzdan yaklaşık 13 yıl sonra ilk kez hareket ederken, 480 BTC’lik başka bir adres de 2012’den bu yana ilk kez işlem yaptı.

BTC Inc CEO’su David Bailey’nin “balina eliminasyonu” teorisine göre satışlar belirli fiyat seviyelerinde koordineli gerçekleşiyor. Bailey, “birinin 80 bin BTC, diğerinin ise 120 bin BTC için” satış yaptığına dikkat çekiyor.

Piyasa analizleri, ilk balinanın devasa tasfiyelerini tamamladığını, ikinci balinanın ise halen ciddi miktarda pozisyonunu altcoin’lere çevirmeye devam ettiğini gösteriyor.

Teknik Görünüm Daha Derin Bir Düzeltme Riskine İşaret Ediyor

Bitcoin, balina satışlarının artmasıyla birlikte çoklu zaman dilimlerinde görülen düşüş sinyalleri nedeniyle teknik baskı altında.

50 günlük üstel hareketli ortalama (EMA) 113.465 dolarda güçlü bir direnç oluştururken, MACD’deki negatif kesişmeler trendin zayıfladığını doğruladı.

Kaynak: TradingView

Eylül ayında ABD spot Bitcoin ETF’leri, Haziran’dan bu yana ilk kez haftalık çıkış kaydetti. Temmuz’da 6 milyar dolarlık girişe karşılık Ağustos’ta 126,64 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Bu eğilim, altı haftalık kurumsal alım serisini sonlandırırken, sermaye akışları Ethereum ürünlerine kaydı. Ağustos’ta Ethereum ETF’leri yaklaşık 4 milyar dolarlık girişle öne çıkarken, Bitcoin fonları 622,5 milyon dolarlık net çıkış yaşadı.

Tarihsel olarak Eylül, Bitcoin’in en zayıf ayı olarak biliniyor. Boğa piyasası yıllarında ortalama %3,77 kayıpla bu ay, yatırımcılar arasında “Rektember” olarak adlandırılıyor. Bitcoin, Ağustos’u 109.000 dolarda %6’lık düşüşle kapattı; döngü içinde 124.000 doların üzerindeki rekor seviyelere ulaşmasına rağmen geri çekilme yaşandı.

Geçen hafta 111.000 dolardan 115.000 dolar üzerine çıkan BTC, 116.000 dolar direncini kıramadı. Balina satışları, piyasa hissiyatını daha da olumsuz etkileyebilir.

Bitfinex Alpha raporuna göre Bitcoin, 108.000–112.000 dolar aralığında dengeleniyor. Alıcılar kritik destek bölgelerini savunurken, Temmuz’daki sert yükselişle oluşan boşluk dolduruluyor. Ancak borsa, daha derin bir düzeltme riskinin masada olduğunu, konsolidasyonun daha olası göründüğünü belirtiyor.

Öte yandan, perakende yatırımcıların satış yapmasına rağmen kurumsal alımlar sürüyor. Kurumsal Bitcoin varlıkları 190 şirket üzerinden 200 milyar doları aştı. Cryptonews verilerine göre, büyük şirketler son 20 ayda günlük ortalama 1.755 BTC (195,2 milyon dolar) satın aldı ve bu süreçte Bitcoin’in piyasa değerine 1,3 trilyon dolardan fazla katkı sağladı.