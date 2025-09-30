Kripto Para Fiyat Tahmini: 30 Eylül – XRP, Aster, Cardano

Piyasa bugün toparlanmasını sürdürürken, yatırımcı güveninin kademeli olarak geri kazanılmasıyla XRP, Aster ve Cardano’nun fiyat tahminleri de yükselişe geçti.

Her ne kadar bu üç token bugün fiyat düzeltmeleri yaşamış olsa da, aşırı satım teknik göstergeleri ve piyasanın toparlanan momentumunun birleşimi, önümüzdeki dönemde güçlü ralliler için uygun zemin hazırlıyor.

Bu makalede, XRP, Aster ve Cardano’nun gelecekteki olası fiyat yollarını tahmin ediyor, teknik göstergelerini detaylandırıyor ve temel analizlerinin önümüzdeki haftalarda önemli kazanç potansiyeli sunduğunu açıklıyoruz.

Kripto Fiyat Tahmini: XRP ($XRP) – Güçlü Temellerle ATH’ye Koşmaya Hazır

XRP son 24 saatte %1 değer kaybederek $2.86 seviyesine geriledi; son 14 gündeki kayıp ise %5’i buldu.

Bu düşüşlere rağmen XRP, son bir yılda %340’lık artış kaydetmiş güçlü konumunu koruyor. Grafiklere bakıldığında, iki aylık dalgalı düşüş sürecinden sonra taban yapmış olabileceği görülüyor.

Göreli güç endeksi (RSI, sarı) birkaç gün önce 40’ın altına düştükten sonra tekrar 50 civarına yükseldi ve uzun süredir zayıf konumdaydı. Benzer şekilde, MACD göstergesi (turuncu ve mavi) hâlâ negatif bölgede ve bu da hem fiyat hem de momentum açısından yakında toparlanma sinyali verebilir.

Temel olarak da XRP için yükseliş beklentisi güçlü. Önümüzdeki haftalarda ondan fazla XRP ETF’nin piyasaya çıkması, token için ciddi bir talep artışı yaratabilir.

Aynı zamanda Ripple, yeni ortaklıklar imzalayarak, satın almalar yaparak ve farklı bölgelere açılarak agresif bir büyüme sürdürüyor. Bu genişleme, XRP’nin benimsenmesini ve talebini artırarak, Kasım veya Aralık ayına kadar yeni bir ATH (şu an $3.65) görmesini mümkün kılabilir.

Kripto Fiyat Tahmini: Aster ($ASTER) – Yüksek Momentumlu DEX Tokeni Yeni Bir Sıçramaya Hazırlanıyor

Top 100’deki en yeni coinlerden biri olan ASTER, son 24 saatte %7 değer kaybederek $1.79 seviyesine geriledi.

Bu seviye, geçen hafta ulaştığı ATH’si $2.41’e kıyasla %25,5’lik bir düşüşe işaret ediyor.

Buna karşın ASTER, CoinGecko’ya göre kaydedilmiş en düşük fiyatı $0.09971’den bu yana %1,700 yükselmiş durumda ve piyasadaki en heyecan verici yeni altcoinlerden biri olduğunu kanıtlıyor.

Token, BNB Chain üzerinde çalışan merkeziyetsiz borsa Aster’in yerel tokeni ve platformun toplam kilitli değeri (TVL) şimdiden $2,26 milyarı buluyor.

Bugünkü düşüş, uzun vadeli kazançlara giden yolda gerekli bir düzeltme olarak değerlendirilebilir; göstergeler aşırı satım bölgelerinde hareket ediyor ve bu da yakında bir toparlanmayı tetikleyecek.

Ayrıca, ASTER’in fiyatının Eylül başındaki ATH’den bu yana bir flama (pennant) formasyonu oluşturması, teknik olarak yükselişin yakın olduğunu gösteriyor.

Buna göre, ASTER önümüzdeki birkaç hafta içinde $2 seviyesini test edebilir ve Aralık ayında $3’ün üzerine çıkabilir.

Kripto Fiyat Tahmini: Cardano ($ADA) – Grayscale ETF Onayı Artık ‘%100 Kesinlikte’

ADA bugün $0.7878’e gerileyerek haftalık %4,5 ve son iki haftada %9,5 değer kaybı yaşadı.

Son 30 gündeki %4,5’lik düşüşe rağmen, diğer makaledeki tokenlarda olduğu gibi bu gerileme ADA için önemli bir toparlanmanın yaklaştığını gösteriyor.

Temel göstergeler de ADA’nın yakın zamanda güçlü performans gösterebileceğine işaret ediyor; Grayscale hâlâ potansiyel ADA ETF onayını bekliyor.

Bloomberg analistleri, ADA ve diğer altcoin ETF’leri için onay olasılığını artık %100 olarak belirledi. Onay gerçekleşirse, ADA’ya büyük miktarda kurumsal para girişi sağlanacak.

Bu fon akışı, Cardano ekosisteminin büyümesini de destekleyebilir; ADA hâlâ TVL sıralamasında ilk 20’de yer alıyor. Platform geliştirme ve genişleme çalışmalarını sürdürürken, kurumsal yatırımlar fiyat tahminlerini yukarı taşıyabilir.

Teknik göstergeler de toparlanmanın yakın olduğunu gösteriyor. MACD, son günlerde negatif bölgede kalmasının ardından yataylaştı, RSI ise son düşüşünü durdurmuş görünüyor.

Tüm bu göstergeler, ADA’nın önümüzdeki dönemde büyük bir yükseliş başlatabileceğine işaret ediyor; Ekim sonuna kadar $1’in üzerine çıkabilir ve Aralık ayında $3’ü aşabilir.

Mine-to-Earn Token PEPENODE Ön Satışta $1,5 Milyon Topladı: 100x Potansiyel Var mı?

Altcoin ETF’lerinin büyük çoğunluğu onay alırsa, 2025’in sonu önemli bir boğa piyasasına işaret edebilir ve bu da fiyatları genel olarak yukarı çekebilir.

Ancak bu yükselişten yalnızca büyük kripto paralar faydalanmayacak; küçük kapasiteli tokenlar, düşük tabanlardan başladıkları için katlanarak kazanç elde etme potansiyeline sahip olacak.

Özellikle ön satışta olan coinler öne çıkıyor. Şu anda en ilginç ön satış tokenlarından biri, ERC-20 tabanlı PEPENODE ($PEPENODE).

Your nodes are everything. Upgrade them, flex them, earn with them ⛏🐸 pic.twitter.com/LFohrFWmf7 — PEPENODE (@pepenode_io) September 26, 2025

Projenin ICO’su yakın zamanda açıldı ve şimdiden 1,5 milyon doların biraz üzerinde bir yatırım topladı. Token, kısa sürede yeni yatırımcı ve destekçilerin ilgisini çekti.

PEPENODE’un cazibesi, piyasadaki ilk “mine-to-earn” token olmasıyla geliyor; kullanıcılar kendi sanal madencilik riglerini kurup kazanç elde edebiliyor.

Kullanıcılar PEPENODE harcayarak sanal madencilik düğümleri satın alabiliyor ve bu sayede Pepe ve FARTCOIN gibi tanınmış coinlerle ödüller kazanabiliyor.

Bu mekanizma, PEPENODE için yüksek talep yaratabilir; token sahipleri ayrıca pasif gelir elde etmek için staking yapabiliyor.

Yatırımcılar, resmi web sitesinden PEPENODE ön satışına katılabilir. Şu an token fiyatı $0,0010788, ancak gün içinde artış gösterecek ve satış boyunca yükselmeye devam edecek. Bu nedenle yeni katılımcıların erken hareket etmesi avantaj sağlayabilir.