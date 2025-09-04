Ripple’ın Stablecoin’i RLUSD Afrika Pazarına Giriyor

Ripple, finans teknolojisi platformları Chipper Cash, VALR ve Yellow Card ile ortaklık kurarak ABD doları destekli stablecoin Ripple USD’yi (RLUSD) Afrika’ya taşıdı.

Ripple, perşembe günü yayınlanan blog yazısında Afrika’daki kurumsal kullanıcıların RLUSD’ye erişim sağlayabileceğini söyledi.

RLUSD 2024’ün sonlarında piyasaya sürüldü ve Ethereum ve XRP Ledger üzerindeki arzı 700 milyon doları aştı.

RLUSD Ödemeleri, Hazine Operasyonlarını ve Tokenleştirilmiş Varlıkları Hedefliyor

RLUSD, ödemeler, hazine operasyonları ve tokenleştirilmiş varlık alım satımı gibi kurumsal düzeyde kullanım için tasarlandı.

Ripple büyümesini sürdürürken stablecoin’ler de geleneksel ödeme sistemlerine daha hızlı ve daha düşük maliyetli alternatifler olarak ilgi görüyor.

Afrika’daki pazarlar birikim ve uluslararası transferler için USDT gibi stablecoin’leri zaten kullanılıyordu. RLUSD ise pazara girerek şirketler için düzenlemeye tabi bir opsiyon sunacak.

Chipper Cash CEO’su Ham Serunjogi, RLUSD’nin Afrika’daki işletmelerin ve küresel piyasaların blockchain teknolojisini kullanmasını sağlayacağını söyledi.

VALR CEO’su Farzam Ehsani, yüksek kaliyetli dijital varlıklara yönelik talebe dikkat çekerken, Yellow Card’dan Chris Maurice ise uluslararası ödemeler ve hazine yönetimi alanlarındaki güvenilir stablecoin ihtiyacına işaret etti.

1/ The next chapter for $RLUSD starts in Africa.

→ https://t.co/6gRqrdNwSW



We're proud to bring our trusted, USD-backed stablecoin to the continent with new partners @chippercashapp, @VALRdotcom, and @YellowCard_App. 🌍



Together, we'll unlock new potential for cross-border… — Ripple (@Ripple) September 4, 2025

RLUSD, gerçek dünya kullanımında da role sahip. Örneğin Kenya’da bulunan Mercy Corps Ventures, iklim riski sigorta programlarında stablecoin’i test ediyor.

Ripple’ın Afrika pazarına girme hamlesi, RLUSD’yi tercih edilen bir stablecoin haline getirme çalışmalarını yansıtıyor.

Bitstamp, Kraken ve Gemini gibi büyük borsa listelemeleri RLUSD’yi şirketler için daha erişilebilir hale getiriyor.

Stablecoin’ler İvme Kazanıyor

Dünya genelinde stablecoin düzenlemeleri hız kazanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, 18 Temmuz’da ilk federal stablecoin yasasını onaylayarak bunu Amerika’nın küresel finans ve kripto teknolojisi alanındaki hakimiyetini güvence altına almak adına “büyük bir adım” olarak nitelendirdi.

Bu arada Western Union ise kendisini dijital dönüşümün yeni dönemi için konumlandırıyor. Western Union, küresel ödeme operasyonlarını modern hale getirmek için stablecoin’leri kullanma mesajı verdi.

Western Union CEO’su Devin McGranahan, stablecoin’lerin uluslararası ödemelerde nasıl kullanılabileceğini, bazı pazarlarda para birimi dönüşümünü nasıl iyileştirebileceğini ve bazı ülkelere nasıl finansal araçlar sağlayabileceğini açıklamıştı.

Bu arada Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, stablecoin sektörünün büyümeye hazır olduğunu söyleyerek stablecoin’lerin 250 milyar dolar olan piyasa değerinin 2 trilyon dolara kadar yükselebileceği yönündeki tahminin açıkladı.