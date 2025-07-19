Bitcoin Balinası 14 Yıl Sonra 9,5 Milyar Dolarlık BTC Sattı

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Yaklaşık 14 yıldır elinde tuttuğu 80.202 BTC’yi tamamen satan antik Bitcoin balinası, ortalama 118.834 dolar satış fiyatıyla yaklaşık 9,53 milyar dolar gelir elde etti.

Son üç gün içinde, “f4au0” ile biten Bitcoin adresinden işlem yapan bu balina, kripto rezervlerini sistematik olarak elden çıkardı.

Özellikle 15 Temmuz’da, Arkham’dan elde edilen ve EmberCN tarafından tespit edilen istihbarat verilerine göre, Satoshi döneminden bir balina 40.000 BTC’lik bir transfer gerçekleştirdi.

Bunun 18.343 BTC’si, 2,172 milyar dolar değerinde olup, OTC Bitcoin alım-satım hizmeti sunan Galaxy Digital platformuna gönderildi.

[8 万枚 BTC 远古巨鲸] 昨天移动的 40,192 枚 BTC ($48.3 亿) 已在 20 分钟前继续全部转移给 Galaxy Digital。



至此，远古巨鲸在 3 天时间里，清仓持有了 14 年之久的 80,202 枚 BTC。价值 $95.3 亿，转出均价 $118,834。

而 14 年前这些 BTC 价值仅 $13.2 万，增长了 7.2 万倍！… https://t.co/p6Dlg2t3ME pic.twitter.com/ZMqtHmtzkn — 余烬 (@EmberCN) July 17, 2025

$1,64’ten 118 Bin Dolara – 72.000 Katlık Kazanç

Dün, balina ayrıca 40.192 BTC daha hareket ettirdi. Bunlar 4,83 milyar dolar değerinde olup Galaxy Digital’e yönlendirildi.

Son işlemlerle birlikte 80.000’den fazla Bitcoin tutan balinanın tüm varlıkları tamamen likide edilmiş oldu. Arkham verileri, bu Bitcoin’lerin tamamının borsalara gönderildiğini doğruluyor.

Bu Bitcoin’ler 14 yıl önce ilk alındığında toplamda sadece 132.000 dolar değerindeydi; yani coin başına yaklaşık 1,64 dolar fiyatla satın alınmıştı. Böylece balina, yatırımından muazzam bir 72.000 kat getiri sağladı.

Bitcoin, Satoshi Nakamoto’nun 2009’daki whitepaper’ını yayımlamasıyla değeri sıfır olarak başladı. Fiyat, 26 Ekim 2010’da 0,10 dolardan 0,20 dolara yükseldi.

2011 yılında BTC 1 doların üzerine çıkarak 8 Haziran 2011’de 29,60 dolarlık zirvesine ulaştı.

Balinanın Bitcoin pozisyonunu muhtemelen 2011 Şubat-Nisan ayları arasında biriktirdiği tahmin ediliyor.

Bu işlem, popüler “HODL” stratejisinin etkinliğini gösteriyor; yani piyasa dalgalanmalarına rağmen varlıkların elde tutulması.

Bu durum, Bitcoin fiyatı 58.000 dolar civarındayken 54.000 BTC’sini 3,51 milyar dolara satan ve “paper handing” olarak eleştirilen Almanya hükümetinin aksine dikkat çekiyor.

Ayrıca, bu tür uzun süre hareketsiz kalan Bitcoin balinalarının, özellikle boğa piyasalarında yeniden aktif hale gelmesi yeni bir durum değil.

Geçen yıl aynı dönemde, Bitcoin madencisine ait bir cüzdan da, Bitcoin ağının kuruluşundan birkaç ay sonra 14 Temmuz 2010’da 50 BTC madencilik ödülü kazanmış ve tüm coinlerini Binance borsasına aktarmıştı.

Madenci, daha önce birkaç cent değerinde olan coinlerden 3 milyon dolardan fazla kâr elde etmişti.

1,75 Milyon Satoshi Dönemi Cüzdanı Hâlâ 121 Milyar Dolarlık Bitcoin Tutuyor

Fortune dergisinin haberine göre, yaklaşık 1,75 milyon Bitcoin cüzdanı 10 yılı aşkın süredir hareketsiz durumda bulunuyor.

Bu cüzdanlarda toplam 1.798.681 BTC yer alıyor ve bu da yaklaşık 121 milyar dolar değerine tekabül ediyor.

Hareketsiz cüzdanların ani aktifleşmesi genellikle balinaların ellerindeki büyük miktarları satmaya hazırlandığına dair spekülasyonları beraberinde getiriyor ve Bitcoin fiyatında volatilite artışına yol açabiliyor.

Örneğin, geçtiğimiz dönemde “f4au0” kodlu Bitcoin balinasının varlıklarını elden çıkarması sırasında yaklaşık 236 milyon dolar doğrudan Binance ve Bybit gibi borsalara yatırıldı; bu da pozisyonun bir kısmının satışa hazırlanıyor olabileceğine işaret etti.

Şu anda Bitcoin üzerindeki satış baskısı fiyat ivmesini geçici olarak durdurmuş görünüyor.

Yazım sırasında Bitcoin 118.444 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte %0,6 düşüş yaşadı.

CoinGlass verileri, yatırımcıların Bitcoin’i short pozisyona almaya devam ettiğini ve 121.500 dolar civarında güçlü bir likidasyon bariyeri oluşturduğunu gösteriyor.

Buna rağmen, analistler boğa piyasasının henüz bitmediği görüşünde; özellikle altcoin sezonunun açılmasıyla birlikte XRP 3,7 doların üzerindeki yeni rekorlarına ve Ethereum’un 6 aylık direnç seviyesi olan 3.500 doları kırmasına dikkat çekiyorlar.

🚀 The total crypto market cap is rapidly approaching the $4 trillion mark, propelled by strong gains in Bitcoin, Ether, XRP.#Crypto #Trumphttps://t.co/xp4hohXxhE — Cryptonews.com (@cryptonews) July 18, 2025

Bitcoin için teknik analizler, 121.000 dolar direncinin aşılmasının, fiyatın 132.000 dolara doğru ilerlemesinin yolunu açabileceğini işaret ediyor.